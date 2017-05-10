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 Политика Украины, Экономика
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 Почти две трети конфискованных "средств Януковича" могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о госбюджете, - Минфин

Конфискованные средства окружения экс-президента Украины Виктора Януковича в размере 1,1 млрд долл., что составляет около 30 млрд в гривневом эквиваленте по текущему курсу Нацбанка, перечислены на счет Госказначейства, однако поступления свыше плана могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в Минфине сообщили, что в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере 11,5 млрд грн и четко указано, что эти средства будут направлены на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, Фонд регионального развития и т.п.

"Превышение свыше 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете. Средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения в соответствии с бюджетным законодательством, и могут быть использованы исключительно для разовых расходов", - говорится в сообщении.

Минфин также отметил, что облигации, арестованные на счетах ряда нерезидентов, имели различные сроки погашения. До конца 2016 года все выпуски, кроме одного размером 200 млн долл., были погашены, и средства были зачислены на счета. Таким образом, сумма в 1,1 млрд долл. включает как тело, так и начисленные проценты.

В то же время, Минфин пояснил, что обсуждаемая при формировании законопроекта о спецконфискации в 2015-2016 годы сумма в размере 1,5 млрд долл. включала облигации и средства на счетах как в "Ощадбанке", так и в "Укргазбанке".

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Как сообщалось, 28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Впоследствии, 3 мая, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 млрд долл. зачислены на счета Государственной казначейской службы.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. в июне 2014 года.


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Почти две трети конфискованных "средств Януковича" могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о госбюджете, одна треть уже использована,- Минфин.
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Как виртуальные деньги могут быть куда то зачислены и использованы?А это может быть только в одном случае,попросту включили станок и их напечатали,власть мыслит что она самая вумная,и инородный фронт спасли и типа деньги хряка Янучары вернули,на самом деле просто очередной лохотрон
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А депутатам,ну которые типа народные избранники, это не интересно.Это же нужно на работу приходить,кнопку нажимать.Адский и неблагодарный труд.Им бы с трибуны позвиздеть про то как они народ любят,да где нибудь по телеку о том же.Короче -занятые они,чтобы ерундой заниматься.
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Да скоммуниздят их без всякого закона. О чем разговор? На эту банду, что у власти, раскаленную печку буржуйку на пять минут оставить нельзя. Голыми руками вынесут. Смотрите на вещи реально. Они же конченные, много хуже, чем банда Януковича.

Почти две трети конфискованных "средств Януковича" могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о госбюджете, - Минфин - Цензор.НЕТ 8221
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти две трети конфискованных "средств Януковича" могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о госбюджете, - Минфин
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