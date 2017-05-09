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 По факту действий полиции в Днепре назначено служебное расследование

В Днепре руководитель главного управления полиции в области уже назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий в День победы над нацизмом во Второй мировой войне,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил на брифинге начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло.

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"Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, есть видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно вела себя полиция, правильно применяла специальные средства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно превышения служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы юношей в центре города.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж

Бидыло также сообщил, что в Днепре во время массовых мероприятий этого дня полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и тому подобное, а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом".

По его словам, сейчас продолжается экспертиза содержимого изъятой 10-литровой емкости.

Он также проинформировал, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы, полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.

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"Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом "О полиции". Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены", - сказал Андрей Бидыло.

Ранее общественный активист Кирилл Дороленко сообщал, что задержанными в центре города были активисты общественной организации "Січ", которые отказывались показать полиции содержимое своих рюкзаков. Позже Дороленко сообщил, что всех задержанных отпустили.

Местные интернет-издания выложили видео задержания активистов полицией.

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Дайте угадаю, ничего не найдут виноватых не будет. Просто надо успокоить народ до следующего избиения атошников ога)))
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Проблема в том, что Порошенку не нужно про-российское общество, не нужно про-украинское общество, ему нужен постоянный конфликт, и он всячески будет его поддерживать, посему ничего никому не будет. "Разделяй и властвуй" этот принцип лежит в основе правления Петра, посему хаос, бардак во всем, АТО и т.д. неотъемлемые черты правления кондитера.
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Поршенко как и хйлопутин всего лишь куклы в руках одного кукловода очищающего черноземы от аборигенов. И да именно так нам показывают пьесу типа АТО.
Ато путин нападе!
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а по Николаеву была новость?Там тоже что то интересное происходило
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Во многих городах сегодня что то происходило, патриотов кругом избивали.
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Щось у Львові в нас нікого не били. Чому це? Сміття, правда, знов зібралось.
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Я даже знаю результат этого "расследования": сотрудники полиции действовали в рамках должностных инструкций. ТЧК.
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Что там расследовать, факт на лицо, Вилкула на нары.
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это Авакова орлы,Вилкул тут ни при чем(хотя по нему давно гилляка плачет,а в идеале--на пару с Аваковым--перекинуть и пускай качаются)
общество проглотило убийство Билого--и собаков действует в том же духе дальше.
вот это вот нахабно-повелительное"рюкзачек показываем" говорит обо всем и сразу--ничего не поменялось. собаков готовит своих цепных псов,надеясь,что они его и нынешних сволочей при властных защитят в случай чего.
Захарченко тоже так думал и даже был уверен--ему дали возможность сбежать.
у этих такой возможности не будет--и они это знают
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А по Вилкулу будет расследование? За сознательную провокацию с использованием законодательно запрещенной в Украине коммуно-фашистской символики?
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Та он же священная корова, его трогать низзззя.
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Какая символика? Вы о чем? Из 8000 уголовных дел по экономическим преступлениям посадили аж 5(!) человек!
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ТОму, що мусора справи рухають, щоб подоїти комерсантів. А проти справжніх злодіїв в них ніколи справ немає.
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Та вы шо.... А по предыдушим действиям мусарни хоть одного посадили?
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да не пиздеж... схватят стрелочника - пидоРасский почерк...
а организатор останется не у дел - что бы организовывать следующие провокации!...
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ФОТО ПОЛИЦЕЙСКОГО КОМАНДОВАВШЕГО ТИТУШКАМИ В ДНЕПРЕ Большая просьба максималный ретвит. Украина должна знать этого "хероя"

