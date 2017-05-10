EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  19251  159
Все про:задержание (5621) конфликт (693) Луценко (6812) Антитеррористическая операция (16657) Филатов (219) День памяти и примирения (12)

 Филатов сообщил Луценко об освобождении "титушек", напавших на участников АТО

днепр побоище титушки нацполиция

Филатов обратился к Генпрокурору и заявил о дезинформации.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что сотрудники полиции отпустили семь из восьми молодых людей, задержанных 9 мая за нападение на участников АТО. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбук.

"Все задержанные, кроме одного, который избил депутата облсовета Влада Бородина, уже отпущены. По состоянию на "сейчас" в ИВС только только один человек из "титушек", - написал Филатов утром 10 мая в комментарии к Facebook-сообщение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей

Генпрокурор Юрий Луценко ранее сообщал о задержании 8 причастных к нападению.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Проукратуру, СБУ и МВД Днепра разогнать поголовно. Всех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему только Днепра? Другие что - святые? У все, кроме ЗУ, давно висят мундиры пидоРашки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
опять власть отдает решение на розсуд народа!
а потом козлі народ судят!

твари! либо сами решайте вопросі, либо закон об оружии дайте ! тогда все будут понятлевее,
что терять можно еще что-то кроме мандата и неприкосновеннсоти (которую кстати пуля соблюдает стрелявший не касался долбодятла депутата или судью)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
закон "об оружие" это подмена понятий! Причем здесь это?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Филатов сообщил Луценко об освобождении "титушек", напавших на участников АТО - Цензор.НЕТ 4983Олександр Ружанський
13 год. ·

Чисто з державницьких і управлінських міркувань будь-якої країни, Авакова потрібно було однозначно вигнати з посади ще за Княжичи. І це не враховуючи вбивства Сашка Білого і афери з рюкзаками, де потрібно проводити повноцінне розслідування. І звісно, це без перефарбованих
сепарів Аброськіна і Голубана, а також обдроченої Дєєвої.
Проте, Авакову, судячи зі всього, нічого не загрожує. Бо вигнати зараз його може тільки громадський протест, якого щось і.в проекті не видно.

І, якщо сьогоднішні події не спровокують такий протест і відставку Авакова, то про що.взагалі розмовляти в цій країні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Народ не виходить на МАйдан лише тому ,що міняти знову одних дегенератів на інших немає змісту ..

Бо хто "на черзі" ?
Звичайно ж ВОНА ,Люля..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не тільки порошенка не люблю, а й тебе, слуга всех господ, ненавиджу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мэр Днепра лишает финансирования «ветеранов» ВОВ «46-го года рождения» и передает привет парочке бездельников Авакову-Луценко и «трусливому подонку».
Мэр Днепра Борис Филатов поделился «первыми выводами» из вчерашних событий в городе.

В «Фейсбуке» Б. Филатов написал следующее:
«Первые выводы.
1. Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-»космонавтов», имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват.
2. С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех «ветеранских» организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда.
3. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО.
4. Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал.
5. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу, как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать».
*****
«За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов.
НИ ОДИН преступник не наказан.
Сегодня реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными.
Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей.
Они хотели «хунту» - они ее получат».
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одесса,Чернигов,Харьков,Сумы,Запорожье,Мариуполь....там все спокойно?там градоначальников все устраивает?про авакова я молчу,на опережение он не привык работать,и вообще неу

