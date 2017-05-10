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 Политика Украины
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 Задержаны 8 идентифицированных "титушек", которые вчера в Днепре напали на участников АТО, - Луценко

днепр

Прокремлевская акция в Днепре стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования Дня Победы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"О событиях в Днепре. 1. Вчера 8 идентифицированных "титушек", которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. 2. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушек". 3. Также проводится расследование позорного сотрудничества работников Нацполиции с "титушками". За это также будут отвечать. 4. Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования НАШЕЙ ПОБЕДЫ", - заявил Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

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Что титушки - мелочевка. Их заказчики от власти сдадут, пережуют и выплюнут, как всегда делается с исполнителями.
Настоящая битва украинцев впереди - выборы Рады, президента, городских администраций
Вот где нужна мобилизация и ответственность, что бы такое не повторялось
Вот тогда страна начнет очищаться от барыг, коллаборационистов, и продажных мусоров.
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О? Вот ещё один верующий в выборы, в выигрыш по правилам у карточных шулеров. Вроде взрослые люди, а в сказки верят... Как это явление назвать?
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Після тих подій,які сталися в Дніпрі,все керівництво правоохоронних органів треба гнати з посад всраною мітлою,а луценка- спеціаліста на всі руки-першого. Як уже остогидла ця сімейка Адамсів!
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Тебе тоже никто не запрещает метать дерьмо здесь. Пока.
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Были бы там бандеровцы , титушек бы уже похоронили .
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Не пинай власть, так они вообще не почешутся. Все равно что то меняется в Украине, это радует.Наехали люди на бездельников в погонах -пошло какое то движение в нужную сторону. Теперь главное, чтоб кого то из этой титушни реально посадили.
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Геращенко , пиши проще , вы обосрались и идете на йух вместе с Арсеном и Луциком , можете пойти добровольцами в АТО .
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нах они нужны на войне...жирный сожрет все пайки,армяшка украдет все, что не сожрет жирный,а картавый будет вечно бухой...и вот кому в подразделение такое "счастье" надо?
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Почему русня такая тупая ? Дедов уже выкинул в мусорник ?
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Borys Filatov
7 ч ·
Ночное. С холодной головой.
Первые выводы.
...
1. Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-"космонавтов", имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват.
2. С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда.
3. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО.
4. Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал.
5. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать.
И последнее.
Полное разочарование в местной "демократической" оппозиции. Перед ними извиняешься и протягиваешь руку, а в ответ они пишут мерзости. Просто спецотлов акцентуализированных психопатов. Особенно умиляет дегенерат Куприй ( привёл же я выродка в политику )...
...
Ну ниче, я сам справлюсь. Не в первой.
Уже взрослый мальчик.
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Бляха я реально починаю поважати Філатова.
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Деды в мусорниках сидели , дебилы мордовские .
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Через АТО прошло около 300 000 человек , понятие мобрезерва доступно для вашего понимания ?
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Таким дебілам нічого пояснювати не потрібно - вони все прекрасно знають, вони "на роботі" - тому просто в спам без дискусій.
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А фули его видеть , вон целый полк купленных в магазине "дедов " , за такое издевательство над ветеранами я бы расстреливал , все эти продажи в одном отделе с тампаксами со скидкой " купи три "деда " и ферри в подарок " , полные мусорники выкинутых фотографий , кто то хорошо постарался испоганить память о войне .
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Ну да , всю жизнь только и ждал когда бот засчитает мне слив , куда дели умных ботов , одни инфузории остались .
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Хм , не плакал и не жаловался уже лет 45 , как коленку разбил , тебе кажется , все будет добре и рашистам тапки будут .
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Одни нулевки сраные. Прыщавые дрыщи на 11.80.

Типа, он одержал победу в дискуссии.
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А , понятно , просто не знал что еще существуют люди , которые верят Авакову и МВД , ну ну ...
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Те що трапилося вчора нівіть ні в які рамки не лізе, поліцейські і командування повинні бути покарані. Якщо би вони діяли адекватно то такого би не трапилося. Питання де герой Семененко і Парасюк, де Юля. З владою все зрозуміло обісралися. А де герої ці всі.
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Як казав радник головного поліцая - Зорян і Шкіряк: "повоняєте трохи і заспокоєтесь".
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Та я його вчора по супутнику бачив, так гарно розповідав ,що все під контролем. Що реваншу вілкулів небуде, що поліція поінформована і буде діяти адекватно. Всіх сепарів попереджав і тут на тобі. Єдине що добре в цій ситуації то на поверхню всплило сепарське поліцейське гівно.
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Ще скажу, звісно, що реакції на цей інцидент є, це вже досить непогано, погано те що було допущено такий промах, це ще одна пляма на владі. Діяти потрібно було на упередження.
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Лжёт. Задержан токо один, остальных отпустили. Вилкул на свободе и даже не убит. По отношению к полицейским нет ни каких действий. Сегодня в Днепре в 18.00 типа мар собирают. А толку. После драки кулаками не машут. Если власть игнорирует правосудие, то власть доведёт до того что начнёт говорить товаришч Мау Зер.
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Да ладно - самоустранение. А мусорня в Днепре кому руки крутила?
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Задержаны с целью вручения наградного оружия? Нет?
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да ты УХУ ЕЛ,падла картавая...может взорвать надо было эту сепарскую мразь?и картавый бы тогда верещал про "руку Кремля" и картинку для рашистов...а тут картавому ублюдку обломилось-повесить все на патриотические организации..вот и вся наша вина....
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так долго трубили о численности и бдительности полиции, что перебдили ее актуальность в этот день. И это новая, молодая, рожденная Майданом. На фоне медиков, спасающих жизнь воинам, полиция просто отстой
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То виходить, винні патріотичні організації, у тому, що служби які живуть за рахунок платників податків громадян не можуть передбачити і захистити тих же громадян від рашисських провокацій та нападів антиукраїнських виродків? От, сука, словоблуд комсомольський.
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А желтые квадраты на груди титушек ето чтобы детишки не потерялись или ето ветераныили новая партия или Вилкуловская бандитская группировка?
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Твари, пацаны спасли вас, уродов, от предестей лугандонского гныдныка, а их бьют вилкулы с быдлом. За гранью. С ментами и сбу и так все ясно. Единственная эффективная операция - арест Корбана. Рукожопы алчные.
А вообще в КК надо внести новый вид наказания- высылка в лугандон. Может сработать.
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Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования НАШЕЙ ПОБЕДЫ", - заявил Луценко. Источник: http://censor.net.ua/n439247

