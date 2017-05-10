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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (306) День Победы (1061) Днепр_город (2613) Нацполиция (7271) расследование (2109) титушки (507) Геращенко_Антон (884)

 По факту превышения полномочий и бездействия полицейских 9 мая в Днепре будет проведено служебное расследование, - Геращенко

Вчера в Днепре, сотрудники полиции действовали с нарушениями закона "О полиции", применяя силу сверх меры и там где это не было необходимо для охраны общественного порядка.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вместо того, чтоб стать между двумя противостоящими сторонами, отдельные сотрудники полиции, по причине которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон. При этом, сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, напяливших на себя оранжевые квадраты в качестве знаков распознавания членов стаи.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По данному факту должно быть проведено служебное расследование в результате которого сотрудники полиции превысившие свои полномочия должны быть уволены с занимаемых постов и привлечены к ответственности установленной Законом", - написал Геращенко.

По словам депутата, в числе первых, проверке будет подлежать версия о договорённостях между одним из лидеров Оппоблока Александром Вилкулом с кем то из руководства местной полиции.

Также читайте: Филатов: Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей

"Все вчерашние события детально задокументированны десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку. То же касается и всех тех, кто напялив на себя оранжевые квадраты присвоил себе право применить силу - ваши личности будут установлены и все кто нарушил Закон - ответит", - отметил советник главы МВД.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