жели не видно,что он не на своем месте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Борис молодец!!! Очень желательно, чтобы его предложение, указанное в 5-м пункте, брали "на вооружение" все другие меры городов, которых выбрали люди, а не назначил "шоколадный барон", и которые априори являются патриотами не только Украины, но и своей "малой родины"! Ясно, что никакой реформы в МВД не произошло и проводиться нынешней властью не будет (хотя "пиара" и "смены вывески" предостаточно). Потому люди сами на местах должны начать эту реформу, - так сказать "снизу". И предложение Бориса о создании муниципальной полиции (он приводит пример фрайкора) очень своевременно и необходимо. В конце концов люди сами в своих городах и селах должны определять, сколько полицейских должно их охранять и какую платить им зарплату, чтобы те качественно выполняли свои обязанности и пользовались доверием у людей, а не паны типа авакова сотоварищи, которых все "недостаточно финансируют"! Ну а государственной власти надо оставить только госполицию, отделы которой будут малочисленны, находиться только в областных центрах и столице и будут предназначены для оказания помощи муниципальным полицейским только в конкретных случаях (в основном с использованием КОРДа), а не для "проверок", командировок "для оказания помощи" и прочей ху@ни, являющейся рассадником коррупции! Ну и подавляющую часть налогов с мест тоже уже пора прекратить отправлять в Киев, - пора у себя оставлять не менее 70% доходов, а остальное - в "центр"! Только тогда, когда в кабмине средств будет "кот наплакал", то тогда они сами и "оптимизируют штаты" и прекратят "пилить бабло" потому как "пилить" будет нечего!!! Ясно, что на такие радикальные реформы ни порошенко, ни гройсман, ни аваков ни их Ко не пойдут. Потому сами, все люди должны начать делать сами, а не ждать "трампа в голубом вертолете"!!! Если, конечно, хотят ЖИТЬ, "как в Европе", а не существовать, как "сАвеЦкие люди"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рокировку надо. Барыгу нах, перед Беней и Корбаном извинится и просить обратно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
соевый от коломойши откупился за счет народа , купил задорого привет банк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та мне как то пох. О том шо Беня воровал почему то стало известно только сейчас. О том шо барыга брехло и ворюга известно давно и всем. Только при Бене как то поспокойней было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем? Могу (из состраданмя) и тебя удочерить, но только у меня аллергия на долбоебов. Не надейся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну тебе же с ним спокойнее. Хотя если аллергия не проходит, то у вас неизлечимое сочетание свойств организма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те, що відбулося в Дніпрі, називається двовладдя. Такі речі погано закінчуються. Порошенко має визначатись, або він з ригами, або з народом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так он уже давно определился. Разве это для вас топ сикрет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ему ещё скажи национальность поменять... Филатов сообщил Луценко об освобождении "титушек", напавших на участников АТО - Цензор.НЕТ 1219
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
штьо, "in vino vermutas"? цей врожай вже час збирати, давно засіяно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Картавый опять соврамши. Что воистину позорно, хотя для него и традиционно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Патрахатую банду на кол! Мусора хай 3,14здуют родину в Широкино да на промке защищать! Хотя они сразу к каццабам перебегут, лучше их сразу на№уй расстрелять!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сорри, но я уже это где то сегодня читал. Если не ошибаюсь даже дважды....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Wie der Volksmund sagt: Enmal ist keinmal! Doppelt genäht hält besser! Hehe
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваши лингвистические способности прекрасны, но повторять посты под копирку дурной тон
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...где то сегодня ЧИТАЛ..." !?!?!?!?!

Есть вопрос: вы вообще мужчина или женщина!?!?!?!? Ник Юли - произошел от Юлия, так что все-таки : Юля или Юра????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это столь принципиально для вас? В немецком ряде имен есть и такое - Юлиус. Но, вы можете считать меня и Юлей, хотя писяю я стоя
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас пошел "разбор полетов" в зоне АТО о событиях в Днепре.
Мягко говоря, бойцы не довольны действиями власти.
В каких это идет выражениях и с какими оборотами - умолчу....
У нас каждый день 200 и 300, а вата жирует и бесится. Забыли, твари, что в 2014 Днепр фактически спас Украину и сейчас раненых бойцов на ноги ставит.
Вилкул, падла кацапская, уже заработал черную метку, пусть знает.
Отдельная тема - депутатское сучье племя. Оно ушло на "майские праздничные каникулы".
Какие празднички, народные избранники??!!! На каких пляжах жопы греем празднуем??!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я весьма далек от всякого мистицизма - но дверь закрывшаяся перед Януковичем и венок на голову это ЗНАК.
Порошенко в припрыжку бежит к тому чтобы солдат которому просто стало плохо на инаугурации тоже стал ЗНАКОМ.
Но и хер бы с ним - президентом больше, президентом меньше, но Украине точно от этого лучше не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько у вилкула тех черных меток, уже и не пересчитать......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и все что нужно знать о начальнике ментовки Днепра Быдле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо честно признать - а беня таки имел, что сказать (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо арестовать нардепа вилкула! Ведь он и есть организатор сего действа. Мне, женщине совершенно не кровожадной, уже давно хочется вцепиться в эту мразь и хоть за шею его подержать. Ненавижу.
Они не дают Украине двигаться вперед, а будут только гадить, гадить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТО что 70% пидоров в раде -факт !Ни какой дисциплины только свой карман !Очень многое сей час зависит от гаранта от его жёсткости .Если он её не проявит значит он такое же ...о как и вилкул.Посмотрим....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он такое же ...о
----------------
есть сомнения?

