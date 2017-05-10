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 В Нидерландах определили дату дебатов по ассоциации с Украиной

Сенат Нидерландов получил последние документы, которые позволят продолжить рассмотрение решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначил дату дебатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Издание пишет, в Сенате сообщили, что во вторник, 9 мая, поступили необходимые решения комитетов.

Исходя из этого, принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник 23 мая. В официальном сообщении не уточняется, состоится ли голосование в тот же день, или будет перенесено на следующее пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что в Сенате рассматривают варианты дебатов по украинскому вопросу 23 мая или 6 июня.

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Между тем, в пресс-службе парламента напомнили, что в апреле выносилась на рассмотрение предложение признать ратификационный закон "контраверсионным", что затормозило бы его одобрение; тогда в Сенате не нашлось голосов в поддержку идеи отказа от ратификации. Ранее источники "Европейской правды" также сообщали, что в Сенате есть большинство голосов в поддержку ассоциации с Украиной.

Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко обсудил с делегацией Европарламента безвиз и ратификацию ассоциации с ЕС.
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"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. … бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО", - сообщил Филатов 10 мая на своей странице в Facebook.
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