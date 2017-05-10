 Белый дом: у Трампа нет ни бизнеса, ни связей с Россией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА "Новости".
На брифинге журналисты поинтересовались готовностью Белого дома сотрудничать с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил о необходимости провести расследование деловых связей Трампа с Россией.
"Безусловно, президент знает о сделанном сегодня предложении сенатора Грэма. И у него все отлично по этому поводу. У него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией, так что он приветствует это расследование", - сказал Спайсер.
781 25
Материалы по теме: Президент Трамп
Трамп уволил главу ФБР Коми(1)
Трамп на год продлил санкции США против Сирии(14)
Трамп должен встретиться с Порошенко перед встречей с Путиным - заявление сенаторов США(35)
Первые 100 дней работы Трампа: Белый дом включил в список достижений президента США изоляцию России в ООН(59)
Путин на грани депрессии(0)
"Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю", - Трамп о своих намерениях в отношении КНДР(37)
Россияне разочаровались в Трампе, - опрос(170)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
там йому жаба цицьки дасть коли московія розвалиться
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Что случилось?
- Кошмар приснился. Идет очередной съезд КПСС, в Президиуме Путин и он говорит:
«Дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Трампу».
А я сижу и чувствую - не готов.
Ответить
А король голый
Ответить
Ответить
Ответить
дедываивали=))
в Мордоре вывели ватную разновидность кришнаитов
https://www.facebook.com/TechnoSotnya/videos/484629201886247/
Ответить
Ответить
Ответить
а там, берцы ВСУ, 800 пар. , заказ для спецназа Казахста.
Ответить
Ответить
Ответить