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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12826) Путин (23720) США (12513) Трамп (1043)

 Украинский конгрессный комитет призвал Трампа встретиться с Порошенко раньше, чем с Путиным

Украинский конгрессный комитет Америки, который представляет американцев украинского происхождения, призвал президента США Дональда Трампа пригласить президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон и встретиться с ним раньше, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Такая встреча "стала бы критически важным знаком в поддержании мира в регионе, поскольку сейчас поддержка Украины со стороны США решающее важна для ее выживания", говорится в открытом письме УККА к Трампа.

По мнению УККА, Трамп должен поддержать преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины, пригласив Порошенко на встречу в Вашингтон, на которой осудить вторжения России в Крым и на восток Украины, призвав к немедленному прекращению враждебности России в Украине, а также поддержать финансовую помощь Украине со стороны США и миротворческую миссию ООН - расширить экономические санкции в отношении России не только лиц с узкого круга приближенных к Путину, но и на сектора российской экономики.

В понедельник, открытое письмо к президенту США с похожим призывом - принять Порошенко перед встречей с Путиным - обнародовала группа американских сенаторов от обеих ведущих партий.

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В Кремле надеятся, что личная встреча Трампа и Путина после нескольких телефонных разговоров между ними могла бы состояться этим летом, но в Белом доме это не подтвердили.

Порошенко тоже надеялся встретиться с Трампом - еще в феврале, - но пока перспективы такой встречи до сих пор неясны.

Обозреватели высказывали мнение, что встреча Трампа с Порошенко перед его встречей с Путиным была бы сильным политическим сигналом, но обратный порядок может и принести большую практическую пользу, потому что Порошенко мог бы в разговоре с Трампом опровергнуть аргументы, которые тот услышит от Путина.
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Сегодня Трамп с Лавровым перетрут, потом Трамп Климкина послушает
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Перед встречей с Хуйлом предлагают Трампу послушать вначале его подчиненного? Ну что ж. Разумно.
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А смысл? Вон Грузия, без всякого ажиотажу, потихонечку взяли и встретились, меньше надо было трендеть про Клинтон ("осадок та у него остался").
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детский сад....
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сначала выслушать, а потом парировать. Пущай ботокс первым на ковер ступит
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