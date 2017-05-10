 Артеменко сможет посещать Раду после лишения гражданства, пока парламент не лишит его мандата, - Магера

Нардеп Андрей Артеменко сможет посещать Верховную Раду после лишения его украинского гражданства, пока депутаты не проголосуют за лишение его мандата, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера в комментарии телеканалу " 112 Украина ".





"Согласно статье 81 основного закона Украины, прекращения гражданства Украины одновременно фактически приводит к досрочному прекращению полномочий народного депутата. В связи с этим ВР еще предстоит проголосовать, принять постановление не менее 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены ", - заявил Магера.



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ЦИК может признать избранным нардепом после Артеменко следующего кандидата от списка только после лишения его мандата.



