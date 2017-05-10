EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  589  13
Материалы по теме:
Все про:МИД (4074) Россия (70351) США (12513) Климкин (1269) нормандская четверка (355) Тиллерсон (81)

 США могут присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией, а Вашингтон - может присоединиться к "нормандскому формату".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он отметил, что Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии РФ против Украины, с ним также обсуждались различные варианты решения ситуации. Министр добавил, что США, вероятно, присоединятся к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией, но подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.

Климкин останется в Вашингтоне до сегодняшнего вечера, когда Рекс Тиллерсон встретится с российским министром Сергеем Лавровым по Украине и Сирии. Украинскую сторону на переговоры не приглашали, но США пообещали выступить на стороне Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступает за активизацию "нормандского формата", - Порошенко

"Он сейчас понимает не просто в целом логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся... Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, нужно будет встретиться по результатам последних контактов с российской стороной ", - сказал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одна из главных проблем сегодня в том, что Московия-роSSия - управляемая страна, а Русь-Украина - НЕУПРАВЛЯЕМАЯ страна. И пока положение не поменяется или хотя бы не выровняется, украинцы нормально жить не будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда, когда беларусами начнут управлять этнические беларусы. То же относится и к украинцам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...этнические барыги - самые патриотичные барыги, тырят у этнических лохов
...пока каждый гражданин живет не государством, а своими лишь заботами у власти будут такие же!
...и ишшо, петрушка первый не брезговал иноземцами и кацапам бороды были бриты
 показать весь комментарий
Ответить
 
так это призыв к свержению правительства, Вы революционер
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все управляемое. Вопрос лишь в том кем. РФ управляется воинственными долб***ми. Украина клептоманами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а теперь нада послушать начальника транспортного цеха....
 показать весь комментарий
Ответить
 
...шо ж вы так эксперта по управлению государства макнули
 показать весь комментарий
Ответить
 
а хто иксперт?! он? "Он отметил, что Тиллерсон хорошо проинформирован Источник:http://censor.net.ua/n439253"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША могут присоединиться к "нормандскому формату", - Климкин
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти