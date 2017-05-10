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Все про:Евровидение (676) Киев (17027)

 В первом полуфинале Евровидения определились 10 финалистов

В Киеве в Международном выставочном центре завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2017.

За право пройти в финал боролись 18 исполнителей.

В финал конкурса, который состоится 13 мая, прошли участники от следующих стран:

1. Молдова;
2. Азербайджан;
3. Греция;
4. Швеция;
5. Португалия;
6. Польша;
7. Армения;
8. Австралия;
9. Кипр;
10. Бельгия.

Открывал первый полуфинал Евровидения украинский певец MONATIK с песней "Spinning" (англоязычная версия сингла "Кружит").

В первом полуфинале также выступила певица Джамала - победительница прошлогоднего конкурса.

Она выполнила симфоническую версию песни "1944", а также спела композицию "Заманили", которая была написала в сотрудничестве с этно-хаос коллективом "ДахаБраха".

Во время первого полуфинала Украина не голосовала.

Второй полуфинал состоится 11 мая, финал конкурса - 13 мая.
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Источник: Цензор.НЕТ
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Рад за Молдову - реально крутые.
Швед - номер отличный.
PS. Чисто моё мнение - понравилась Латвия, жаль, что не прошла - яркий поп-хауз. Буду на ютубе крутить...
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как сказать... Молдове лучше бы не позориться с этим убожеством-педиками из Приднестровья, никто из нормальных групп Молдовы заявок на этот конкурс не подавали, а их не мало. Хотя контингент Евровидения похоже уже не тот - геи и калеки, что впрочем все одно.

в Молдове эта Приднестровская ПдРассня вообще не на слуху... в отличии например вот от этого: https://www.youtube.com/watch?v=hyb94O7OJcM
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Буду голосовать за Азербайджан или Польшу. Пока не слышал всех из Балтийских стран.
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всех то печалей, после сегодняшнего парада безумия.
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Так и собирала россия долго этих безумных, выдохлись они, а нам выводы делать.
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Друг мой, не столь страшны кацапские вши, как наши власьимущие гниды
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Євробачення мало бути святом, але після сьогоднішнього антиукраїнського шабашу стало похуй... Бойкотувати треба.
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Как вам Лавров на стремянке?!) Айзербаджан напугал,если честно)Девушке олимпийку и барсетку и вперед в базарный рекет) Молдова прелесть -повеселили)Но Монатика тоже нужно было в финал брать) Притула в фейсбуке поднял настроение Притула комментирует евровидение)Всем доброй ночи!
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І мені Молдова сподобалась))буду вранці ставити для позитиву))
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Плевать на евровидение! Это совершенно неважно, у нас война идёт.
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Первым выступал Швед,самый лучший,он наверное сорвет большой приз,очень понравилось выступление из Португалии,ну так уже нежно,ну прямо,как цветок,не думала,что выйдет в финал,отлично выступили,из Молдовы,молодцы.НО самое гадкое было сегодня,это 9 число,так поступить со своим народом,могут только предатели.УКРАИНА,НЕ ДАЙ СЕБЯ УБИТЬ!500 ЛЕТ крови, уничтожения,унижения и рабства.Может хватит уже издеваться над этим гордым,свободолюбивым,независимым народом!
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесВ первом полуфинале Евровидения определились 10 финалистов
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