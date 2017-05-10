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Все про:Аваков (2492) Днепр_город (2613) Нацполиция (7271) проверка (459) увольнение (1406)

 Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло

Кадровые изменения связаны с событиями на 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Ававков написал на своей странице в Фейсбук.

"После предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре утром подписан приказ об освобождении от должностей: начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", - сообщил Аваков.

По словам Авакова назначено служебное расследование происшествия для дальнейшего изучения действий полицейских. В Днепр направлена ​​комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем. Создана специальная следственная группа и направлена ​​в Днепр для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту превышения полномочий и бездействия полицейских 9 мая в Днепре будет проведено служебное расследование, - Геращенко

Результаты проверок будут публично обнародованы.

"Надеюсь этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее!" - подытожил Аваков.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

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Аваков собрал вокруг себя сплошную титушню.....Усе во благо раши !!! Сидит уже три с лишним года а что хорошнго сделал для Украины ????????????---------Лишь тихонько разбирается с патриотами АТО......ГНАТЬ В ШЕЮ ЭТУ ПРОКРЕМЛЕВСКУЮ МРАЗЬ.....
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Не уволил, а освободил от должностей. Харчевание свиней будет продолжено
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Что у нас нет нормальных патриотов на место Авакова??? Конечно есть, даже с боевым опытом есть! Почему не меняем сего идиота ???
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Калолиция распадется, смыв потребуется.
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Мэра Конотопа Семенихина надо министром МВД.Быстро и с вилкулами разберётся,и с титушнёй,и с ментами продажными
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А потому шо это квота президента вроде бы. Пэця его токо поменять может по-моему.
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Не справедливо! Отброскина за такое же повысили.
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Репешко с бьідлом в замьі к рюкзакову пойдут, дееву єякулятом подкармливать! Да, пєц-патрахатор уже им ордена приготовил, за битву с бандеровцами, как голубану!
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Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло - Цензор.НЕТ 8959




Андрій Денисенко
2 год ·

Дніпро має вийти
На вулицю, на протест, під стіни обласної поліції
Сьогодні о 18.00
Рішучо і масово, як це ми робили у 14-му, бо в двері нам знову стукає нова "руская вєсна"...
Вийти - щоби захистити себе, честь своїх громадян і вкотре - Україну
Бо замість вибачень і внутрішніх розслідувань, які місто чекає від поліції вже добу, ми отримали порушення кримінального провадження проти побитих бійців, яким слідчі вже сьогодні хочуть пред'явити підозри "за спротив правоохоронним органам".
Це нечуваний цинізм і беззаконня, яким не місце в Дніпрі і Україні.
За такої поведінки поліції тільки самі громадяни можуть покласти край тій антиукраїнській сваволі, тій ганьбі і злочинній змові, з якими ми зіткнулися.
Вчора рашистська йовбачня, вілкулівські найманці, звезені звідусіль, і ті, хто має охороняти від них звичайних громадян, били захисників України
Били цинічно, не криючись, одночасно тітуханськими кулаками і беркутівськими кийками - як 3,5 роки тому на Майдані
Діяли як одна злагоджена банда, члени якої без поліцейської форми були позначені помаранчевими наліпками
Діяли так, як в Одесі 2 травня, як в Маріуполі 9 травня 14 року під час антидержавних промосковських заколотів - коли рашисти стріляли і нападали зза спин міліції, частина котрої вже була поздавала свої міста ворогу
Били і крутили жорстоко, без попереджень, вагань і профілактик, били зухвало, наскоком і показово - били солдатів ЗСУ і добровольців, у польовій формі і при нагородах, били людей, які не пустили в наше місто путінську чуму, встали на захист України і своєю кров'ю, собою прикрили всіх нас.
Ні в кого, гадаю, не лишилося сумніву після переглянутих відео, що це не випадковість, а реалізований сценарний план, показова розправа над українськими бійцями і патріотами, на 99% реалізована силами поліції, але проплачена і заздалегідь проголошена Вілкулом, котрий публічно обіцяв "дати рішучу відсіч" патріотичним силам
І ми бачимо, що привид похованої нами у 2014 році ДпНР, знов зловісно блукає вулицями наших міст
А безкарність вілкульні і бандитів у погонах за побиття людей у справі 26 січня 14-го року, яку веде, а насправді топить вже понад три роки обласне МВС, призвела до вчорашнього "можем повторіть".
За все це, за криваве 9 травня в нашому українському Дніпрі, доведеться відповісти
Передусім - керівництву нацполіції області й міста, офіцерам і конкретним бійцям СБМ, тобто колишнього Беркуту, які перейшли межу закону, допустили, організували і здійснили на радість путінським медіа-шакалам побиття людей, захисників України спільно з проросійськими кримінальними елементами і на політичне замовлення Опоблоку, цієї 5 колони Москви
Переконаний, що всі патріотичні, проукраїнські сили проявлять єдність, рішучість та волю і ми доможемося виконання наших вимог:
1. Відставка керівництва МВС області
2. Покарання і звільнення поліцейських, які били людей
3. Затримання вілкулівської бандючні
4. Вибачення перед постраждалими захисниками України і компенсація коштом нацполіції завданих їм фізичних і моральних збитків
5. Притягнення до відповідальності керівництва проросійського ОЗУ Вілкула.
У пана Репешка є всі можливості здійснити це самостійно, ще до початку наших дій.
Якщо буде потрібно наша акція стане безстроковою
Але ми доведемо всім, що Дніпро - це українське місто, а не якийсь лугандонський рашастан.
Дніпро - це серце України, в якому діють українські закони.
Слава Україні!
Апд
Після рішень міністра внутрішніх справ звільнити Репешка і відповідальних за вчорашній шабаш керівників поліції області й міста, ми все одно маємо прийти на нашу акцію.
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ну радикальный ислам в любом проявлении плох и мной не приемлем..
но враг моего врага мой союзник. пусть даже временный.
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В Днепре по факту массовой драки будет проведено служебное расследование и в числе первых проверят версию о возможных договоренностях народного депутата Александра Вилкула с руководством городской полиции.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет Обозреватель.

