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 Политика Украины, Общество
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 Стартовал конкурс по формированию Совета общественного контроля НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро начало конкурс по формированию состава Совета общественного контроля за работой ведомства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ.

Совет будет состоять из 15 человек, отобранных по результатам интернет-голосования, говорится в сообщении. Кандидатуры до 19 мая могут подавать общественные объединения, в уставе которых прописана деятельность в области противодействия коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ: В апреле открыто 9 новых дел, в целом в работе - 328

Голосование состоится на сайте НАБУ 31 мая с 9 до 21 часа, а результаты будут обнародованы 6 июня.
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Очередная замыливающая, размывающая сам смысл независимой структуры показуха. Будут те кто надо, изберут тех кто надо Банковой. А для людй как обычно- Ну конкурсы то были, да ещё и спривлечением громадських деятелей! Блевотина ....
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Где новый состав ЦВК, пропорциональный , а не от парашенко и Блока Патриотов Панамы и НеНародного фронта? Где новый избирательный закон по открытым спискам??? И вперёд на досрочные выборы и Рады и Президента.
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И только скажите, что эта власть не является самым эффективным борцом с коррупцией! В стране создано шесть антикоррупционных ведомств на любой вкус, на подходе седьмое - антикоррупционный суд. А теперь еще и Совет общественного контроля НАБУ. Трепещите, коррупционеры!
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А ещё аналог ФБР....уже начальницу приготовили из ГПУ от кононенко-грановского.
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