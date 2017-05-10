EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 За рубежом
  781  25
Материалы по теме:
Все про:Россия (70347) Трамп (1040)

 Белый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп не возражает против расследования его деловых связей с Россией, поскольку их нет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА "Новости".

На брифинге журналисты поинтересовались готовностью Белого дома сотрудничать с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил о необходимости провести расследование деловых связей Трампа с Россией.

"Безусловно, президент знает о сделанном сегодня предложении сенатора Грэма. И у него все отлично по этому поводу. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией, так что он приветствует это расследование", - сказал Спайсер.

Также читайте: Трамп допускает, что Россия вмешивалась в выборы в США
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Намёк на то что у Парашенко есть бизнес и связи в рашке... Иуда Рошен готовься на выход.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего, во время президентства Трампа у него обязательно возникнет конфликт с пуйлом, а значит рашист и "русскомировец" Порошенко как явный ставленник пуйла, будет отстранён или устранён Трампом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
главное, что бы он не успел сбежать в рашку как Януковощ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нехай біжить, далі московії не втіче

там йому жаба цицьки дасть коли московія розвалиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато у Порошенко есть хозяин-пуйло в Кремле и фабрика в Липецке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем то на Петю смахивает, тот тоже утверждает, что в рассее с бизнесом покончил, хотя фабрика в Липецке работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу,верим....По статистике Рыжий врет минимум 5 раз в день(это только на камеру,т.е., на весь Мир). А вот Спайсеру уже приходится врать в два раза больше,шоб прикрыть вранье своего шефа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ещё дети Трампа не щеголяют в футболках с надписью "россия"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще один нищеброд - не бизнеса,не счетов оффшорах,не соевой фабрики,не будки в царском селе под Вашингтоном !!! Пэдре такому руку подать будет западло,не по понятиям.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп просыпается посреди ночи в холодном поту. Меланья спрашивает:
- Что случилось?
- Кошмар приснился. Идет очередной съезд КПСС, в Президиуме Путин и он говорит:
«Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Трампу».
А я сижу и чувствую - не готов. Белый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией - Цензор.НЕТ 58
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НУ А ШО?
дедываивали=))
в Мордоре вывели ватную разновидность кришнаитов

https://www.facebook.com/TechnoSotnya/videos/484629201886247/

Белый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией - Цензор.НЕТ 2083
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
трамп неудачник он в нашего пеци сплошные торговые партнеры в росии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Парад в Астане. У них не только празднование Дня Победы, но еще и 25 лет Вооруженным силам Казахстана.

а там, берцы ВСУ, 800 пар. , заказ для спецназа Казахста.
Белый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией - Цензор.НЕТ 2479

Белый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией - Цензор.НЕТ 2559
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В жисть не поверю!А кто ж в слепой траст "Молдсельхозстрой" 104-и компании перевёл"?А кабриолет- в Испанию,счета-в Панаму , супругу в дело к Ахметову,футболки "Россия"-сыну ,невестке-паспорт РФ?А фреску в церьковь собственную цьіганскому барону кто подкинул-не Трампли?Так больше некому,разве только Пупин,но тот вроде-враг!Не мешало-бьі проверить-Обамкин,ау-у!Или главу фбр-вон с пляжа!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБелый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти