 Боевики обстреляли Зайцево из минометов 82-го калибра, - штаб

Боевики обстреляли Зайцево из минометов 82-го калибра. Потерь среди личного состава ВСУ нет. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
"Относительно этих суток, противник продолжает вооруженные провокации в отношении украинских войск, начав обстреливать опорные пункты украинских защитников уже с полуночи, обстреляв морских пехотинцев из стрелкового оружия в районе Широкиного, из гранатометов, пулеметов крупных калибров наших защитников Луганской области в районе Валуйского, из автоматических гранатометов бил по позициям в районе Крымского и неоднократно применял стрелковое оружие на других направлениях", - прокомментировали в штабе.
Также сообщается, что наиболее тяжелый обстрел был в Донецкой области в районе Зайцевого, там противник применил минометы 82-го калибра, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. К счастью, огонь противника не был эффективным.
Военнослужащие ВСУ в районе проведения АТО находятся на своих постах. Потерь среди личного состава нет.
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Перемирие с рашей всегда будет односторонним.События в Сирии показали что мир не реагирует на то как асад и раша убивают женщин и детей кассетными и фосфорными бомбами ,как разрушают школы больницы детсады.Также и мир не будет реагировать если вооруженных сепарастов уничтожить и навести порядок.А на все вопли отвечать что Украина бореться с бандитами и это внутренние дела Украины.
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