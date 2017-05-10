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 Политика Украины, Общество
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 "Эти ряженые маскарады, где не было никаких ветеранов - кощунство и элемент гибридной войны", - Ирина Геращенко об акциях "Бессмертный полк" в Украине

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что акции “Бессмертный полк” якобы в честь 9 мая, являются элементом гибридной войны против Украины.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Эти ряженые маскарады, где не было никаких ветеранов - действительно, кощунство и элемент гибридной войны, который ползуче запускается нам, вползает змеей, как 5 лет тому назад запускали георгиевскую ленту. Чтобы мы снова жили ссорами об истории, а не объединялись вокруг нашей исторической ответственности, вокруг ключевой задачи нашего поколения - освобождения Украины", - отметила Геращенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Пидармон, бл#дь! Дай Бог, накажут вас всех, бл#дь", - жители Мариуполя ругаются из-за сепаратистской символики возле памятника "Жертвам фашизма". ВИДЕО

Напоминаем, 9 мая в некоторых городах Украины прошли акции "Бессмертный полк", аналогичные проводимым в России.


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Потому что таких людей много. Некоторые откровенные провокаторы и получают за это зарплату, некоторые действительно верят, что это так надо, многие скучают по СССР. И проще им дать волю побегать с палками на которых навешены фото каких-то людей в гимнастерках , чем превращать в более серьезный конфликт
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Вы лично сами знаете много людей которым за 90 ??? Я ни одного. А ведь так и должен выглядеть ветеран для начала. Ну Бог с ними, эта акция подразумевает ходьбу на параде более молодых с портретами убитых/умерших родственников. Чистой воды СССР. Идешь в колоннах и несешь портрет если не Ленина то своего прадеда. Каким образом я почтил его память ? Миллионам окружающих он не был знаком и сейчас не особо нужен. Я на ксероксе должен увеличить старенькое фото (о-о-о-очень мало у кого оно вообще есть) до формата , хотя бы, А4 и наклеить на фанерку с палочкой..... На#уя мне это делать ??? О нем никогда не помнило гос-во и сейчас не помнит, окружающие не помнили. Только семья, родственники могут тепло и от сердца такие вещи хранить как память.
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Обратите внимание на цвет покрывала. Это не просто сочетание цветов...
http://earth-chronicles.ru/news/2013-03-28-41375

"Эти ряженые маскарады, где не было никаких ветеранов - кощунство и элемент гибридной войны", - Ирина Геращенко об акциях "Бессмертный полк" в Украине - Цензор.НЕТ 893
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Но ведь оснований запретить этот балаган у власти нет.
Зато теперь можно хмурить брови и говорить гневные слова.
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Люди подали документы на проведение акции. Запретить ? Ну иди запрети. Все законно, цли по бумагам самые благородные. Или докажи что это провокация или разрешай. Мы не в Кореи.
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1. Практически везде они были с запрещенной символикой.
2. Разпешать кацапский пиар, а потом ныть, что это провокация - идиотизм.
3. Люди могли подать документы на проведение акции "Роися введи войска!!!", что по сути то же самое. То, что они что-то там подали - основание рассмотреть, а не разрешить.
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1. Что значит практически везде ? Есть сводка МВД за 9-е мая.
2. В заявке на проведение общественного мероприятия никто не пишет - "кацапский пиар", а даже наоборот - какое нибудь там памятное шествие и т.д.
3. О чем это ? Вы в теме вообще ? Есть общественные организации которые обращаются (имею по Закону право) в разрешительную систему для организации акции. Это может быть все что угодно - средневековые реконструкции на площади, раздача самого большого горохового супа и т.д. Как Вы себе представляете заявку _ Расия введи войска ?
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Іра Геращенко спочатку жополиз Ющенко зараз Порошенко,поставили в спікера,щоб остаточно дебільні депутати проголосували за окремі регіони лугандонії,бо Парубій вийшов би на той час з залу засідань.Це Порошенко і його команда ,в якій Іра отримали від Путіна завдання провести цей шабаш і виконали його, а тепер вона оправдується, краще б полоненими займалась жополизка.
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Ирина Геращенко!
Накуй кому нужен ваш " откраваюший завесу тайны" пиз...ж. Вы не знали об этом ранее, какие ветераны в этом шоу? Почему не запретили, почему милиция не отбирала запрещенную символику у этих рыго-вилкуловских скотов. У меня дома две коробки с орденами моих бабки и двух дедов, бывших офицеров советской армии, но они были еще и патриотами Украины, и для меня лично было бы унижением примкнуть к этим постановочным акциям кацапских скотов с псевдоветеранами. Вы же зная все наперед находясь, видимо в сговоре с мураевыми, вилкулами и прочей мразью, только языко треплете
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Шо плять, шоколадні упирі???? Експеремент по примиренню не вдався??? Москалі вже використали це все в своїх пропогандистських цілях і вже готують новий ВАТНИЙ ПОХІD на КИЇВ, для визволення цих київських ватоцифалів з під бандерівського Іга.... Знову кацапня з бурятами, буде збиратися по всій Кацапщині і валити на Бомбасс, знову загострення на передовій і знову будуть гинути наші хлопці?
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каким надо быть уродом что бы сейчас бровировать "повторим"?
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Якщо знаєте,що це маскарад і блюзнірство чого допускаєте проведення таких провокацій під час ВІЙНИ ?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Эти ряженые маскарады, где не было никаких ветеранов - кощунство и элемент гибридной войны", - Ирина Геращенко об акциях "Бессмертный полк" в Украине
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