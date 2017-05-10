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 Гройсман о стартапе Grammarly: Разработка невероятно популярна. Поздравляю украинских изобретателей с мировым признанием!

Украинский стартап Grammarly привлек 110 млн долларов иностранных инвестиций для ускорения развития и роста компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, созданный компанией интеллектуальный онлайн-сервис позволяет повысить качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая поправки, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский стартап киевлян Grammarly привлек $110 млн инвестиций

Гройсман отметил, что сегодня разработка пользуется невероятной популярностью - количество ежедневных пользователей составляет более 6,9 млн. Кроме того, только за апрель этого года приложением было предложено почти 14 млрд усовершенствованных текстов.

"Поздравляю украинских изобретателей с мировым признанием и возможностью развивать потенциал компании!", - резюмировал премьер.
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О! Гройсман заинтересовался! Парням стоит біть осторожнее
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скоро компания и люди свалят с Украины где правят жулики и негодяи!
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Гройся,а можна узнать имена инвесторов,лохотронщик ты наш?Ведь наверняка с офшоров и владельцы всё с знакомыми фамилиями,а попросту очередное отмывание денег
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це що заявить права на 51%, того що хлопці зробили?
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та да.........гнося какое отношение имеет к этомуделу .Гандойсман!
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Згідний з коментами вище, що велика ймовірність що хлопці-розробники звалять з України. Засуджувати їх не буду. Знаю як мати справу у нас з державними органами (і мав можливість "звалити"). Проблема в тому, що Гройсман і його пахан Петя не зацікавлені в створенні Держави, в якій комфортно працювати.
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О сладкие рученьки хотят прилипнуть к бизнесу скоро будут гости космонавты под очередным предлогом не то программное обеспечение или еще что нибудь Люди развивают бизнес вопреки шоколадной плесени которая поглощает весь прибыльный бизнес прямые последователи Янычары одна команда деньги не пахнут для них как и кровь людей ничего не значит для достижения прибыли.
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Плохая примета, когда Гройсман рекламирует.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман о стартапе Grammarly: Разработка невероятно популярна. Поздравляю украинских изобретателей с мировым признанием!
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