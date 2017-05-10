 Артеменко сможет посещать Раду после лишения гражданства, пока парламент не лишит его мандата, - Магера

Нардеп Андрей Артеменко сможет посещать Верховную Раду после лишения его украинского гражданства, пока депутаты не проголосуют за лишение его мандата, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Согласно статье 81 основного закона Украины, прекращения гражданства Украины одновременно фактически приводит к досрочному прекращению полномочий народного депутата. В связи с этим ВР еще предстоит проголосовать, принять постановление не менее 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены ", - заявил Магера.
ЦИК может признать избранным нардепом после Артеменко следующего кандидата от списка только после лишения его мандата.
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Пиздец какой то ...
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