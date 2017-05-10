 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, двое получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще двое украинских защитников получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 8 мая российско-террористические войска 50 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий погиб, девять получили ранения.
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