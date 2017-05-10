 Amnesty International призывает Раду объявить открытый конкурс на должность омбудсмена

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в заявлении организации.
"Мы требуем гарантировать соответствие кандидатов профессиональным стандартам и их независимость от влияния партийных интересов. Это станет возможным только путем проведения открытого выдвижения и обсуждения кандидатов с вовлечением в процесс отбора представителей гражданского общества. В противном случае есть большой риск того, что эту ответственную должность получит человек, для которого защита партийных интересов или интересов отдельных лиц будет выше, чем защита прав человека ", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
Организация считает, что кандидаты на должность омбудсмена должны отвечать ряду критериев, в частности, владеть глубоким знанием международных стандартов прав человека, иметь длительный опыт правозащитной работы и быть независимыми от любых политических сил.
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