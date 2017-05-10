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Все про:День Победы (1059) Молдова (769) Москва (2885) Путин (23720) Россия (70351) Додон (49)

 Додон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году

додон

Президент Молдавии Игорь Додон приехал в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Он стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву 9 мая в этом году.

Он принял участие в параде Победы на Красной площади. Это первый раз за последние 15 лет, когда лидер Молдавии принимает участие в мероприятиях по случаю 9 Мая в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом это уже третий с начала этого года визит Игоря Додона в Москву.

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Тем не менее ряд лидеров государств и глав правительств поздравили президента России Владимира Путина и россиян с Днем Победы, направив соответствующие телеграммы.

Свои поздравления направили "президент" Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр этой страны Беньямин Нетаньяху, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Также прислали телеграммы президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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Поздравительные телеграммы также отправили лидер Никарагуа Даниэль Ортега и президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик.
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Этот Додон какой -то конченый,рожа олигофрена,тьфу!.
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у кацапов боярішник) заканчивается, какие тут гости?!
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Ольга Сташенко:
Вау! Начало немецкого фильма для взрослых?Додон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году - Цензор.НЕТ 6750

Додон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году - Цензор.НЕТ 4270
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Президент Молдовы не приехал.
Приехал Генсек Молдавии
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2010: рядом с Путиным 23 глав государств, в том числе стран антигитлеровской коалиции
2015 - Си Цзинпин, Назарбаев, Кастро, плюс Монголия, Вьетнам. Стран Запада нет.
2016 - Назарбаев. Один.
2017 - только Додон... (повезло..а мог бить на фамилию Дундук...)
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Ну зато молдоване "евроворов" прогнали, поздравляю
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Ничего , наши свою преданность кремлю доказали вчера на местах.
Кто праздновал , а кто усиленно работал, чтобы кремлевский шабаш прошел по всей Украине.
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Поправлю:
Додон стал единственным иностранным ГАНДОНОМ, посетившим Москву на День Победы в этом году
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Вова!
Я на парад приехать не могу, я на картошке...(с)...
Додон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году - Цензор.НЕТ 5055
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Мммм. будешь наказан, поднимем цену на нефть, на газ....
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И что, ни одного негра-баклажана не было? А из Венесуэлы, Сирии, Ирана? Они же так побеждали в ВОВ!? Но зато куча ряженых лже-ветеранов лет 65-70 в медальках с выставки собачек.
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Політика справа тонка, інколи потрібно підставитись прямо на мощах керівника усіх пролетаріїв. Але у такому випадку його варто називати політичною хвойдою, а не Гандоном.
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Президент Молдавии Игорь Додон приехал в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Он стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву 9 мая в этом году. И это при том, что роССия оккупировала молдавское Приднестровье! Правители Молдовы не блокировали Приднестровье и создали там "контрабандную чёрную дыру". Страна Молдова погрязла в коррупции. Это всё настолько достало граждан страны, что они уже не верят в европейское будущее и выбирают любого гандо... Додона! Это предостережение всем украинцам!
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Всегда в запасе есть "президенти" российских бантустанов Днр и Лнр,Абхазии,Приденстровья и Осетии ) )))
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он не рискнет..
потом может так случится ,что некуда возвращатся.. ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году
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