 Служивший корректировщиком огня боевиков житель Авдеевки приговорен к 6 годам лишения свободы, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"В августе 2016 безработный мужчина, который условно-досрочно освободился от отбывания наказания за преступления, связанные с употреблением наркотиков, по политическим и идейным соображениям начал сотрудничать с террористами "ДНР".
Мужчина собирал данные о дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении АТО в районе Авдеевки. В дальнейшем он передавал их начальнику штаба одной из "воинских частей" псевдореспублики с позывным "Фанат".
Боевики, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой области, использовали полученные данные для артиллерийского обстрела украинских позиций", - говорится в сообщении.
Добропольский районный суд Донецкой области признал 29-летнего жителя Авдеевки виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и приговорил к 6 годам лишения свободы.
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