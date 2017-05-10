 "Эти ряженые маскарады, где не было никаких ветеранов - кощунство и элемент гибридной войны", - Ирина Геращенко об акциях "Бессмертный полк" в Украине

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Эти ряженые маскарады, где не было никаких ветеранов - действительно, кощунство и элемент гибридной войны, который ползуче запускается нам, вползает змеей, как 5 лет тому назад запускали георгиевскую ленту. Чтобы мы снова жили ссорами об истории, а не объединялись вокруг нашей исторической ответственности, вокруг ключевой задачи нашего поколения - освобождения Украины", - отметила Геращенко.
Напоминаем, 9 мая в некоторых городах Украины прошли акции "Бессмертный полк", аналогичные проводимым в России.
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http://earth-chronicles.ru/news/2013-03-28-41375
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Зато теперь можно хмурить брови и говорить гневные слова.
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2. Разпешать кацапский пиар, а потом ныть, что это провокация - идиотизм.
3. Люди могли подать документы на проведение акции "Роися введи войска!!!", что по сути то же самое. То, что они что-то там подали - основание рассмотреть, а не разрешить.
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2. В заявке на проведение общественного мероприятия никто не пишет - "кацапский пиар", а даже наоборот - какое нибудь там памятное шествие и т.д.
3. О чем это ? Вы в теме вообще ? Есть общественные организации которые обращаются (имею по Закону право) в разрешительную систему для организации акции. Это может быть все что угодно - средневековые реконструкции на площади, раздача самого большого горохового супа и т.д. Как Вы себе представляете заявку _ Расия введи войска ?
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Накуй кому нужен ваш " откраваюший завесу тайны" пиз...ж. Вы не знали об этом ранее, какие ветераны в этом шоу? Почему не запретили, почему милиция не отбирала запрещенную символику у этих рыго-вилкуловских скотов. У меня дома две коробки с орденами моих бабки и двух дедов, бывших офицеров советской армии, но они были еще и патриотами Украины, и для меня лично было бы унижением примкнуть к этим постановочным акциям кацапских скотов с псевдоветеранами. Вы же зная все наперед находясь, видимо в сговоре с мураевыми, вилкулами и прочей мразью, только языко треплете
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Все эти потрясающие портреты выполнены художником Геннадием Добровым. А все эти люди жили в Валаамском интернате для инвалидов войны и труда.
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http://ttolk.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF-2.jpg
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