"В числе первых, проверке будет подлежать версия о договоренностях между одним из лидеров Оппоблока Александра Вилкула с кем-то из руководства местной полиции", - пишет Геращенко.

По словам советника Арсена Авакова, в результате расследования полицейские, превысившие свои полномочия, должны быть уволены с занимаемых постов и привлечены к установленной законом ответственности.

"Все вчерашние события детально задокументированы десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку. То же касается и всех тех, кто, напялив на себя оранжевые квадраты, присвоил себе право применить силу", - резюмировал Геращенко
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Ну проверят и как всегда не найдут доказательств данных договоренностей. В первый раз что ли.
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Интересно, эти двое Репешко и Бидыло теперь на повышение пойдут?! В Киев?!
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україножерство завжди заплановано "владою".......

звільнений начальник владної паліції Сечеслава(дніпра)через пів року чи рік буде ще на вищій посаді ніж був ..він все зробив що наказала "влада"владних укхгаїнців...
приклад -аброськін, голубков та інша мерзота отримала високі посадами будучи за духом та ділами -сепаратистами,воїнами путіна....
на днях щось трапиться в Україні щоб бидло забуло за шабаш влади 9 травня .......
Скажіть ,за вбиство "Небесної ТИСЯЧІ" хтось покараний???
а за іловайський ,дебальцевський котли ....?...
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Бідило І Репешко через місяць виплувуть десь в Київі на посадах куди вищих ніж були в Дніпрі.
Абкаков готується чи до свалу в Рашку,чи до Президентсього крісла,інакше йому нічого гарного не світить.
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Потрібно,щоб Порошенко відреагував на бездіяльність Дніпровської ОДА в особі Резніченка.Пока реакції ніякої.
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Ни он, ни мер Филатов не имеют никакой силовой поддержки и никак не могут повлиять на Викула и его армию под прикрытием продажных ментов.
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Довольно странная получается ситуация:вилкулы,значит,МОГУТ повлиять и плодить убийственную титушню,а городская и областная власть НЕ МОГУТ ни нейтрализовать боевиков,ни защитить свой народ?! Тогда ЗАЧЕМ нам такая власть и силовики,которые не работают слаженно на народ,а содают условия для реванша врагов?!
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для Татишо--- законодательно местная власть не может влиять на ментов. Нет полномочий.
Если любой мер будет влиять на ментов, его ожидает наказание за превышение полномочий
( административное или уголовное)
Может вопрос поставить иначе? на фига нам такие депутаты ВР и министры КМУ которые все 25 лет пишут законы и постановы для себя а не для пересичного громадянына?
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Так это вопрос не к Резниченко и Филатову, не они решают вопросы подчиненности силовых структур. Если бы у нас было как в США и главного шерифа назначал бы мер города, тогда можно было бы говорить об их ответственности. А сейчас они никак не влияют на силовиков, мер Филатов вон вынужден был создать КП "Муниципальная полиция" что бы хоть как-то защитить хотя бы своих коммунальщиков от беспредела титушни под прикрытием обычной полиции.
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а яка реакція офшоренка і К* буде на дії підлеглих які добре виконали наказ самого ж офшоренка , під грифом "секретно" від офшоровіча та його боса шаломова (путіна) ?
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Не верещи, всё будет. Дай чуваку недельку от праздничного запоя выйти.
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как у нас все просто..... ждем этих ... в других городах на повышении, у нас только так!!!
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Ну что же, посмотрим на результат расследования. То что полиция в Днепре продалась Викулу ни для кого не секрет, мер Филатов уже сотню раз о этом писал на фейсбуке. К сожалению то что произошло было лишь вопросом времени.
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Бидыло. Фамилия четко отражает сущность этого мусора.