По факту действий полиции в Днепре назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 3828
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Ukraine 2.0 News UP ❗‏ @by_vanyaDJ 7 ч.7 часов назадЕщеПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ
Рукаводит титушками в Днепре (9 Мая 2017)
нужна информация кто это такой!!!
По факту действий полиции в Днепре назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 3219
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Ага. Старо как весь совковый миръ. Мусора проверят мусоров
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И как только рука поднялась у негодяев...
Вспомнили свой прошлый альянс с титушней?
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Так не только в Днепре, но и в столице Киеве менты защищали сепаров и рашистов от украинцев...
Ага, Аваков сам себя посадит за это, или Порошенко арестует ))))
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это уже цирк - хотят схватит мента васю за шкварник и на этом успокоиться?...
до следующего раза?...
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Я уже даже знаю результаты этого "расследования". "Святые и беззащитные полицейские грудью отстояли мир и покой в Днепре от злобных хулиганов, маргиналов и провокаторов"..
Любимый город может спать спокойно, по три не собираться, ходить строем по два, и делать "ку" по взмаху руки.. Ага.. Щаз..
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Ну всё как всегда ...................... бла-бла-бла и НИЧЕГО !!!!
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поднимают АП-позиционеры голову. После Майдана были носители русише мира тише воды, ниже травы, а сейчас вон уже чё.
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Авакова, эту мерзопакостную армянскую харю в отставку и под суд вместе с сынулей!!!!!!!!!!!!! И ни каких "красных" зон. а в общак!!!
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Да какая бля проверка! Беркутня вся осталась служить в "Моей новой полиции"
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и по "новому" будет пиздить патриотов!!)))
За шо народ на Майдане боролся?
Одного долбое.. поменяли на другого....
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Они созваниваются с Беркутней которые сбежали в Мааскву и служат там в омоне зарплата у них там 2000$ У этих 400$ и они по этому поводу очень страдают сам даже одного знаю
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шо опать ПРЕДСТАВЯТ К НАГРАДЕ?)))
или просто ПРЕМИЮ дадут беркутне?
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По результатам расследования мусоров наградят медальками и квартирами . Они - же защищают интересы подонка- барыги и его семейки !
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Мне импонирует твой задор,но надо быть объективным. Представленный договор подписан 28 сентября 1939г,а "Договор о ненападении" с тайными статьями был подписан 23 августа 1939г Так они делили Польшу.
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А через время окажется, что еще и ментов с титушней наградят, кто-то на повышение пойдет!
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Мне нравится этот Аваков! Сначала поназначает всякое быдло на должности, а потом начинает расследовать их действия. А когда начнут расследовать действия Авакова и его "успешные" реформы? Даже то, что сделала Деканоидзе уже превратилось в пшик. Спасибо Яценюку за такого "великого" реформатора. Главное, чтобы народ на выборах не забыл, что Аваков стал министром МВД за квотой НФ.
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Чувствую опять лягавым придется в рашу бежать.
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Что-то начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло слишком бодро закукарекал. А должен уже полететь с должности.
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А кто ж его уберёт сепар Собаков или сепар Поросёнка??
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Они возомнили себя избранными. Теми, кто управляет стихией. Тобиш майданорегуляторами. По-научному они воздействуют на поведение людей и общественные отношения с целью придания им определённого направления в развитии.
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TE 🇺🇦only we 🇮🇱‏ @S8ha8ny8 2 ч.2 часа назадЕщеДнепр очень тяжелый на подъем, но если перейти черту, то последует ответ. Боюсь, черта перейдена... С кем не поговорю, все завтра выходят
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Торами, Зевсами, Аваковыми, Порошенковами, одним словом нашими Богами. Как-то грустно товарищи.
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Что снова 5-ой статье Конституции обращаться ????
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Во всех городах,где были столкновения сегодня шоколадная мразь и их мусорская псарня тупо защищала прокацапленую сепаратную мразь и избивала патриотов и участников АТО. Делайте выводы.
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Какое служебное расследование? УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО нужно открывать. И этим производством должен лично руководить Луценко. В противном случае этим должны заняться народные массы. Но тогда персона Луценко уже будет не актуальна. А персонам, стоящим выше него нужно срочно искать запасные аэродромы. Про засветившихся титушек нечего даже вспоминать. Все равно, уже завтра будут известны их координаты и их координаторы. Тупость мусоров снова побеждает даже самое смелое воображение. Вот уж действительно, мусор это , как последний диагноз.
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Видать полицаи забыли случай в Николаевской области с милицией.Хватит ВСУ выполнять работу за ментов.Всех тварей в АТО.
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Ну канечно расследуют, так бить патриотов это одна из главных чёрт авоковских замов, так что ждём награждения в вр и назначения в киев!
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Диалог.UA‏ @Dialog_UA 50 мин.50 минут назадЕщеРезонансное нападение на бойцов АТО в Днепре: появились фото всех "титушек", кого Вилкул нанял для кровавой провока http://www.dialog.ua/news/118540_1494358396 …
По факту действий полиции в Днепре назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 9098
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и тебе, убогий, 11.80 на рюмку праздничного стекломоя, чтоб накатить за дидов-вертухаев?
жри, попрошайка кацапстанская! бери с метанолом - быстрее на бессмертную полку попадёшь!
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да,удивительная--по другому не скажешь.
министр МВД вкупе с сыном и по отдельности обворовываает страну--и остается при должности.
менты,то бишь.полицейские,позволяют всякому быдлу ходить с символикой всяких организаций,запрещенных законом(попробовали бы в Америке выйти на демонстрацию с гитлеровскими штандартами!!-не подскажете,что с ними было бы??)--но бодро дубасят проукраинских активистов.
действительно--удивительная страна
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МВД как была помойкой, так ею и осталась. На всех уровнях мрази.
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Нужно же с чего-то начинать. Для начала собраться возле генеральной прокуратуры и потребовать от судей правовую оценку деятельности Порошенко и его окружения. За тем оценку деятельности Авакова по многочисленным фактам нарушения Конституции Украины. Если правовая оценка не будет дана прокуратурой, тогда дать правовую оценку деятельности самих прокуроров. Только так, опираясь на правовое поле, можно начинать давить это осиное гнездо. И пусть мусарня попробует хоть пальцем кого-нибудь тронуть...
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Ну что, сучье аваковское отродье, сами за поребрик дёрнете или дождётесь, когда народ вас на гилляках вешать будет? В ФБ уже собрали все свидетельские материалы о "геройствах" аваковских псов!
Diana Makarova додала 14 нових світлин - з Ярославом Вішталюком.

