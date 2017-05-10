 США будут оказывать реформам в Украине помощь и политическую поддержку, - заместитель госсекретаря Бринк

Об этом заявила второй заместитель Госсекретаря США Рекса Тиллерсона Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Она отметила, что американская позиция в отношении Украины осталась четкой и неизменной, США уважают ее суверенитет и границы. Таким образом антироссийские санкции не будут отменены до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены.
При этом, по словам Бринк, украинская власть должна продолжать реформирование государства, что является очень важным для будущего страны.
"Мы решительно призываем продолжать воплощать реформы, а США будут оказывать таким реформам помощь и политическую поддержку. Именно на такой результат мы все надеемся", - отметила Бринк.
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Назови отличия нынешней Украины от Украины овоща?
Переодетые в полицию гаишники так же собирают дань на трассах, переодетый беркут так же бьёт патриотов, судьи и прокуроры так же продажны, зарплаты и пенсии на таком же дне и бюджет пилят в тех же масштабах.
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Всё точно так же, как было до Майдана.
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А в Украине чума (русский мир) по главным городам страны расправив плечи марширует, да ещё ветеранов бьёт.
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http://trinixy.ru/119408-chto-eksportiruet-severnaya-koreya-10-foto.html
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