 На сегодня в региональных штабах ГСЧС официально зарегистрировано 1 млн 157 тыс. переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"С начала проведения на Востоке Украины антитеррористической операции, из временно оккупированной территории и районов проведения АТО в других регионах Украины временно размещены 1 млн 157 тыс. 289 человек, из которых 193 тыс. 11 детей и 545 тыс. 673 лица с инвалидностью и пожилого возраста, в том числе из Донецкой и Луганской областей 1 млн 134 тыс. 445 человек и Автономной Республики Крым и города Севастополь 22 тыс. 844 лица", - говорится в сообщении.
Отмечено, что спасатели встречают граждан, которые перемещаются из районов проведения АТО на вокзалах, координируют действия по их расселению и решению бытовых вопросов, а также взаимодействуют с местными органами власти, благотворительными и волонтерскими организациями. При этом, по данным ГСЧС, особое внимание уделяется вопросу психологической адаптации граждан в местах временного проживания.
"С начала проведения АТО на Востоке страны психологи ГСЧС вместе с представителями других органов государственной власти, общественных организаций оказали психологическую помощь 178 тыс. 937 внутренне перемещенным лицам, в том числе 49 тыс. 367 детям и 30 тыс. 599 лицам с инвалидностью и людям преклонного возраста", - отчитались спасатели.
Напомним, ранее треть переселенцев заявили, что не хотят возвращаться на временно оккупированные территории.
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Слава Україні! Слава Нації!
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Травень 9, 2017
Украинское руководство создает условия для поражения Украины в войне на Донбассе. Такое заявление в ходе пресс-конференции в "Обозревателе" сделал военный эксперт Алексей Арестович.
Говоря о возможном новом наступлении на Донбассе, Арестович спрогнозировал: "Новое наступление будет на тех участках, где стоят бригады, командиров которых лично назначил Порошенко".
Как убежден Арестович, "создаются условия для поражения украинских вооруженных сил - создаются на уровне высшего военно-политического руководства страны".
"Вы хотите сказать, что Президент Украины сдает Украину?" - попросил уточнить "Обозреватель". "Он создает условия для поражения. Почему он это делает, я не знаю - то ли от недальновидности, то ли от прямого предательства. Ответа на этот вопрос у меня пока нет", - добавил эксперт.
Джерело
http://ukr-biz.com.ua/2017/05/09/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
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