Генитальный плокулол понимает, что говорит????
А Собаковская мусорня на кой хрен нужна?
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це вже майже як у кремлядцтві говорить падло... да тих виродків треба зразу втопити у Дніпрі, хочь для раків їжа буде.... смерть ворогам України!!!!
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"Прокремлевская акция в Днепре стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций" ахахаха ... Луценко жжет....
А в это время в Киеве полиция разве не патриотов из ОУН вязала?
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Нет границ бесстыдству и продажности этой власти.
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Какая мразь, люди, власть это делает целенаправленно, только идиоту не понятно почему это победобесие стало вожможным.
"Прокремлевская акция в Днепре стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования Дня Победы." - это те кого заблокировали в офисе, или те атошники которых била титушня вместе с полицией?

По все Украине десятки тысяч полицейских, народ им платит зарплату, а порядок должны охранять патриотические силы, которым ломают руки и перекрывают кислород.
Собачья свора Собакова вообще за что получает деньги и экипировку, зачем нужны тогда на улицах эти ряженные палачи?
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почему это они самоустранились? вот они пришли и на них напали...ведь ясно же, что эта акция была спланирована, причем четко, в лучших традициях 2014 года, только традиции были чуточку восточнее..., а счас вилкулы все более уверенно поднимают голову и здесь, за спиной тех, кто на фронте...они чувствуют свои безнаказанность и мощную поддержку ментовской мрази, которая по свистку из рашки и маму родную продаст...
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Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования НАШЕЙ ПОБЕДЫ", - заявил Луценко.Источник: http://censor.net.ua/n439247

Це вам урок, бо влада повинна була про це подумати і всім проукраїнським силам надати підтримку і допомогти організувати вихід цих сил 9 травня, і заборонити цій мерзоті сепарський ці походи, мотивуючи тим щоб не було конфлікту. Невже складно було придумати щось подібне.
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Меня удивляет одно ,все знают ,что все это организовывает жопаблок ,через интер и другие каналы,сначала обалванивают людей ,а потом устраивают провокации.Все знают ,что это вилкул и его банда и все равно все это допускают! В любой другой стране,самой демократичной эту рыгоанальную партию и ее каналы уже бы закрыли! А вилкуны ,бойки и левочкины ,сидели бы уже на нарах ,за организацию массовых беспорядков и избиение военнослужащих запаса и резерва!Где наше СБУ,прокуратура,полиция?Это все именно ваша бездеятельность ,приводит к таким последствиям! Вот и показатель люстрации в полиции и не состоявшая люстрация СБу и прокуратуры!
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пора вже точно комусь самоустраниться..... вони до стрибаються, ці луценкі, зоряни, авакови..... головне шо вони не називають, хтож таки був організатором, кто кістки людям трощив....
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начальника полиции области - уволить и без пенсии , начальника полиции Днепра - уволить,зам .начальника ,шо города,шо области - по громадской беспеки - уволить,командиров подразделений общественной безопасности,возле обелиска,после служебного расследования,если можно доказать судить,если нет - то же уволить. Мне кажется шо это минимум или в Днепре таки будет хунта
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Вообще то АТОшникам респект за то что они не применили оружие , не уверен что у нас бы такое вытерпели , завалили бы титушек наглухо вместе с ментами .
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До тех пока питушки будут выходить сухими из воды, это не закончится никогда, а если это падло будет знать, что его могут грохнуть, то желающих поубавится
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Рішучи Реформи‏ @rishuchi_zmini 1 ч.1 час назад
Опять повторюсь.Ответ почему никто не сидит из судей,мусоров,беркутов,титушни ? Почему они все выходят ? Потому,что нужны шоколадной власти.
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Толку от него в армии , к нам на полигон с сопроводиловкой про его "геройства " в Днепре , несчастные случаи никто не отменял .
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Уже установили , откуда взялась вся эта титушня ..Эта погань из Днепровского фитнес- клуба " Аватар " , плюс , в их компании были замечены один полицейский в гражданке и бывший АТОшник ,, а вот руководил ими вот этот ментяра . -
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Задержаны 8 идентифицированных "титушек", которые вчера в Днепре напали на участников АТО, - Луценко - Цензор.НЕТ 645 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержаны 8 идентифицированных "титушек", которые вчера в Днепре напали на участников АТО, - Луценко
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