Читайте: Задержаны 8 идентифицированных "титушек", которые вчера в Днепре напали на участников АТО, - Луценко
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он то назвал все своими именами. В чем проблема то?
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"применяя силу сверх меры и там где это не было необходимо для охраны общественного порядка. "
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Проблема не в этом, а в том, что силу применяли не против зачинщиков беспорядков, а в их защиту.
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все раследование) будет как всегда, как)) только тошу выпустили!
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Заявлений стоко... .... и ото всюду.... Прям, как "борьба" с коррупцией....
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Расследование будет точно таким ка было во Врадиевке,Кривом озере....Мусоров и титушек наградят медальками,квартирами....
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Результат будет таким же как во Врадиевке. Порошенко это понимает и мониторит. Снимут пару начальников "милиции" и поставят их замов.
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И все останется по старому. Пока гопникам и полиции не дадут реальные сроки заключения ничего не изменится.
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До тех пор пока люди не поймут что власть в Украине бандитско- воровская и ее обслуживает банда из мусоров,сбушников,нациковатых гвардейцев,судей и прокуроров, пока люди не поймут что все они являются врагами и должны уничтожаться - в Украине нечего не изменится!
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После того как раследывали убийства на Майдане это маленькое престуление 100 % доведут до конца !!!
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Ничего не изменилось с 2014 года.Эту страну продадут мусора уроды.На кол их вместе с петей.
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ща лизоблюды полезут со всех щелей как тараканы.
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торопиться вам надо - в Днепре уже объявили пред мобилизацию всех участников АТО - мало не покажеться
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это здорово и правельно - но в Днепре кроме резервистов ,есть еще полк Днепр1 и так далее
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Ото я і не розумію , чому вчора з Дніпро -1 не зробили мобрезерв на випадок таких заворушеннь .
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а "криминальная разведка" в полиции разогнана - а СБУшники инфой видно не поделились,не кто такого не ожидал
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ну да,опять ,а мы не думали!
как то это все постоянной предсказуемости.
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расслабляться нельзя - согласен - но выводы будут сделаны - уверен
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уже противно видеть реалии и действия власти ,я даже перестал заходить на цензор!
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да и я то же редко ,но я оптимист и вижу не только плохое ,но и хорошее - ну где то так
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От ты оптимист, индеец! только вспомни, чем закончились их выводы по тому же Майдану или рыгам, которые до сих пор правят бал в нашей политике и во власти. И ещё относительно выводов. Из 8 титушок, которых по словам Луценки вчера арестовали в Днепре, 7 уже на свободе.
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Да я тоже не пессимистка. И не плакса. Но рассматриваю любую ситуацию в контексте всего происходящего в стране. Поэтому и вижу, что при нынешнем раскладе просто в борделе поменяют кровати. И всё!
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Серйозно ? 7-ку в МВС розігнали ? Ото мантелепи дурні .
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людей шо работали, именно работали по увольняли - а специфика такая - шо только личный контакт
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Мы вчера видели личный контакт мусаров с титушней,законтаченые мусара были,есть и будут.
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а ты шо в сказке живешь? поменять одномоментно менталитет не возможно,я лично думаю еще и мотивация была - но это будет вскоре известно и именно по тому шо не все уроды и новые люди таки есть
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Етить тарахтеть,снег в январе никто не ожидал))
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Да почему же не ожидал. Они же сами ещё за неделю верещали о провокациях кремлядей. Они всё ожидали, только им неинтерено атовцев защищать. Они для них грозная и непредсказуемая сила. А вот титушню вместе с вилкулами прикупить можно. К выборам, сволочи, уже готовятся. И какой у них будет электорат, им пофиг.
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Таке саме відбувалось не лише у Дніпрі. Це не просто окремий випадок. Це спланована опрерація. І не лише московії, а й наших сепарів та опоблоківців. Колишні регіонали несамовито рвуться знову до влади. І Порох не здатен їм протистояти. Та й не хоче. Він розуміє,що адекватний народ вже відвернувся від нього. І якщо він не об'єднає свої зусилля з ригами і їхніми шавками, то вдруге йому президентом не стати. Тому не на цей окремий випадок треба зконцентрувати свої зусилля. А вирішувати питання влади вцілому.
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серьезно?я не в Днепре,но если надо,подскочим через пару-тройку часов...
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тебе.горловский гандон ,рассказать,что я делал вчера?а вчера я был в маленьком городке Приморск-и никакого шабаша там не было...ни красных тряпок,ни колорадок....волнуешься,сепарская мразь?ты где сейчас обитаешь?с дидом на палке уже походило?
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Уважаемый "поцреот",Горловка пришла к вам,и вы ее встретили и приласкали.А остальное звиздеш. В Краматорске вату угомонили быстро,потому что сдесь половина переселенцев,таких как я,а вы "поцреоты" просрали все крупные Города.Привет глав мусару Киева,сдавшему Горловку.
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Горловка в первую очередь пришла к ТЕБЕ...и ты там сидел и не отсвечивал..а теперь ты в Крамахе обитаешь,лишенец?и тебе все должны?и ты еще набираешься наглости мне рассказывать,что мне делать?да ты уже обнаглело в край...
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Уважаемый "поцреот",мне должны? Что же вы вчера не отстояли Днепр? Нех пальцами в стороны тыкать,Горловку мусара сдали,так же как вчера всю Украину,а что тебе делать решай сам,мне на тебя какать с горки.Как бы тебе не стать лишенцем,хотя нет,ты будешь как Люцифик работать на оккупантов,но конуру свою не бросишь.
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Ребята! Не уподобляйтесь двум украинцам, у которых почему-то всегда три гетьмана. Сейчас не время выяснять отношения, кто круче. Думайте над причинами того, что происходит в стране в целом и над тем, как эти проблемы нужно решать. Решение "всех расстрелять" - не принимается.
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Что бы решить проблему,надо сначала назвать все своими именами,у нас не АТО а война с Кацапией,от этого надо и плясать.По факту мусара нарушили присягу и вышли против Украины как государства на стороне колаборантов.остальное от лукавого.
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Там многое нужно ставить на свои места. Не только АТО назвать войной. Буксируют все реформы именно из-за того, что наши мудилы не хотят принимать нужные законы по всем сферам жизнедеятельности страны. Для галочки начнут реформу, чтобы получить очередной транш МВФ, а обеспечить её законодательной базой не спешат. И причины в каждом отдельном случае и вцелом ясны.
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злой крот,извини..что то я на тебя наехал не по делу...я чувствую свою вину-да,не смогли помочь в тяжелые времена...у самих сепаров хватает...тебя не виню, и сам себя сейчас упрекаю-тяжело человеку,бросившему свой дом-а тут еще и я...еще раз-извини...ПыСы..а мусоров я ненавижу ,как и ты...
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спасибо...я то знаю кротяру...нормальный он...но зачем ко мне прицепился?..это от обиды...я понимаю...не отстояли мы Горловку...да и много чего не защитили...ладно...сейчас извинюсь перед кротярой....еще нам срача между собой недоставало....
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Після подій по всій країні 9 травня все стало настільки зрозумілим, що годі й сперечатись.
Тут, або здоровий глузд і Україна, як ДЕРЖАВА, або промоскальська мафія і а-ля малоросія...
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Властные уже придумывают новый сценарий, постановочку чем заиграть, замылить события 9 мая по городам Украины. Отвлекушечку уже политтехнологи наверняка сваяли, теперь ждём новых истерик по ТВ.
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Ага, уже вижу результат проверки.
"Действие правоохранителей находились в рамках законодательства".
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Ещё найдут парочку мусоров типа пострадавших от "безжалостных" ветеранов бойцов АТО, свидетели опять же найдутся.
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Вилкула с..ку надо расстрелять возле пассажа.
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По факту превышения полномочий и бездействия полицейских 9 мая в Днепре будет проведено служебное расследование, - Геращенко - Цензор.НЕТ 352Liza Bogutskaya
1 год ·

