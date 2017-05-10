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 Россия создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы, - Ельченко

Россия окружила соседние с ней постсоветские страны "поясом нестабильности" с тем, чтобы держать их в орбите Москвы. В связи с этим ООН и ЕС не должны уклоняться от активного участия в урегулировании таких конфликтов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил 9 мая в Совете безопасности ООН постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко.

"Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь, в основном, разрешены. На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю - ни один, не был урегулирован. Кроме того, возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру", - сказал Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с Европейским союзом, информирует Центр новостей ООН.

"Почему так происходит? Ответ довольно прост. Что касается бывшей Югославии, то успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. Кроме того, хотя и не сразу, подстрекатели и зачинщики конфликтов были отстранены от процесса принятия решений в ходе урегулирования", - добавил украинский постпред, объяснив, что ситуация в странах бывшего СССР отличается от югославского сценария.

Ельченко отметил, что с начала 1990-х годов Российская Федерация взяла на вооружение так называемую концепцию "пояса нестабильности по периметру российских границ".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Они полезли, а не мы - значит, они фашисты", - ветеран Второй мировой войны Зайченко о войне с Россией. ВИДЕО

"Россия успешно создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС",- сказал Ельченко.

Вместе с тем дипломат заявил, что существующая ситуация не является тупиковой. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить, поэтому призвал ЕС и ООН проявить более активно участвовать в их урегулировании.

Отмечается также, что и.о. постпреда РФ в ООН Петр Ильичев тут же возразил против такого предложения Ельченко заявив, что подключение "других игроков", в том числе ООН, лишь "запутает ситуацию".

Ранее Ельченко назвал "группу друзей Украины" в рамках ООН возможной альтернативой "нормандскому формату".

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так выведите рашку за орбиту, она одна, а стран много
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Хреновий Осипок ❦‏ @billi_67 14 ч.14 часов назад
Славнозвісний стрибок бмп над барикадою у Маріуполі 9.05 цьому стрибку виповнилося 3 роки.Виконав його комбат 2 бата 72 ОМБР М. Драпатий

https://twitter.com/billi_67/status/861970111409860608
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Не такі вже і нейтральні твої коменти, так що не звинувачуй адмінів.
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Тепер я не дивуюсь що тебе блокують з такими коментами. Я перший відправлятиму тебе в спам.
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Это типа он адекватным людям глаза открыл? Констатация факта с умным видом......
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Параша делает массу вброссов негативных в иностранную прессу. То "Украина поставляет Ирану части для боеголовок" потом выясняется что запчасти рашистского производства. Сеичас " Украина торгует органами своих граждан подставляя их на Филиппины ".
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следуя кацаПсинской логике : Украина напала на Чечню 2 раза,на Грузию,РАБссию и Сирию..бандеровцы рулят МИРОМ
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А рассейские матери погибших в курсе за эту орбитальную нестабильность.
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У них другая установка по ТВ. Они ишо наражають, да ипотеку отдавать надо.....
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Да ерунда это всё. Как позволяет влада, так скоты в стране себя и ведут.
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кацаПсины смакуют в Ютюбе вчерашние драки в Киеве и Днепре.племя холопское
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режисер сего представления куйло,а в главной роли в Украине был Петро
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Духовная скрепка‏ @Shengenet 13 ч.13 часов назад
беркут вернули)) как мило, теперь любому кто будем мне втирать про грося,пецю и реформы сабакова - буду сразу на...уй посылать, без прелюдий
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РБ головного мозга‏ @belamova 21 ч.21 час назад
Бессмертный полк закончился. Дедов выкинули в мусорки, теперь можно и шашлычок водочкой запить.

Россия создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы, - Ельченко - Цензор.НЕТ 1787
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Зашёл на сайт "комсомольской правды" - KP.ru, ох там и клиника...)))
У них там уже так - "Европа напала на СССР, а мы их всех пабедили!"...
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Минуло 20 років як я перестав купувати ту жовту дацзибао. А на інтернет-сторінку заходив лише пару разів.
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для РАБссии важна цена на нефть и газ.Остальное Мусор включая кацаПсинов..
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мы в войну вступим последними,когда Германия Франция и Англия будут месить друг друга,мы их мирить будем.Ледоколом Мировой революции.Сралин был далеко не дурак в этих делах.Но потери в войне были так велики что в 1946-47 годах некому даж хлеб сеять было..
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Сралин оказался ссыкливым дураком.Он в войну вступил ещё в 39-м, когда с Гитлером Польшу делили, но не понял этого до июня 41-го.
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Нестабильность создает народ,когда все это терпит.Покуда кацапская быдло не поймет,что за каждое слово против Украины будет получать в морду,толку не будет.
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Але "народ"( тому що це лише бидло немисляче)організовують вороги,такі,як вілкул,медведчук та інші.
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Нема в світі більш ублюдочної країни,ніж московія,найбільшим досягненням якої є знищення якісної західної їжі. Ракова пухлина на тілі людства.Вилікувати можно тільки хірургічним способом. Чим раніше,тим краще для самих же московитів!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы, - Ельченко
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