Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, пишет The New York Times.
Маккейн подчеркнул, что он уже давно выступает за создание такого комитета.
По его словам, решение президента США Дональда Трампа уволить Коми "только подтверждает необходимость и актуальность такого комитета".
Маккейн считает, что Коми был "честным человеком, который руководил ФБР в чрезвычайных обстоятельствах", поэтому он разочарован решением Трампа.
10 мая сообщалось, что Трамп уволил директора ФБР Коми.
Ранее Коми заявил, что Российская Федерация представляет "величайшую угрозу среди всех стран на Земле, учитывая ее намерения и ее возможности".
ФБР изучает связи Трамп с Россией, в частности, возможные транзакции между компьютерами Trump Organization и российского Альфа-Банка.
Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США
Конгресс должен создать специальный комитет для расследования вмешательства России в выборы в США в 2016 году после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.
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Гиви и Моторола взяли Лондон
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2. У Трампа сегодня закрытая для прессы встреча с Лавровым - хотя приём министра иностранных дел не совсем по протоколу (его уровень - глава Госдепа или, в лучшем случае вице-президент, а президент должен встречаться с президентом или, в худшем случае, с премьер-министром).
3. Сирию чуток попугали и то, так смешно, Корею так и не загрызли. ЕС валят американцы. С русскими вечно хотят сотрудничать. С нашим Президентом он слишком долго не хочет встречаться, а с русским всего лишь министром - аж бегом.
Не знаю, не знаю, зря мы Трампушку хвалить начали - по ходу таки он латентный русофил. Не хочется, правда, делать поспешные выводы - посмотрим. Но как-то не внушает он доверия.
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9 травня...Це Херсон... Коли мер міста-патріот, немає місця сепарськой мразі!
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Парламентский комитет уже не уволят.
Трамп маскируется, но в душе за путина.
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"Как известно, в те времена на факультете международных отношений очень много студентов были завербованы, работали на КГБ. Поэтому пусть Порошенко скажет, является ли он агентом КГБ.
Олег Соскин, директор Института трансформации общества"
Если Путин вмешивался в выборы в США, во Франции, то 100% он вмешивался в выборы в Украине. Не поэтому ли сейчас полки ваты маршируют по Украине?
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