Вчера мы воочию увидели призрак. Это был натуральный призрак. Коммунизма.
По всему миру прошли шествия "безумного полка". В Англии, в Канаде, США, по всей Европе, на Ближнем Востоке и даже в Сирии...
Санкции для России, говорите?
Вы думаете, что это вышли те, кто реально хотел отдать справедливое уважение погибшим во 2 мировой войне?
НЕТ! С портретами, которые потом благополучно выбросили в кусты, вышли те, кто хотел засвидетельствовать раболепие перед путиным! Гитлер живет в России!!!
Вчера мне написал один российский читатель, что они гордятся тем, что их лидер может так поставить на уши мир!.
Население Германии тоже гордилось Гитлером. И тоже по этой причине!
МИР ОБЕЗУМЕЛ!!!
Такая "демократия" доведет (как минимум( Европу до Третьей мировой войны. Неужели у лидеров Государств память отшибло? Неужели не понятно, что играться с огнем в пылающем доме- опасно для жизни?
А теперь конкретно об Украине.
То, что наша барыжная власть действует в унисон с оккупантом стало не просто очевидно. Вчера нам всем было продемонстрировано, что мы с вами- быдло, которое они будут загонять в стойло всеми доступными способами.
Вся та мразь, которая пришла к власти в 14 году заслуживает страшного суда. Нашего, Украинского Нюрнберга. Заслуживает наказания, как человеконенавистническая и украинофобная трясина, готовая поглотить все украинские богатства и ресурсы и уничтожить народ за ненадобностью.
Даже природа не осталась безучастной! Небо остыло от такого безумия! А в жилах леденеет кровь от бессилия.
Я думаю, что мы дошли до пиковой точки. Что-то произойдет. Обязательно.
Дальше так продолжаться не может.
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ДА ДА ДА Я УЖЕ ВЕРЮ
Рассказать тебе что вы будите петь через неделю...
А будите петь про то что лиц не видно или видно плохо а номеров на касках нету (хотя авакян обещал что все будут с номерами... ) а следовательно нельзя точно установить личность а наказывать всех неззя... и будите ждать пока буря утихнет. ВООБЩЕМ ОТРАБОТАННАЯ МЕТОДА!!!
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геращенко-ви балабол, не вірю вам і усім продажним можновладцям!!!! БРЕХУН!!!!!!!!!!!!!
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будут установлены и все кто нарушил Закон

amen. glavnoe shtoby eto nebylo pustije slova.
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"... будет произведено..." Коли ж воно те "будет" настане????, трясця їх мамі!!! Воно малорозпочатися негайно! Факти ж на ліцо.
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Антон, це була нова поліція? Може біда не в тому шо "отдельные сотрудники полиции, по причине которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон", а в тому шо ніхріна це не реформа коли все старе мусаробидло перефарбували в "поліцію"?

Може хватить показухи? Совкобидло реваншує через вашу бездіяльність, як було і після 2004.
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Антонина,сама то поняла чего ляпнула,так по чём служебное расследование,по факту превышения полномочий или по факту бездействия полицейских?
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Вилезло товстопузе лайно і буде блаблабла.. антон такаж гніда як і аваков.
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К чему этот треп ?
Вы за 3 года не можете привлечь к ответственности тех кто среди белого дня убивал с оружия людей в центре столицы.
Причем не неизвестных, а конкретных людей, конкретных подразделений, которые под подпись получали спецсредства, оружие, командировочные.
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На всю Україну ОДИН Лісник збирав загін для того, щоб знищувати внутрішніх ворогів, вілкулів, медведчуків, кернесів, пінчуків, ахметових, ківалових, і так далі... ОДИН на всю країну. Всі інші тільки ультиматуми і звернення продукують, а ДІЙ - нуль. Промоскальська мафія його вбила... Тепер мафія тупо пиздить всіх, хто проти неї. От і вся "революція гідності".

Україна повинна мати ТИСЯЧІ Лісників, щоб вижити, для початку хоча би. От і вся правда...
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Тоха толстожопый с утра опохмелился и решил зарисоваться патриотом?
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Пэдро превратил Украину в Лугандон,помните Горловчанина Рыбака,которому вскрыли живот и утопили в Казенном Торце за Украинский Флаг? Так вот теперь это происходит по всей Украине,мусара бьют за Украинский флаг,защищая кацапских выродков.Все будет Лугандон,у Пэдры еще два года.
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Ха-ха. Знаем мы вас, плавали. Хоть бы одного органа правопорядка привлекли к ответу...
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А у нас,уже так же как у вас,Пэдро живет заветами Ху"ла.
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Я ващемта в Украине живу. А вот чё этот у меня флаг вылез не пойму.
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Пэдро Украину сдает по маленьку,вот и флаг уже вылез))
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В коментах матерятся и истерят исключительно лишнехромосомные "шатуны", это их почерк.
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Що ж ти чмо Геращенко ниєш,це ж твій бос-мародер Аваков реформи проводив.Твій Аваков ні одної справи протів сєпарів в суд не передав і не довів!!!
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"накажем отдельных". А начальник областной полиции значит сука белый и пушистый , вот только не в курсе? А Авякан тоже вчера бухал по случаю праздника, по этому ни за что не в ответе? Б...дь, ну кто выбирает этих уродов?!!!
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Тоня, иди Гепе коляску катать, тьі ж ему советником бьіл, или как?
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Ну вот и мальчиш-плохиш антошка тут как тут. А слабо было вчера своей широкой грудью защитить невиновных? Как уже остопи...ли эти "советники" и прочая шушера...
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Captain Dnipro‏ @DneprNash

2014: титушня Вилкула избивает в Днепре людей
2015-2016: Вилкула не сажают

2017:титушня Вилкула избивает в Днепре людей
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А зачем нам нужны такие днепровские менты- сепаратисты ярого украинофоба -авакова. Лучше уже создать проукраинскую муниципальную милицию, или дружины из участников .АТО, которые и в кровавых боях понюхали пороха и беззаветно любят Украину. Вместо этих проклятых продажных ментов на которых украинский народ выделяет ещё и баснословные сумы из бюджета за их предательство. А они твари полностью закрывают глаза когда сепаратисты безнаказанно ходят с колорадскими лентами с флагами коммунофашистов ссср и ещё всех избивают патриотов, участников АТО проукраинских граждан. И как заяли перекрашенные рыгоаналы бандиты вилкула они уже собираются выходить даже с флагами фашистской России так как это уже было на Донбассе в 2014году и наверно под охраной продажных ментов - сепаратистов авакова.
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порошенко таки доведе Україну до громадянської війни. Те, що бажає педофіл-)(уйло. Говоримо-порошенко, маємо на увазі-)(уйло. Та навпаки. барига збожеволів.
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А почему это заявление делает советник? Министр молчит,наверное в фейсбуке завис. Депутаты-комбаты спали спокойно?
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Дайте угадаю: виновные твари в погонах - будут строго-строго(!!!) предупреждены. О титушне - никто и не вспомнит впоследствии.
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Вілкуловські "аватари": У мережі вирахували, звідки взялися "тітушки", що влаштували бійнюв Дніпрі (фото, відео) http://patrioty.org.ua/society/vilkulovski-avatary-v-merezhi-vyrakhuvaly-zvidky-vzialysia-titushky-shcho-vlashtuvaly-biiniuv-dnipri-foto-video-171657.html﻿
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О чём вы думаете, Эдмонд? - спрашивает меня Фейсбук.
Я думаю, что Вилкул и прочие, они рвуться к власти, стараются, тратят деньги и прочие ресурсы, что бы их поддержали. У так называемой оппозиции есть лидеры, они ради власти, стараются организовать и сгруппировать своих единомышленников и почитателей.
Наши же лидеры уже дорвались до власти, поэтому им пох@й на нас, им, как Януковичу, кажется, что они уже пришли навсегда!
Напрасно вы так думаете, неуважаемые бывшие лидеры, история имеет свойство повторятся!
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За 3 года никто из милиции не сел. Никто из титушни не сидит. Так будет до тех пор, пока люди будут доверять руководить гопникам. Пока не посадят ВСЕХ "превысивших полномочия", их титушню, командирам титушни пожизненный срок... ничего не изменится. Должен быть выполнен закон - нарушил, получи наказание.
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Все кто в тот день в полиции бездействовал должны быть немедленно уволены, те кто командовал получить реальные тюремные сроки. Вся полиция Днепра на выход с вещами.
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Ну поміняють начальників. Ну і що? Там ВСЯ поліція така, бо реформи по-Авакову це ширма. Правильно пишуть активісти, що в Дніпрі 80% вже готові практично підтримати "русский мир". Чекають на свого "Гіркіна". Маю таке враження, що наша влада теж це чекає з нетерпінням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо факту превышения полномочий и бездействия полицейских 9 мая в Днепре будет проведено служебное расследование, - Геращенко
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