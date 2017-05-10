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 Amnesty International призывает Раду объявить открытый конкурс на должность омбудсмена

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает Верховную Раду объявить открытый конкурс на должность уполномоченного по правам человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в заявлении организации.

"Мы требуем гарантировать соответствие кандидатов профессиональным стандартам и их независимость от влияния партийных интересов. Это станет возможным только путем проведения открытого выдвижения и обсуждения кандидатов с вовлечением в процесс отбора представителей гражданского общества. В противном случае есть большой риск того, что эту ответственную должность получит человек, для которого защита партийных интересов или интересов отдельных лиц будет выше, чем защита прав человека ", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

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Организация считает, что кандидаты на должность омбудсмена должны отвечать ряду критериев, в частности, владеть глубоким знанием международных стандартов прав человека, иметь длительный опыт правозащитной работы и быть независимыми от любых политических сил.
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