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Все про:выборы (21723) Конгресс США (267) Маккейн (228) Россия (70351) США (12513) Трамп (1043)

 Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США

Конгресс должен создать специальный комитет для расследования вмешательства России в выборы в США в 2016 году после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, пишет The New York Times.

Маккейн подчеркнул, что он уже давно выступает за создание такого комитета.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа уволить Коми "только подтверждает необходимость и актуальность такого комитета".

Маккейн считает, что Коми был "честным человеком, который руководил ФБР в чрезвычайных обстоятельствах", поэтому он разочарован решением Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией

10 мая сообщалось, что Трамп уволил директора ФБР Коми.

Ранее Коми заявил, что Российская Федерация представляет "величайшую угрозу среди всех стран на Земле, учитывая ее намерения и ее возможности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая администрация США будет жестко пресекать агрессивные действия России, - сенатор Маккейн

ФБР изучает связи Трамп с Россией, в частности, возможные транзакции между компьютерами Trump Organization и российского Альфа-Банка.
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Источник: По материалам ВВС
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Ну доведуть що кацапія всунула туди своє рило і шо? Трампнах і вибори знов?
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Вмешательство РФ в выборы в США - это факт агрессии. Это предпосылка усомниться во внешней (международной) легитимности самих Штатов. И ставит соответственно под угрозу незыблимость существующего Мирового Порядка, Гарантом которого и есть США.
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Гоша! А новые опоры противообстрельные?
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МАЦКАЛИ везде нос Сталагмитный суют.чЛенинская Мировая рывалюция понимаете ли...,требует кучу бабла для забугорных казнокрадов плешивого фюрера
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1. Трамп уволил Коми, который высказался, что россия - величайшая угроза современности, и который вёл расследование вмешательства русских в выборы (хотя Коми и дурень - своим не в тему заявлением свалил Клинтоншу за неделю до выборов и помог ей проиграть).
2. У Трампа сегодня закрытая для прессы встреча с Лавровым - хотя приём министра иностранных дел не совсем по протоколу (его уровень - глава Госдепа или, в лучшем случае вице-президент, а президент должен встречаться с президентом или, в худшем случае, с премьер-министром).
3. Сирию чуток попугали и то, так смешно, Корею так и не загрызли. ЕС валят американцы. С русскими вечно хотят сотрудничать. С нашим Президентом он слишком долго не хочет встречаться, а с русским всего лишь министром - аж бегом.

Не знаю, не знаю, зря мы Трампушку хвалить начали - по ходу таки он латентный русофил. Не хочется, правда, делать поспешные выводы - посмотрим. Но как-то не внушает он доверия.
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не гони туфту-тиллерсон встречается с лавровым....и все твои остальные выкладки из ленты сру
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Если по РАБссийским или украинским Законам,то Клинтонша выиграла у Трампа на 3 миллиона голосов,но специфика Омеринского законодательства такова что выборщики решают дело...,а е оьщий итог голосования по всем штатам..
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В США по количеству выборщиков учитывают значимость каждого штата
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Patriotoff‏ @PatriotoffUA 11 ч.11 часов назад
9 травня...Це Херсон... Коли мер міста-патріот, немає місця сепарськой мразі!

Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США - Цензор.НЕТ 7118

Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США - Цензор.НЕТ 8953
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Маккейн все делает правильно.
Парламентский комитет уже не уволят.
Трамп маскируется, но в душе за путина.
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"Маккейн призвал создать спецкомитет по расследованию вмешательства РФ в выборы в США"
"Как известно, в те времена на факультете международных отношений очень много студентов были завербованы, работали на КГБ. Поэтому пусть Порошенко скажет, является ли он агентом КГБ.
Олег Соскин, директор Института трансформации общества"
Если Путин вмешивался в выборы в США, во Франции, то 100% он вмешивался в выборы в Украине. Не поэтому ли сейчас полки ваты маршируют по Украине?
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