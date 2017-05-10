За право пройти в финал боролись 18 исполнителей.
В финал конкурса, который состоится 13 мая, прошли участники от следующих стран:
1. Молдова;
2. Азербайджан;
3. Греция;
4. Швеция;
5. Португалия;
6. Польша;
7. Армения;
8. Австралия;
9. Кипр;
10. Бельгия.
Открывал первый полуфинал Евровидения украинский певец MONATIK с песней "Spinning" (англоязычная версия сингла "Кружит").
В первом полуфинале также выступила певица Джамала - победительница прошлогоднего конкурса.
Она выполнила симфоническую версию песни "1944", а также спела композицию "Заманили", которая была написала в сотрудничестве с этно-хаос коллективом "ДахаБраха".
Во время первого полуфинала Украина не голосовала.
Второй полуфинал состоится 11 мая, финал конкурса - 13 мая.
В первом полуфинале Евровидения определились 10 финалистов
В Киеве в Международном выставочном центре завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2017.
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Швед - номер отличный.
PS. Чисто моё мнение - понравилась Латвия, жаль, что не прошла - яркий поп-хауз. Буду на ютубе крутить...
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в Молдове эта Приднестровская ПдРассня вообще не на слуху... в отличии например вот от этого: https://www.youtube.com/watch?v=hyb94O7OJcM
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