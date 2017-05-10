 С 11 мая Смолий приступит к исполнению обязанностей главы НБУ, - Гонтарева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я объявила всем, что работаю до 10 мая. Назначила своего первого заместителя Якова Васильевича Смолия и.о. главы Национального банка, и он будет выполнять эти обязанности, пока не назначат нового главу", - сказала Гонтарева.
Глава НБУ уточнила, что заявление об отставке по собственному желанию она подала президенту в соответствии с законом о Нацбанке 6 апреля. "А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет мой последний рабочий день", - напомнила В.Гонтарева.
По ее словам, с 11-го мая она будет находиться в отпуске и рассчитывает, что в ближайшее время Верховная Рада по представлению главы государства рассмотрит вопрос об ее отставке и назначении нового руководителя Национального банка.
Глава НБУ также подчеркнула, что готова к отчету о своей работе перед Верховной Радой.
В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.
Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.
С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.
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И могу ли я взять его у себя на работе , коль скоро таковой дают у нас в стране ?
Или для получения такового нужно украсть много-много денег ?
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Не справилась: После назначения Джаресько в Пуэрто-Рико объявили о банкротстве государства.Экономику именно этой, омываемой волнами Карибского моря, страны спасала с середины марта экс-министр финансов Украины Наталия Джаресько, которая была назначена исполнительным директором Совета финансового контроля и управления Пуэрто-Рико.
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Как справедливо пишет екс-начальник відділу экс-сотрудник НБУ Анна Мурина
"ПОТРІБНІ ЛОЯЛЬНІ ТА ЗАЛЕЖНІ": ПРО КАДРОВУ ПОЛІТИКУ НБУ ТА БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД
http://finbalance.com.ua/news/Potribni-loyalni-ta-zalezhni-pro-kadrovu-politiku-NBU-ta-bankivskiy-nahlyad
В Польщі є людина-легенда - Войчек Квашняк.
Він з 1989 року присвятив своє життя банківському нагляду, працював керівником виїзних інспекцій і всього наглядового блоку. Зі слів колег, він дуже жорсткий і принциповий наглядовець. Кожного кварталу обиралися найслабші банки, до яких застосовували "метод Кличка": викликали на зустріч, наводили перелік недоліків в роботі та причин ослаблення банку відносно конкурентів, надавали список вимог до змін та встановлювали режим контролю за змінами. Ці банки могли не мати ознак проблемності, вони просто, на думку регулятора, були слабшии за інших.
Особливістю функціонування банківської системи Польші є (1) повна гарантія на всі вклади, (2) виконання цієї гарантії не за рахунок бюджету/держборгу, а за рахунок всіх інших банків пропорційно частки на ринку. Тому недопущення доведення до банкрутства банку є спільним завданням з іншими банками. Банки навіть, самі дізнаючись про ризикові практики колег, інформують нагляд про це.
Пан Квашняк, не дивлячись на його жорсткі методи, мав сильну підтримку з боку банків. І коли в лютому-2017 прем`єр-міністр Польщі звільнив його з посади (без обгрунтування причин), в пресі вилилась маса негативних статей про це рішення, а банкіри вказали на підвищення системних ризиків.
Колеги розповідали про два епізоди замахів на вбивство пана Квашняка, а скільки інших невідомих загроз супроводжувало його професійну роботу... І це не зупиняло його у виконання професійного обов`язку, за що йому мали б бути вдячні не тільки банківська спільнота, а і звичайні поляки.
… Залежність банківського нагляду від політичних рішень - однозначне зло, і це не про підзвітність, яка обов`язково повинна бути.
На жаль, я не зустрічала подібних прикладів в НБУ. Таких не впускають. Потрібні компромісні, лояльні, підконтрольні, залежні, дружні.
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