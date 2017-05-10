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 Трамп уволил главу ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить с поста главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в прямом эфире телеканалу CBS News подтвердил увольнение Коми.

По информации издания The Wall Street Journal, увольнение директора ФБР произошло по рекомендации Генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

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Позже, как сообщает Reuters, Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

В своем письме главе бюро Трамп написал, что принял данное решение из-за того, что Коми не способен эффективно руководить ведомством.

"Очень важно, чтобы мы нашли новое руководство для ФБР, которое восстанавливает общественное доверие и уверенность в его жизненно важной миссии правоохранительных органов", - говорится в тексте письма.

При этом президент США поблагодарил Коми за проделанную работу.
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Уволнение произошло по настоянию Путина...
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а ты разве не знаешь что в Украине уже неприлично писать путин,порядочные люди пишут хуйло!
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Твитти пытается прикрыть расследование его связей с московией. Никсон сделал абсолютно то же самое с главой расследования по Уотергейт. Рыжий будет экстремально удачлив,если закончит как Никсон.
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Взял и УВОЛИЛ.
У нас бы еще ДЕСЯТЬ СУДОВ "уволенный" успел выиграть и восстановиться на работе.
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Похоже, правильно сделал Дональд Фредович. Очень сложная биография у бывшего директора; и, в целом, к ведомству не относящаяся никак. Нужен профессионал.
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Отвратительно на душе.Одно только актуально-" Воля ,або смерть".
Бездействие и саботаж власти провоцирует гражданскую войну, серый кардинал Медвейчук сегодня взял реванш,украинцы, у нас все меньше возможности выбора, надо сплачиваться к решительному отпору выродкам, нас просто забивают.
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Лиля, перестаньте. Это всё шоу, для Лайньюс. Старые пердуны-политруки, и шпана платная, картинку создали для НТВ.
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Что "перестать"?Позвольте уж мне самой решать , как реагировать на сегодняшний беспредел в Украине, я здесь живу, и вашего оптимизма не разделяю.
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Вы просто приятная девушка, плохо понимающая реально происходящие события.
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очень хорошо понимаю, просто у нас с вами разные приоритеты.
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А кто ж в слепой траст "Молдсельхозстрой" 104-и компании перевёл"?А кабриолет- в Испанию,счета-в Панаму , супругу в дело к Ахметову,футболки "Россия"-сыну ,невестке-паспорт РФ?А фреску в церьковь собственную цьіганскому барону кто подкинул-не Трампли?Так больше некому,разве только Пупин,но тот вроде-враг!Не мешало-бьі проверить-Обамкин,ау-у!Глава фбр-пустобрёхом оказался-к прокурору с пустьіми руками не приходят!
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Да , у трампа нет бизнеса с рашей . Поэтому он уволил главу ФБР .
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Похоже, Трамп убирает неугодных. Но США - не РФ и не Украина, расследование уже не остановить.
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aquarius , а вам издалека виднее... и спокойнее, наверняка
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По рекомендации Сешионса которому чуть не дали пинка под зад вместе с Флинном. Так же как с Макронликс шито белыми нитками. У рыжего в команде не большие "проффесионалы" чем у пуйла. Debily blyat' 😂
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп уволил главу ФБР Коми
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