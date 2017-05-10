 Стартовал конкурс по формированию Совета общественного контроля НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ.
Совет будет состоять из 15 человек, отобранных по результатам интернет-голосования, говорится в сообщении. Кандидатуры до 19 мая могут подавать общественные объединения, в уставе которых прописана деятельность в области противодействия коррупции.
Голосование состоится на сайте НАБУ 31 мая с 9 до 21 часа, а результаты будут обнародованы 6 июня.
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