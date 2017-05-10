 В первом полуфинале Евровидения определились 10 финалистов

В Киеве в Международном выставочном центре завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2017.

За право пройти в финал боролись 18 исполнителей.



В финал конкурса, который состоится 13 мая, прошли участники от следующих стран:



1. Молдова;

2. Азербайджан;

3. Греция;

4. Швеция;

5. Португалия;

6. Польша;

7. Армения;

8. Австралия;

9. Кипр;

10. Бельгия.



Открывал первый полуфинал Евровидения украинский певец MONATIK с песней "Spinning" (англоязычная версия сингла "Кружит").



В первом полуфинале также выступила певица Джамала - победительница прошлогоднего конкурса.



Она выполнила симфоническую версию песни "1944", а также спела композицию "Заманили", которая была написала в сотрудничестве с этно-хаос коллективом "ДахаБраха".



Во время первого полуфинала Украина не голосовала.



Второй полуфинал состоится 11 мая, финал конкурса - 13 мая.