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макаков уволил шишек .........а те кто охранял титушню будут работать дальше
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Когда вместо слова "уволили" будут использовать "посадили", тогда можно говорить о каких-то позитивных сдвигах.
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З конфіскатом і позбавленням всіх звань і привілей !!!)))
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да пора уже менять на "повесили",или газовая камера гуманней?
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стецьшобла вже на роботі переводячі стріли з Вальцмана і Абкакова на Вілкула...
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армен праизащоль от такой нэочень умный неочэнь красывий абизян : макякян називаица ....грузын праизащоль от такой красывий и умний абизян : шимпанидзе! папа а рбський от каво праизащоль? такой балшой дурной обизян : гаврылла!
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І куди їх "звільнили", у берКОРД чи одразу в ФСБУ, як заслуживших вісокає даверіє?
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Я дуже перепрошую, але махати крилами мабуть варто було робити на день раніше. Чомусь у Львові 9 травня не було жодних ексцесів.
Слава Україні.
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А где реакция нашего венценосно- патриотичного верховного гивнокомандуючего?
Молчание - знак согласия. А интересно, с чем?
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А "риба, то, гниє з голови"!
Та і тітушня вона і в Африці тітушня - працює на тих хто їй більше заплатить.
Ворог той, - хто заплатив, ворог той, - хто дозволив це антиукраїнське дійство. Тільки так і не інакше.
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Треба було направити у Дніпро комісію на чолі з Голубаном...випити з сепарами шампанського за вдало проведений реваншистський марш ..Попригрівала Авака всю сепарню в лавах поліції а тепер надуває воло.. У відставку пора Аваці разом з шоколадною кнурякою
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Взяв і звільнив. А до суду, а пенсію відмінити, а тих мусорків, які там бігали, що забув? Молодець рюкзак.
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блін! а як жеж тепер ватним школорічним "екзпердам" по Україні візжати про зраду та фсьопрапаланаспредали! ?
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Вилкул так и не ответил за жесточайший разгон днепропетровского майдана 26.01.14, когда его титушня получила оружие вместе с ментами, избивали участников митинга, ловили и избивали по всему городу, и отвозили в ментовку. Если бы была оценка Вилкулу за то, то он бы не охамел окончательно. На чьей стороне Порошенко?
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не понял: "начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области... и начальника полиции Днепра"???
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Все правильно, область не переименовали т.к. для этого надо 300 голосов в зРаде.
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Молодец Арсен!Быстро среагировлаи на сепарские выходки и их "покрывал"!
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Быстро? Филатов три года у себя в фейсбуках писал Авакову о беспределе и бездействии местных ментов, ноль реакции. Дошло до того что город был вынужден создать свою "муниципальную полицию" что бы защищать коммунальщиков и работников мерии от действий обычной полиции.
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Это только в Днепре, и только потому, что народ начал возмущаться и резонанс получился.......
А сколько еще таких "кадров" по всей Украине.........
Надеюсь очень(!!!), что генеральная "чистка" кадров все-таки произойдет и не только в тех городах, которые "отличились"
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собаков, мразина, себя уволь, мусорина недоделанная, чорт галимый...
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Что-то я не понял-полиция должна была встать на сторону тех кто против 9 мая?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло
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