 Гройсман о стартапе Grammarly: Разработка невероятно популярна. Поздравляю украинских изобретателей с мировым признанием!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По его словам, созданный компанией интеллектуальный онлайн-сервис позволяет повысить качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая поправки, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.
Гройсман отметил, что сегодня разработка пользуется невероятной популярностью - количество ежедневных пользователей составляет более 6,9 млн. Кроме того, только за апрель этого года приложением было предложено почти 14 млрд усовершенствованных текстов.
"Поздравляю украинских изобретателей с мировым признанием и возможностью развивать потенциал компании!", - резюмировал премьер.
2569 15
Порошенко и Гройсман возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. ВИДЕО(84)
"Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны", - Гройсман(52)
Программа "Бюджет участия" действует уже в десяти городах, - Гройсман(6)
За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика(403)
Влада "одягає" українців у свиту(0)
Еще 47 громад в 19 областях решили идти путем децентрализации, - Гройсман(52)
Гройсман: Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Новые победы впереди!(60)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тільки причому тут гося?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить