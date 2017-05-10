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 Политика Украины
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Все про:Артеменко (30) депутат (2889) Магера (204) мандат (319) ЦИК (2776)

 Артеменко сможет посещать Раду после лишения гражданства, пока парламент не лишит его мандата, - Магера

За постановление должны проголосовать 226 депутатов.

Нардеп Андрей Артеменко сможет посещать Верховную Раду после лишения его украинского гражданства, пока депутаты не проголосуют за лишение его мандата, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Согласно статье 81 основного закона Украины, прекращения гражданства Украины одновременно фактически приводит к досрочному прекращению полномочий народного депутата. В связи с этим ВР еще предстоит проголосовать, принять постановление не менее 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены ", - заявил Магера.
ЦИК может признать избранным нардепом после Артеменко следующего кандидата от списка только после лишения его мандата.

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А как человек без гражданства может иметь доступ к гос тайне? Вообще чёкнулись, придурки.
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Ебанаты - нац предатель у них без гражданства Дупутат -закон они соблюдают уебки ...
Пиздец какой то ...
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Поздоровляю Магера , ти балбєс , як людина без громадянства може лишатися депутатом ?
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Магера ты сам уже не можешь посещать рабочее место в цвк! Полномочия окончились год назад и тем более давать пояснения по предателю!
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Чё то мне кажется что этот Артёменко выполнял задание резидента и, потому как не сработало, то выполняют для него гарантии обеспечения ему жизни за границей.
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прикольно - будет 225 голосов и оно без гражданства, но будучи депутатом, будет ходить на заседания Рады... сюр просто... да, демократия она такая - суровая, но справедливая...
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Не знаю изменились ли правила, но раньше за прекращение полномочий умершего депутата тоже нужно было голосовать. Дурдом.
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Як може бути ОДНОМАНДАТНИЙ Нардепом України , без Громадянства України ??
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Артеменко сможет посещать Раду после лишения гражданства, пока парламент не лишит его мандата, - Мегера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАртеменко сможет посещать Раду после лишения гражданства, пока парламент не лишит его мандата, - Магера
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