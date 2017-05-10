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 Боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, зенитки, БМП и ПТРК, - штаб

карта ато

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой ВСУ. Российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки враг 70 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении огнем из минометов калибром 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник накрывал позиции рядом Верхнеторецким. Из минометов калибром 82-мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. По защитникам Троицкого и Новгородского бил из минометов 82-мм калибра, а гранатометы различных систем применял в районе Каменки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО неподалеку Зайцево. Защитников Мироновского и Луганского обстреливал из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО

На приморском направлении из 120-мм минометов и противотанковых гранатометов враг накрывал огнем морских пехотинцев вблизи Павлополя и Широкино. По морским пехотинцам в районе Водяного бил из вооружения танка, минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибром 120-мм обстреливал защитников Лебединского и Новотроицкого, а по защитникам Марьинки бил из 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник также применял в Чермалыке и Гнутово, а автоматические гранатометы - вблизи Старогнатовки. Из стрелкового оружия враг обстрелял опорные пункты украинских войск вблизиГранитного и Богдановки. В районе Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из минометов калибром 82-мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы различных систем применяли по опорным пунктам неподалеку от Крымского. Защитников Новоалександровки обстреливали из зенитной установки ЗУ-23-2 и пулеметов крупных калибров, а по защитникам Новозвановки били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из автоматических гранатометов противник открывал огонь в сторону позиций сил АТО вблизи Валуйского, а из стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской.

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"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отметили в пресс-центре АТО.

Как сообщалось ранее, 8 мая российско-террористические войска 50 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий погиб, девять получили ранения. Источник: /n439241



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зловіть тих утирків шо учора робили беспредел в Україні, та на передову, нехай тварюки там понт покажуть... а штаб, може треба трошке більше адекватної відповіді по рашистам епашити?!!! смерть расії та путіну-хуйло!!!!
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Чуть-чуть дополню: утирків, шо учора робили беспредел в Україні, та передову, нехай тварюки там понт покажуть (с)........ - окопы копать (как пример)
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Посылайте этих командиров и ответку давайте, забейте на эту власть, после вчерашних событий все поняли, что она сепаратисткая.
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Давно не собиралась "контактная"группа в Минске.Или то же каникулы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, зенитки, БМП и ПТРК, - штаб
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