 На Ривненской АЭС подключили к сети энергоблок №2 после ремонта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Ремонт длился 37 суток. Во время ремонта выполнены регламентные работы и ряд мероприятий по модернизации и повышению безопасности блока.
По состоянию на 8:00 10 мая в работе находятся все 4 энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2650 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 56,5 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 508,9 млн кВт-ч электроэнергии, с начала года - 6 273,4 млн кВт-ч электроэнергии.
Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Отметим, Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. КВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. КВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.
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В останні роки підприємство знаходилося в складному становищі, однак зараз у заводу змінилося керівництво і ситуація помітно покращилася.
3 травня харків'яни спостерігали за літаком, який багаторазово проходив на низьких висотах. Це проводилася тестіровка літака після технічного обслуговування, яке було вироблено на Харківському авіаційному заводі.
Зараз ХАЗ не тільки живе, а й впевнено дивиться в майбутнє, - прокоментував ситуацію генеральний директор А. Кривоконь. - У нової команди управління є план нарощування виробництва літаків, до шести одиниць в рік. А це наші партнери з Казахстану тестували свою машину, АН 74, яка була випущена на нашому заводі, після ТО. Ми працюємо над покращенням роботи наших сервісників, щоб розвивати підприємство.
Співробітники підприємства проводили ремонтні роботи і перевіряли справність вантажно-пасажирського літака АН-74ТК-200. Дана модель була розроблена в 1993 році. Це повітряне судно обслуговує екіпаж з двох чоловік. Літак розрахований на перевезення 10 тонн вантажу або на 52 пасажирів.
Зараз керівництво ХАЗу прагне вивести підприємство з кризи, в якому воно знаходилося останні роки. За словами керівників, для того, щоб авіаційний завод не тільки знаходився в стабільному стані і мав довгострокові перспективи розвитку, необхідно налагодити такі сфери роботи: збірка літаків, випуск окремих деталей і ремонт літаків. Тривалий термін ХАЗ був орієнтований виключно на російський ринок, тому для того, щоб стабілізувати роботу підприємства потрібно вивести продукцію на інші ринки. ВІДЕО http://uprom.info/news/avia/harkivskiy-aviatsiyniy-zavod-vidnoviv-robotu-video
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