Как ты хорошо сохранился, с 2014-го
 показать весь комментарий
Ответить
 
Титушки, коррупция, мажоры, продажная полиция, карманные суды, обнищание населения, кражи бюджета, ложь отовсюду - и за все это должен ответить начальник Днепровской милиции?
Забери у бабушки паспорт, разгони избирательную комиссию и потом организуй перевыборы и сам считай голоса.И запретить голосовать всем госслужащим и бюджетникам было бы не лишним, так как они очень управляемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настолько уже очевидно, что собой представляет порошенко и Ко, с его полицией- беркутней переодетой, с его кумовьями-прокурорами и разной прочей мразью типа ахметова. Они - сейчас власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И еще. Мы колорадские ленты постоянно видим. На дулах автоматов кацапской школоты.
Мы постоянно видим красные комунякские тряпки. На вражеской технике, над блиндажами противника.
Поэтому, не всегда нервы у ветеранов АТО выдерживают, когда их видят.

Не советую их бить за это.

Это очень мягко сказано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эволюция человечества движется по спирали. Через пару, тройку лет Вилкул возьмет свое.
Луценко снова сядет в тюрьму, Аваков сбежит в Италию, Петр откупится.
в 2014м. остатки недобитой ПР нужно было рассадить по тюрьмам, а вы господа пришедшие к власти за счет тысячи смертей героев на Майдене и Востоке Украины выдали им мандаты депутатов ВР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О чём вы думаете, Эдмонд? - спрашивает меня Фейсбук.
Я думаю, что Вилкул и прочие, они рвуться к власти, стараются, тратят деньги и прочие ресурсы, что бы их поддержали. У так называемой оппозиции есть лидеры, они ради власти, стараются организовать и сгруппировать своих единомышленников и почитателей.
Наши же лидеры уже дорвались до власти, поэтому им пох@й на нас, им, как Януковичу, кажется, что они уже пришли навсегда!
Напрасно вы так думаете, неуважаемые бывшие лидеры, история имеет свойство повторятся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О чём вы думаете, Эдмонд? - спрашивает меня Фейсбук.
Я думаю, что Вилкул и прочие, они рвуться к власти, стараются, тратят деньги и прочие ресурсы, что бы их поддержали. У так называемой оппозиции есть лидеры, они ради власти, стараются организовать и сгруппировать своих единомышленников и почитателей.
Наши же лидеры уже дорвались до власти, поэтому им пох@й на нас, им, как Януковичу, кажется, что они уже пришли навсегда!
Напрасно вы так думаете, неуважаемые бывшие лидеры, история имеет свойство повторятся!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда у государства температура, надо принимать антибиотики, а не жалеть бедненьких микробов.
Вот эти барышни из города Покрова - явно же за бабки вышли? Если бы хоть раз колонну любителей империи дьявола спалили нахрен огнеметами вместе со всеми портретами и цветочками - больше желающих подзаработать бы не нашлось. Это война, детка.
Виновен не только Вилкул, а и все те продажные твари, из чьей среды выходят Вилкулы. Просто девице из Покрова перепало 200 грн., а Вилкулу возможность награбить миллионы зелёных, но если они поменяются местами, разницу Вы не почувствуете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что то не слыхать громких заявлений потроха и ли сабакова.
отмалчиваются?
юрку-дурачка кинули на амбразуру. типа, что с алкоголика возьмешь?
петька испытывает терпение народа - на каком же этапе войска АТО развернутся на киев и сравняют 3,14здоту с землей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а для того у армии тяжелое вооружение забрали, ментам же - всё лучшее и свеженькое
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я ж вам и говорю К Вате можно приближаться токо с Браунингом Зачем голову подстовлять Или выкотить пулемет из багажника :D Доброе отношение к животным закончилось А Аваков да ,еще как говориться за Княжичи не отсидел И до сих пор на посту ,Не порядок Шеколадная мразь С Луценко это вообще цирк ,как можно назначить чудака без юридического образования на должность прокурора Вот мне интересно, если в Феофанию на должность кардиолога назначить, какого нибудь депутата без мед. одразования по квоте от ББП . У него будут лечиться люди
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у Вилкула куча скрытого бизнеса по Кривому . еще оно питается с бюджета города . куда посадил на мэры своего престарелого папу . с одобрения рошена . Сам по себе оч подлый и трусливый человечек . который в детстве гадил под двери квартир . теперь оно ветеран 2 мировой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой вэй! Имею интерес сказать пару слов.Не жалую этих разбойников Беню и Корбана,но при них и духа сруцкого не наблюдалось в Днепре,а Вилкулёнок объезжал Днепр десятой дорогой и отсиживался у папика в Кривом Роге.Филатов слабак,занят только сбором бабла.Те двое успевали и бабло наварить и сруцкий мир придушить.Талантливая пара была,впрочем как и все евреи.А вот Филатов-исключение.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФилатов сообщил Луценко об освобождении "титушек", напавших на участников АТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти