 Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Ававков написал на своей странице в Фейсбук.
"После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - сообщил Аваков.
По словам Авакова назначено служебное расследование происшествия для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем. Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.
Результаты проверок будут публично обнародованы.
"Надеюсь этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее!" - подытожил Аваков.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Андрій Денисенко
2 год ·
Дніпро має вийти
На вулицю, на протест, під стіни обласної поліції
Сьогодні о 18.00
Рішучо і масово, як це ми робили у 14-му, бо в двері нам знову стукає нова "руская вєсна"...
Вийти - щоби захистити себе, честь своїх громадян і вкотре - Україну
Бо замість вибачень і внутрішніх розслідувань, які місто чекає від поліції вже добу, ми отримали порушення кримінального провадження проти побитих бійців, яким слідчі вже сьогодні хочуть пред'явити підозри "за спротив правоохоронним органам".
Це нечуваний цинізм і беззаконня, яким не місце в Дніпрі і Україні.
За такої поведінки поліції тільки самі громадяни можуть покласти край тій антиукраїнській сваволі, тій ганьбі і злочинній змові, з якими ми зіткнулися.
Вчора рашистська йовбачня, вілкулівські найманці, звезені звідусіль, і ті, хто має охороняти від них звичайних громадян, били захисників України
Били цинічно, не криючись, одночасно тітуханськими кулаками і беркутівськими кийками - як 3,5 роки тому на Майдані
Діяли як одна злагоджена банда, члени якої без поліцейської форми були позначені помаранчевими наліпками
Діяли так, як в Одесі 2 травня, як в Маріуполі 9 травня 14 року під час антидержавних промосковських заколотів - коли рашисти стріляли і нападали зза спин міліції, частина котрої вже була поздавала свої міста ворогу
Били і крутили жорстоко, без попереджень, вагань і профілактик, били зухвало, наскоком і показово - били солдатів ЗСУ і добровольців, у польовій формі і при нагородах, били людей, які не пустили в наше місто путінську чуму, встали на захист України і своєю кров'ю, собою прикрили всіх нас.
Ні в кого, гадаю, не лишилося сумніву після переглянутих відео, що це не випадковість, а реалізований сценарний план, показова розправа над українськими бійцями і патріотами, на 99% реалізована силами поліції, але проплачена і заздалегідь проголошена Вілкулом, котрий публічно обіцяв "дати рішучу відсіч" патріотичним силам
І ми бачимо, що привид похованої нами у 2014 році ДпНР, знов зловісно блукає вулицями наших міст
А безкарність вілкульні і бандитів у погонах за побиття людей у справі 26 січня 14-го року, яку веде, а насправді топить вже понад три роки обласне МВС, призвела до вчорашнього "можем повторіть".
За все це, за криваве 9 травня в нашому українському Дніпрі, доведеться відповісти
Передусім - керівництву нацполіції області й міста, офіцерам і конкретним бійцям СБМ, тобто колишнього Беркуту, які перейшли межу закону, допустили, організували і здійснили на радість путінським медіа-шакалам побиття людей, захисників України спільно з проросійськими кримінальними елементами і на політичне замовлення Опоблоку, цієї 5 колони Москви
Переконаний, що всі патріотичні, проукраїнські сили проявлять єдність, рішучість та волю і ми доможемося виконання наших вимог:
1. Відставка керівництва МВС області
2. Покарання і звільнення поліцейських, які били людей
3. Затримання вілкулівської бандючні
4. Вибачення перед постраждалими захисниками України і компенсація коштом нацполіції завданих їм фізичних і моральних збитків
5. Притягнення до відповідальності керівництва проросійського ОЗУ Вілкула.
У пана Репешка є всі можливості здійснити це самостійно, ще до початку наших дій.
Якщо буде потрібно наша акція стане безстроковою
Але ми доведемо всім, що Дніпро - це українське місто, а не якийсь лугандонський рашастан.
Дніпро - це серце України, в якому діють українські закони.
Слава Україні!
Апд
Після рішень міністра внутрішніх справ звільнити Репешка і відповідальних за вчорашній шабаш керівників поліції області й міста, ми все одно маємо прийти на нашу акцію.
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но враг моего врага мой союзник. пусть даже временный.
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Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет Обозреватель.
"В числе первых, проверке будет подлежать версия о договоренностях между одним из лидеров Оппоблока Александра Вилкула с кем-то из руководства местной полиции", - пишет Геращенко.
По словам советника Арсена Авакова, в результате расследования полицейские, превысившие свои полномочия, должны быть уволены с занимаемых постов и привлечены к установленной законом ответственности.
"Все вчерашние события детально задокументированы десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку. То же касается и всех тех, кто, напялив на себя оранжевые квадраты, присвоил себе право применить силу", - резюмировал Геращенко
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звільнений начальник владної паліції Сечеслава(дніпра)через пів року чи рік буде ще на вищій посаді ніж був ..він все зробив що наказала "влада"владних укхгаїнців...
приклад -аброськін, голубков та інша мерзота отримала високі посадами будучи за духом та ділами -сепаратистами,воїнами путіна....
на днях щось трапиться в Україні щоб бидло забуло за шабаш влади 9 травня .......
Скажіть ,за вбиство "Небесної ТИСЯЧІ" хтось покараний???
а за іловайський ,дебальцевський котли ....?...
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Абкаков готується чи до свалу в Рашку,чи до Президентсього крісла,інакше йому нічого гарного не світить.
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Если любой мер будет влиять на ментов, его ожидает наказание за превышение полномочий
( административное или уголовное)
Может вопрос поставить иначе? на фига нам такие депутаты ВР и министры КМУ которые все 25 лет пишут законы и постановы для себя а не для пересичного громадянына?
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Слава Україні.
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Молчание - знак согласия. А интересно, с чем?
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Та і тітушня вона і в Африці тітушня - працює на тих хто їй більше заплатить.
Ворог той, - хто заплатив, ворог той, - хто дозволив це антиукраїнське дійство. Тільки так і не інакше.
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А сколько еще таких "кадров" по всей Украине.........
Надеюсь очень(!!!), что генеральная "чистка" кадров все-таки произойдет и не только в тех городах, которые "отличились"
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