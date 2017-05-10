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Все про:Лавров (1406) МИД РФ (983) США (12513) Трамп (1043) Тиллерсон (81)

 В МИД РФ подтвердили встречу Лаврова с Трампом в Вашингтоне

Также Лавров в Вашингтоне сегодня встретится с госсекретарем США Тиллерсоном.

В МИД РФ подтвердили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, передает " РИА Новости ".

"Да", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что президент США Дональд Трамп в среду, 10 мая, проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский конгрессный комитет призвал Трампа встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным

Американский чиновник, говорящий на условиях анонимности, заявил, что в ходе встречи Трамп и Лавров обсудят Сирию, отношения США и России и другие глобальные проблемы.
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До хазяїна на уклін. Буде благати відмінити санкції.
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Мюнхеном засмердело... Или показалось? Черт его знает. Скоро увидим.
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пока ясно следующее:
1.то что рашка выливает "про пендосов" в ватные головы-жопы двуногих обитателей снежной нигерии не соответствует действительности
2.рашка залезет без мыла в любую жопу
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Американцам срочно в конюшню понадобилась лошадь.
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Одна из главных проблем сегодня в том, что Московия-роSSия - управляемая страна, а Русь-Украина - НЕУПРАВЛЯЕМАЯ страна. И пока положение не поменяется или хотя бы не выровняется, украинцы нормально жить не будут.
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Ах ты ж блйа!11 В тайне от Ляшко встречаются.
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Путин с Тиллерсоном, Трамп с Лавровым, подозрительно как-то, заговором пахнет
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Трамп не хочет встречаться с Барыгой . Первым он встречается с Лошадью , а Петя для него фуфло )))))) Видать Петя где-то залез в квоты Народного фронта по грабежу Украины . Трамп не уважает крысятничество .
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З дебілом Лавровим вести розмову - себе не поважати - крім брехні та маніпуляцій , нічого не почуєте ..
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то то он сияет как новая лошадь Пржевальского
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что одним из условий восстановления авиасообщения с Россией является возвращение оккупированных РФ территорий Украины, в том числе и Кубани.
Данное заявление чиновник сделал в интервью "РБК-Украина".
По его словам, подвижек в данном вопросе по примеру постепенного восстановления авиационного сообщения Грузии с Россией ожидать не стоит.
"Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время", - сказал Омелян.
Как известно, Кубань, а также территории современных Курской, Брянской, Воронежской областей РФ еще в начале ХХ века являлись этнически украинской территорией.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД РФ подтвердили встречу Лаврова с Трампом в Вашингтоне
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