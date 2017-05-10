 Трамп уволил главу ФБР Коми

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в прямом эфире телеканалу CBS News подтвердил увольнение Коми.
По информации издания The Wall Street Journal, увольнение директора ФБР произошло по рекомендации Генерального прокурора США Джеффа Сешнса.
Позже, как сообщает Reuters, Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.
В своем письме главе бюро Трамп написал, что принял данное решение из-за того, что Коми не способен эффективно руководить ведомством.
"Очень важно, чтобы мы нашли новое руководство для ФБР, которое восстанавливает общественное доверие и уверенность в его жизненно важной миссии правоохранительных органов", - говорится в тексте письма.
При этом президент США поблагодарил Коми за проделанную работу.
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У нас бы еще ДЕСЯТЬ СУДОВ "уволенный" успел выиграть и восстановиться на работе.
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Бездействие и саботаж власти провоцирует гражданскую войну, серый кардинал Медвейчук сегодня взял реванш,украинцы, у нас все меньше возможности выбора, надо сплачиваться к решительному отпору выродкам, нас просто забивают.
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https://www.obozrevatel.com/abroad/63427-vveli-chrezvyichajnoe-polozhenie-v-ssha-sluchilos-yadernoe-chp.htm
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