 Филатов сообщил Луценко об освобождении "титушек", напавших на участников АТО

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что сотрудники полиции отпустили семь из восьми молодых людей, задержанных 9 мая за нападение на участников АТО. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбук.
"Все задержанные, кроме одного, который избил депутата облсовета Влада Бородина, уже отпущены. По состоянию на "сейчас" в ИВС только только один человек из "титушек", - написал Филатов утром 10 мая в комментарии к Facebook-сообщение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Генпрокурор Юрий Луценко ранее сообщал о задержании 8 причастных к нападению.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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а потом козлі народ судят!
твари! либо сами решайте вопросі, либо закон об оружии дайте ! тогда все будут понятлевее,
что терять можно еще что-то кроме мандата и неприкосновеннсоти (которую кстати пуля соблюдает стрелявший не касался долбодятла депутата или судью)
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13 год. ·
Чисто з державницьких і управлінських міркувань будь-якої країни, Авакова потрібно було однозначно вигнати з посади ще за Княжичи. І це не враховуючи вбивства Сашка Білого і афери з рюкзаками, де потрібно проводити повноцінне розслідування. І звісно, це без перефарбованих
сепарів Аброськіна і Голубана, а також обдроченої Дєєвої.
Проте, Авакову, судячи зі всього, нічого не загрожує. Бо вигнати зараз його може тільки громадський протест, якого щось і.в проекті не видно.
І, якщо сьогоднішні події не спровокують такий протест і відставку Авакова, то про що.взагалі розмовляти в цій країні?
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Бо хто "на черзі" ?
Звичайно ж ВОНА ,Люля..
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Мэр Днепра Борис Филатов поделился «первыми выводами» из вчерашних событий в городе.
В «Фейсбуке» Б. Филатов написал следующее:
«Первые выводы.
1. Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-»космонавтов», имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват.
2. С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех «ветеранских» организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда.
3. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО.
4. Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал.
5. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу, как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать».
*****
«За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов.
НИ ОДИН преступник не наказан.
Сегодня реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными.
Арсен Аваков и Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей.
Они хотели «хунту» - они ее получат».
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жели не видно,что он не на своем месте?
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Есть вопрос: вы вообще мужчина или женщина!?!?!?!? Ник Юли - произошел от Юлия, так что все-таки : Юля или Юра????
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Мягко говоря, бойцы не довольны действиями власти.
В каких это идет выражениях и с какими оборотами - умолчу....
У нас каждый день 200 и 300, а вата жирует и бесится. Забыли, твари, что в 2014 Днепр фактически спас Украину и сейчас раненых бойцов на ноги ставит.
Вилкул, падла кацапская, уже заработал черную метку, пусть знает.
Отдельная тема - депутатское сучье племя. Оно ушло на "майские праздничные каникулы".
Какие празднички, народные избранники??!!! На каких пляжах жопы греем празднуем??!!!!
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Порошенко в припрыжку бежит к тому чтобы солдат которому просто стало плохо на инаугурации тоже стал ЗНАКОМ.
Но и хер бы с ним - президентом больше, президентом меньше, но Украине точно от этого лучше не будет.
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В Украине состоялся реванш http://dlvr.it/P66FyZ
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Они не дают Украине двигаться вперед, а будут только гадить, гадить.
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есть сомнения?
Как ты хорошо сохранился, с 2014-го
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Забери у бабушки паспорт, разгони избирательную комиссию и потом организуй перевыборы и сам считай голоса.И запретить голосовать всем госслужащим и бюджетникам было бы не лишним, так как они очень управляемы.
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Мы постоянно видим красные комунякские тряпки. На вражеской технике, над блиндажами противника.
Поэтому, не всегда нервы у ветеранов АТО выдерживают, когда их видят.
Не советую их бить за это.
Это очень мягко сказано.
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Луценко снова сядет в тюрьму, Аваков сбежит в Италию, Петр откупится.
в 2014м. остатки недобитой ПР нужно было рассадить по тюрьмам, а вы господа пришедшие к власти за счет тысячи смертей героев на Майдене и Востоке Украины выдали им мандаты депутатов ВР.
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Я думаю, что Вилкул и прочие, они рвуться к власти, стараются, тратят деньги и прочие ресурсы, что бы их поддержали. У так называемой оппозиции есть лидеры, они ради власти, стараются организовать и сгруппировать своих единомышленников и почитателей.
Наши же лидеры уже дорвались до власти, поэтому им пох@й на нас, им, как Януковичу, кажется, что они уже пришли навсегда!
Напрасно вы так думаете, неуважаемые бывшие лидеры, история имеет свойство повторятся!
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Я думаю, что Вилкул и прочие, они рвуться к власти, стараются, тратят деньги и прочие ресурсы, что бы их поддержали. У так называемой оппозиции есть лидеры, они ради власти, стараются организовать и сгруппировать своих единомышленников и почитателей.
Наши же лидеры уже дорвались до власти, поэтому им пох@й на нас, им, как Януковичу, кажется, что они уже пришли навсегда!
Напрасно вы так думаете, неуважаемые бывшие лидеры, история имеет свойство повторятся!
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Вот эти барышни из города Покрова - явно же за бабки вышли? Если бы хоть раз колонну любителей империи дьявола спалили нахрен огнеметами вместе со всеми портретами и цветочками - больше желающих подзаработать бы не нашлось. Это война, детка.
Виновен не только Вилкул, а и все те продажные твари, из чьей среды выходят Вилкулы. Просто девице из Покрова перепало 200 грн., а Вилкулу возможность награбить миллионы зелёных, но если они поменяются местами, разницу Вы не почувствуете.
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отмалчиваются?
юрку-дурачка кинули на амбразуру. типа, что с алкоголика возьмешь?
петька испытывает терпение народа - на каком же этапе войска АТО развернутся на киев и сравняют 3,14здоту с землей.
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