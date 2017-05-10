 По факту превышения полномочий и бездействия полицейских 9 мая в Днепре будет проведено служебное расследование, - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник главы МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вместо того, чтоб стать между двумя противостоящими сторонами, отдельные сотрудники полиции, по причине которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон. При этом, сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, напяливших на себя оранжевые квадраты в качестве знаков распознавания членов стаи.
По данному факту должно быть проведено служебное расследование в результате которого сотрудники полиции превысившие свои полномочия должны быть уволены с занимаемых постов и привлечены к ответственности установленной Законом", - написал Геращенко.
По словам депутата, в числе первых, проверке будет подлежать версия о договорённостях между одним из лидеров Оппоблока Александром Вилкулом с кем то из руководства местной полиции.
"Все вчерашние события детально задокументированны десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку. То же касается и всех тех, кто напялив на себя оранжевые квадраты присвоил себе право применить силу - ваши личности будут установлены и все кто нарушил Закон - ответит", - отметил советник главы МВД.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Проблема не в этом, а в том, что силу применяли не против зачинщиков беспорядков, а в их защиту.
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как то это все постоянной предсказуемости.
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Тут, або здоровий глузд і Україна, як ДЕРЖАВА, або промоскальська мафія і а-ля малоросія...
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"Действие правоохранителей находились в рамках законодательства".
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1 год ·
Вчера мы воочию увидели призрак. Это был натуральный призрак. Коммунизма.
По всему миру прошли шествия "безумного полка". В Англии, в Канаде, США, по всей Европе, на Ближнем Востоке и даже в Сирии...
Санкции для России, говорите?
Вы думаете, что это вышли те, кто реально хотел отдать справедливое уважение погибшим во 2 мировой войне?
НЕТ! С портретами, которые потом благополучно выбросили в кусты, вышли те, кто хотел засвидетельствовать раболепие перед путиным! Гитлер живет в России!!!
Вчера мне написал один российский читатель, что они гордятся тем, что их лидер может так поставить на уши мир!.
Население Германии тоже гордилось Гитлером. И тоже по этой причине!
МИР ОБЕЗУМЕЛ!!!
Такая "демократия" доведет (как минимум( Европу до Третьей мировой войны. Неужели у лидеров Государств память отшибло? Неужели не понятно, что играться с огнем в пылающем доме- опасно для жизни?
А теперь конкретно об Украине.
То, что наша барыжная власть действует в унисон с оккупантом стало не просто очевидно. Вчера нам всем было продемонстрировано, что мы с вами- быдло, которое они будут загонять в стойло всеми доступными способами.
Вся та мразь, которая пришла к власти в 14 году заслуживает страшного суда. Нашего, Украинского Нюрнберга. Заслуживает наказания, как человеконенавистническая и украинофобная трясина, готовая поглотить все украинские богатства и ресурсы и уничтожить народ за ненадобностью.
Даже природа не осталась безучастной! Небо остыло от такого безумия! А в жилах леденеет кровь от бессилия.
Я думаю, что мы дошли до пиковой точки. Что-то произойдет. Обязательно.
Дальше так продолжаться не может.
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Рассказать тебе что вы будите петь через неделю...
А будите петь про то что лиц не видно или видно плохо а номеров на касках нету (хотя авакян обещал что все будут с номерами... ) а следовательно нельзя точно установить личность а наказывать всех неззя... и будите ждать пока буря утихнет. ВООБЩЕМ ОТРАБОТАННАЯ МЕТОДА!!!
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amen. glavnoe shtoby eto nebylo pustije slova.
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Може хватить показухи? Совкобидло реваншує через вашу бездіяльність, як було і після 2004.
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Вы за 3 года не можете привлечь к ответственности тех кто среди белого дня убивал с оружия людей в центре столицы.
Причем не неизвестных, а конкретных людей, конкретных подразделений, которые под подпись получали спецсредства, оружие, командировочные.
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Україна повинна мати ТИСЯЧІ Лісників, щоб вижити, для початку хоча би. От і вся правда...
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правопорядкапривлекли к ответу...
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2014: титушня Вилкула избивает в Днепре людей
2015-2016: Вилкула не сажают
2017:титушня Вилкула избивает в Днепре людей
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Я думаю, что Вилкул и прочие, они рвуться к власти, стараются, тратят деньги и прочие ресурсы, что бы их поддержали. У так называемой оппозиции есть лидеры, они ради власти, стараются организовать и сгруппировать своих единомышленников и почитателей.
Наши же лидеры уже дорвались до власти, поэтому им пох@й на нас, им, как Януковичу, кажется, что они уже пришли навсегда!
Напрасно вы так думаете, неуважаемые бывшие лидеры, история имеет свойство повторятся!
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