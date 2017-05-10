 Додон стал единственным иностранным лидером, посетившим Москву на День Победы в этом году

Он принял участие в параде Победы на Красной площади. Это первый раз за последние 15 лет, когда лидер Молдавии принимает участие в мероприятиях по случаю 9 Мая в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом это уже третий с начала этого года визит Игоря Додона в Москву.
Тем не менее ряд лидеров государств и глав правительств поздравили президента России Владимира Путина и россиян с Днем Победы, направив соответствующие телеграммы.
Свои поздравления направили "президент" Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр этой страны Беньямин Нетаньяху, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Также прислали телеграммы президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Поздравительные телеграммы также отправили лидер Никарагуа Даниэль Ортега и президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик.
1156 23
Материалы по теме: День Победы
По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы(174)
"Пидармон, бл#дь! Дай Бог, накажут вас всех, бл#дь", - жители Мариуполя ругаются из-за сепаратистской символики возле памятника "Жертвам фашизма". ВИДЕО(92)
Во Львове мероприятия ко Дню Победы над нацизмом прошли без инцидентов(46)
В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж(99)
Оккупация в прямом эфире(0)
"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО(503)
Марш "Бессмертный полк" в Киеве собрал 3 тыс. участников, - полиция(368)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вау! Начало немецкого фильма для взрослых?
Ответить
Ответить
Приехал Генсек Молдавии
Ответить
2015 - Си Цзинпин, Назарбаев, Кастро, плюс Монголия, Вьетнам. Стран Запада нет.
2016 - Назарбаев. Один.
2017 - только Додон... (повезло..а мог бить на фамилию Дундук...)
Ответить
Ответить
Ответить
Кто праздновал , а кто усиленно работал, чтобы кремлевский шабаш прошел по всей Украине.
Ответить
Додон стал единственным иностранным ГАНДОНОМ, посетившим Москву на День Победы в этом году
Ответить
Я на парад приехать не могу, я на картошке...(с)...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
потом может так случится ,что некуда возвращатся.. ))
Ответить
Ответить
Ответить