2 год ·

ДЕНЬ ПОРАЗКИ
сьогодні, уперше за життя, у мене нема слів.
День перемоги в нашій країні - поліція била сучасних фронтовиків, натомість охороняючи тих, хто кричав "Бандерлоги! Новороссия победит!"
Як і в 13-му, поліція підкріпила свої ряди тітушками.

Сьогодні, в Києві, Дніпрі - побиті фронтовики.
Часом люди просто хотіли пронести прапор до пам"ятника. І їх за це побито, під наглядом, а то й за участю поліції.
Ні, ви не зрозуміли - український прапор.
В Україні.
В столиці України включно.
ФРОНТОВИКИ
Майданівці.
Усі, хто відстояв свою країну в 13-14-му роках і потім, на фронтах з російським окупантом - здається, ми програли.
Сьогодні був день нашої поразки. Поразки у війні з тією ж тітушнею, з тим же Беркутом, з ватою, яка вилізла сьогодні із усіх щілин.
ПОБЄДІТЄЛІ
кажете, ви перемогли?
кажете, саме в 1945-му ви отак взяли й перемогли війну?
Так, так - я до вас звертаюсь. До отих, хто з портретами на площах, хто з плясками під гармонь "Раааасцвєтаааалі яблані і груши..." Хто наркомовських обов"язкових 100 грамів під солдатську кашу.
Побєдуни.
Ви теж не виграли сьогодні.
Ви програли. назавжди.
Та війна вас перемогла. Вона заповзла в вас і зараз відригується з ваших горлянок, які волають про вставай, страна огромная.
Саме ви - носії війни та її шамани.
Ми бачили, як зароджується ця війна, вона вилізає спочатку з отаких горлянок "Путін, ввєді войска!" І що буває після цього - ми теж бачили.
ВЛАДА УКРАЇНИ
сьогодні ти програла.
І ти програла назавжди.
Київ
https://youtu.be/zhPJKeaf6SU
https://youtu.be/XeT_9uDVmSQ
Дніпро
https://youtu.be/sJxGSnXjeBo
https://youtu.be/VKG-fE6II64
Миколаїв
https://youtu.be/4wG5Xj4S-xA
Мелітополь
https://youtu.be/KAOs-U2qZI0
https://youtu.be/VhD3l2lKfLc
https://youtu.be/ABNndyg5qms
https://youtu.be/1BUp1zdrD0k
Харків
https://youtu.be/Zb8IpPRvlUk
Запоріжжя
https://youtu.be/2t1g8nbYguw
Одеса
https://youtu.be/NveD7J8jVuk
https://youtu.be/52hJelCXSyA
більше фото та відео зібрані в коментах тут
https://www.facebook.com/diana.makarova…/…/1414427415284622…
Дякую усім, хто допоміг зібрати коротку історію сьогоднішнього дня в Україні.
Дня однієї з найбільших поразок.
Дня, в якому не переміг ніхто.
Після ТАКОГО - миру вже не буде. Не буде вже Майдану. А будуть ліхтарі, і тіні, що хитаються під ними.
Боже, бережи Україну.
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Прямо в унисон одно и тоже разместили. Вот уж зацепило, так зацепило нас с вами!
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Хохлатый стриж‏ @strizh2015 2 ч.2 часа назадЕще"Бесславные ублюдки" даже не подозревают какую "славу" они приобрели среди ветеранов АТО.
По факту действий полиции в Днепре назначено служебное расследование - Цензор.НЕТ 2306
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо факту действий полиции в Днепре назначено служебное расследование
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