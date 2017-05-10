 Задержаны 8 идентифицированных "титушек", которые вчера в Днепре напали на участников АТО, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"О событиях в Днепре. 1. Вчера 8 идентифицированных "титушек", которые напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности. 2. Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования "титушек". 3. Также проводится расследование позорного сотрудничества работников Нацполиции с "титушками". За это также будут отвечать. 4. Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования НАШЕЙ ПОБЕДЫ", - заявил Луценко.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Мусора не люди! Аваков (с)
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7 ч ·
Ночное. С холодной головой.
Первые выводы.
...
1. Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-"космонавтов", имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват.
2. С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда.
3. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО.
4. Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал.
5. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать.
И последнее.
Полное разочарование в местной "демократической" оппозиции. Перед ними извиняешься и протягиваешь руку, а в ответ они пишут мерзости. Просто спецотлов акцентуализированных психопатов. Особенно умиляет дегенерат Куприй ( привёл же я выродка в политику )...
...
Ну ниче, я сам справлюсь. Не в первой.
Уже взрослый мальчик.
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Типа, он одержал победу в дискуссии.
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А вообще в КК надо внести новый вид наказания- высылка в лугандон. Может сработать.
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Генитальный плокулол понимает, что говорит????
А Собаковская мусорня на кой хрен нужна?
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А в это время в Киеве полиция разве не патриотов из ОУН вязала?
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"Прокремлевская акция в Днепре стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования Дня Победы." - это те кого заблокировали в офисе, или те атошники которых била титушня вместе с полицией?
По все Украине десятки тысяч полицейских, народ им платит зарплату, а порядок должны охранять патриотические силы, которым ломают руки и перекрывают кислород.
Собачья свора Собакова вообще за что получает деньги и экипировку, зачем нужны тогда на улицах эти ряженные палачи?
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Це вам урок, бо влада повинна була про це подумати і всім проукраїнським силам надати підтримку і допомогти організувати вихід цих сил 9 травня, і заборонити цій мерзоті сепарський ці походи, мотивуючи тим щоб не було конфлікту. Невже складно було придумати щось подібне.
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Страшный БЕНДЕРовец @Realuran 57 хв57 хвилин тому Д. Подворчанский: "а теперь главный вопрос как их пропустили?.." #ПсиАвакова
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Опять повторюсь.Ответ почему никто не сидит из судей,мусоров,беркутов,титушни ? Почему они все выходят ? Потому,что нужны шоколадной власти.
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