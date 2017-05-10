 В Нидерландах определили дату дебатов по ассоциации с Украиной

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Издание пишет, в Сенате сообщили, что во вторник, 9 мая, поступили необходимые решения комитетов.
Исходя из этого, принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник 23 мая. В официальном сообщении не уточняется, состоится ли голосование в тот же день, или будет перенесено на следующее пленарное заседание.
Ранее сообщалось, что в Сенате рассматривают варианты дебатов по украинскому вопросу 23 мая или 6 июня.
Между тем, в пресс-службе парламента напомнили, что в апреле выносилась на рассмотрение предложение признать ратификационный закон "контраверсионным", что затормозило бы его одобрение; тогда в Сенате не нашлось голосов в поддержку идеи отказа от ратификации. Ранее источники "Европейской правды" также сообщали, что в Сенате есть большинство голосов в поддержку ассоциации с Украиной.
Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко обсудил с делегацией Европарламента безвиз и ратификацию ассоциации с ЕС.
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