 В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова с Трампом в Вашингтоне

В МИД РФ подтвердили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, передает " РИА Новости ".
"Да", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что президент США Дональд Трамп в среду, 10 мая, проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Американский чиновник, говорящий на условиях анонимности, заявил, что в ходе встречи Трамп и Лавров обсудят Сирию, отношения США и России и другие глобальные проблемы.
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1.то что рашка выливает "про пендосов" в ватные головы-жопы двуногих обитателей снежной нигерии не соответствует действительности
2.рашка залезет без мыла в любую жопу
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Данное заявление чиновник сделал в интервью "РБК-Украина".
По его словам, подвижек в данном вопросе по примеру постепенного восстановления авиационного сообщения Грузии с Россией ожидать не стоит.
"Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время", - сказал Омелян.
Как известно, Кубань, а также территории современных Курской, Брянской, Воронежской областей РФ еще в начале ХХ века являлись этнически украинской территорией.
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