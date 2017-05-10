 Россия создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы, - Ельченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил 9 мая в Совете безопасности ООН постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко.
"Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь, в основном, разрешены. На постсоветском пространстве, напротив, ни один из конфликтов, повторяю - ни один, не был урегулирован. Кроме того, возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру", - сказал Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с Европейским союзом, информирует Центр новостей ООН.
"Почему так происходит? Ответ довольно прост. Что касается бывшей Югославии, то успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС. Кроме того, хотя и не сразу, подстрекатели и зачинщики конфликтов были отстранены от процесса принятия решений в ходе урегулирования", - добавил украинский постпред, объяснив, что ситуация в странах бывшего СССР отличается от югославского сценария.
Ельченко отметил, что с начала 1990-х годов Российская Федерация взяла на вооружение так называемую концепцию "пояса нестабильности по периметру российских границ".
"Россия успешно создает "контролируемую нестабильность" во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы и, как и в случае с Украиной, предотвратить любую интеграцию с ЕС",- сказал Ельченко.
Вместе с тем дипломат заявил, что существующая ситуация не является тупиковой. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить, поэтому призвал ЕС и ООН проявить более активно участвовать в их урегулировании.
Отмечается также, что и.о. постпреда РФ в ООН Петр Ильичев тут же возразил против такого предложения Ельченко заявив, что подключение "других игроков", в том числе ООН, лишь "запутает ситуацию".
Ранее Ельченко назвал "группу друзей Украины" в рамках ООН возможной альтернативой "нормандскому формату".
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Славнозвісний стрибок бмп над барикадою у Маріуполі 9.05 цьому стрибку виповнилося 3 роки.Виконав його комбат 2 бата 72 ОМБР М. Драпатий
https://twitter.com/billi_67/status/861970111409860608
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Гиви и Моторола взяли Лондон
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беркут вернули)) как мило, теперь любому кто будем мне втирать про грося,пецю и реформы сабакова - буду сразу на...уй посылать, без прелюдий
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Бессмертный полк закончился. Дедов выкинули в мусорки, теперь можно и шашлычок водочкой запить.
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У них там уже так - "Европа напала на СССР, а мы их всех пабедили!"...
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