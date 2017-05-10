 Боевики не пустили патруль ОБСЕ в оккупированное село, выстрелив из автомата в воздух недалеко от их автомобиля

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Вооруженные члены "ДНР" запретили СММ въезд в село. Пока наблюдатели ждали "местного командира", они увидели, как вооруженный член "ДНР", изначально запретивший им проехать, сделал выстрел из автомата (АК-47) в воздух и махнул руками, показывая тем самым, чтобы СММ уезжала с блокпоста", - отметили в пресс-службе.
Патруль отъехал и примерно через 10 минут к наблюдателям подошел боевик и сообщил, что доступ не будет предоставлен, поскольку с западной стороны блокпоста ведутся работы по разминированию.
СММ проинформировала об этом СЦКК.
Также ОБСЕ не удалось попасть на место размещения отведенного тяжелого вооружения террористов.
7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.
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деды там переворачиваются от ужаса,за что они отдали жизни !
думаюнахера было умирать,если наркопяьное было захватило власть...
лучше бы их фашисты вычистили... тогда...
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Немецкая весна… от которой путлеровская ничем не отличается.
Германия требует своего равноправия. Никто в мире не имеет права лишать этого великую нацию, и ни у кого не хватит сил долго удерживать ее в таком положении.
(Речь 30.01.1934 в Берлине)
Нет народа, который желал бы мира, больше, чем мы. Из речи на параде. 50 лет Гитлеру.
Мы желаем мира и взаимопонимания, и ничего иного! Мы готовы протянуть руку дружбы нашим прежним оппонентам. Под самыми печальными и кровавыми строками мировой истории должна быть навсегда подведена черта.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Не надо приписывать мне такое безумие, как желание войны.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Те, кто стравливают народы друг с другом, представляют собой настоящую интернациональную банду, лишенную корней. Эти люди - повсюду, но нигде они не дома.
(Речь 10.11.1933 в Берлине)
Смысл нашей политической борьбы заключается … не в завоевании или покорении других народов, но в сохранении и обеспечении нашего собственного народа.
(Речь 02.10.1933 в Хамельне)
Мы не позволим более обращаться с нами, как с нацией второго сорта.
(Речь 24.10.1933 в Берлине)
Мы хотим быть миролюбивыми. Но - ни в коем случае не лишенными чести!
(Интервью 16.01.1935 в Берхтесгадене)
Разве может хоть сколько-нибудь умалить нашу честь то, что однажды своре из 26 государств удалось одержать над нами военную победу?
(Речь 30.10.1933 во Франкфурте на Майне)
Я знаю, что такое война. Я был солдатом и видел все собственными глазами, в отличие от очень многих других государственных деятелей, которые сами этого никогда не переживали. И я, разумеется, отвергаю войну. Но отвергаю я ее не как изменник, предатель и трус, а как порядочный немец, честно выполнивший свой воинский долг на фронте, и желающий оставаться порядочным до конца. Поэтому я в равной мере не оставлю на произвол судьбы ни права немецкого народа на жизнь, ни его права на честь.
(Речь 06.11.1933 в Эльбинге)
До тех пор, пока это зависит от Германии, войне не бывать!
(Интервью 05.08.1934 в Берлине)
Из речей А. Гитлера…. Даже не отбирал…
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Вчера восемь идентифицированных титушек, которые напали на участников АТО в Днепре, были задержаны. Они будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом у себя в Facebook cообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования титушек. Также проводится расследование позорного сотрудничества сотрудников Нацполиции с титушками. За это также будут отвечать", - отметил Луценко.
По его словам, прокремлевская по сути акция стала "возможной из-за самоустранения патриотических организаций и партий от празднования нашей победы".
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