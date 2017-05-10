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 Политика Украины
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 Служивший корректировщиком огня боевиков житель Авдеевки приговорен к 6 годам лишения свободы, - прокуратура

В Донецкой области корректировщика огня террористов приговорили к 6 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"В августе 2016 безработный мужчина, который условно-досрочно освободился от отбывания наказания за преступления, связанные с употреблением наркотиков, по политическим и идейным соображениям начал сотрудничать с террористами "ДНР".

Мужчина собирал данные о дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении АТО в районе Авдеевки. В дальнейшем он передавал их начальнику штаба одной из "воинских частей" псевдореспублики с позывным "Фанат".

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Боевики, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой области, использовали полученные данные для артиллерийского обстрела украинских позиций", - говорится в сообщении.

Добропольский районный суд Донецкой области признал 29-летнего жителя Авдеевки виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) и приговорил к 6 годам лишения свободы.

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Мало дали, завтра выпустят, Собаков возьмёт к себе в менты... как обычно, в общем.
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как обычно, если зрады нет значит я ее сам придумаю...
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Зрада в том , шо он ни в чем не виновен и его надо отпустить . До него отпустили 100500 таких же корректировщиков , значит и этого надо отпустить . И еще дать ему пожизненную пенсию , трехкомнатную в центре Киева , звание Героя Украины ...
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бот, тебе не стыдно в таком возрасте херней заниматься?
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А шо такого ? У нас все сепары - достойные люди , значит и жить должны достойно ...
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И как это он не успел оформить явку с повинной по акции "Тебя ждут дома"? Сразу бы отпустили глубоко раскаявшееся тело, обманутое подлой пропагандой.
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Ооо,главный корректировщик совсем в другом месте сидит ,сын у него ещё есть любящий щегольнуть в майке с надписью "россия" ....
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только закапывать при попытке к бегству........
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Всего шесть лет? Он что велосипед украл или окно в школе разбил? Он людей убивал и калечил, разрушал ихние дома... А наводчику и заряжающему, а так же тому кто дергал за веревку тоже по 6 лет дадут?
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По его корректировке и сдаче позиций наших войск наверняка погиб не один наш солдат...Его расстрелять надо.Введите уже расстрел за предательство и в стране сразу успокоятся всякие зарабатывальщики на предательстве Украины.
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Что ж это за наказание такое? В россии по двадцать с лишним лет за надуманные преступления наших патриотов садят. А здесь явный враг, по его вине может и не один наш солдат погиб.
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Скажите об этом судье, еще лучше ВР за не принятие Законов, а еще лучше Президенту за игры в АТО.
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А почему у нас такие суды? Почему нет реформы? Где наша власть, которую мы выбирали, и что она для этого делает? Если мы не будем отвечать симметрично ни четрта у нас не получиться.
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Ворота Львовской тюрьмы приветливо открыты для дорогого гостя. Радушный прием обеспечен по высшему разряду. Предложения новоиспеченного постояльца "Лучше убейте, пристрелите, утопите" с возмущением отбрасываются. Вы должны полностью вкусить всех мероприятий, которые вам заготовлены, уважаемый посетитель! А их есть у нас!
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Смешной срок,реально он наводит на цель.Если бы я состоял в преступной группе и планировал не одно убийство,то наверно не меньше 10 лет,это же реальный убийца
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлуживший корректировщиком огня боевиков житель Авдеевки приговорен к 6 годам лишения свободы, - прокуратура
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