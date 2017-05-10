 США могут присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Он отметил, что Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии РФ против Украины, с ним также обсуждались различные варианты решения ситуации. Министр добавил, что США, вероятно, присоединятся к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией, но подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.
Климкин останется в Вашингтоне до сегодняшнего вечера, когда Рекс Тиллерсон встретится с российским министром Сергеем Лавровым по Украине и Сирии. Украинскую сторону на переговоры не приглашали, но США пообещали выступить на стороне Киева.
"Он сейчас понимает не просто в целом логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся... Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, нужно будет встретиться по результатам последних контактов с российской стороной ", - сказал Климкин.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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...пока каждый гражданин живет не государством, а своими лишь заботами у власти будут такие же!
...и ишшо, петрушка первый не брезговал иноземцами и кацапам бороды были бриты
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