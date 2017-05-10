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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (613) санкции (6064) США (12513) реформы (2586) минские соглашения (2124)

 США будут оказывать реформам в Украине помощь и политическую поддержку, - заместитель госсекретаря Бринк

Власти США намерены и в дальнейшем оказывать поддержку реформам в Украине.

Об этом заявила второй заместитель Госсекретаря США Рекса Тиллерсона Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Она отметила, что американская позиция в отношении Украины осталась четкой и неизменной, США уважают ее суверенитет и границы. Таким образом антироссийские санкции не будут отменены до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены.

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При этом, по словам Бринк, украинская власть должна продолжать реформирование государства, что является очень важным для будущего страны.

"Мы решительно призываем продолжать воплощать реформы, а США будут оказывать таким реформам помощь и политическую поддержку. Именно на такой результат мы все надеемся", - отметила Бринк.

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С такими темпами "помощи в реформах" Оффшоренко и Ко украдёт всё до следующих выборов.
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так 4 года уже практически помогают и финансово,и технически и советами и специалистами и кроме срусских троллей никто не жалуеться что все пропало...
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Киев на связи.
Назови отличия нынешней Украины от Украины овоща?
Переодетые в полицию гаишники так же собирают дань на трассах, переодетый беркут так же бьёт патриотов, судьи и прокуроры так же продажны, зарплаты и пенсии на таком же дне и бюджет пилят в тех же масштабах.
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Ключевые реформы - судебная, полиции и прокуратуры накрылись тазом.
Всё точно так же, как было до Майдана.
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В Южной Корее свою чуму (на то время - коммунистов) утилизировали.
А в Украине чума (русский мир) по главным городам страны расправив плечи марширует, да ещё ветеранов бьёт.
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Да . Помощь нужна . Особенно вы ГРАНДИОЗНОЙ РЕХВОРМЕ таможни )))))) Там Фафик Шестерила с Насраловым создали Чёрные сотни . Бабла в бюджет не добавилось и кантрабас продолжается . Ноооо . Как теперь эффектно Чёрные сотни гавкают из за угла и выскакивают страшно рыча фотографируют процесс передачи взяток . Теперь взяточники совершенно бесплатно будут иметь фото на память об этом событии . ))))) А как провели РЕХВОРМУ пенсий !!!! Легко содрали 15 % с стариков . А как провели улучшение асфальта на дорогах путём взвешивания машин ?))))))) Насралов с Гнойсманом обосрались на Одесской трассе пока взвесили пять машин . ( потом их послали на Ху ... ) И ишо много Петя наворотил РЕХВОРМ ))))))))
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лише диктаторські країни управляються поліцією, армією і пам'ятниками. Оскільки усього цього побільшало в Україні - то, скоріше, не ті реформи проводяться, що треба.

http://trinixy.ru/119408-chto-eksportiruet-severnaya-koreya-10-foto.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША будут оказывать реформам в Украине помощь и политическую поддержку, - заместитель госсекретаря Бринк
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