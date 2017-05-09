 По факту действий полиции в Днепре назначено служебное расследование

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил на брифинге начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло.
"Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, есть видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно вела себя полиция, правильно применяла специальные средства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно превышения служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы юношей в центре города.
Бидыло также сообщил, что в Днепре во время массовых мероприятий этого дня полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и тому подобное, а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью "со специфическим запахом".
По его словам, сейчас продолжается экспертиза содержимого изъятой 10-литровой емкости.
Он также проинформировал, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы, полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.
"Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом "О полиции". Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены", - сказал Андрей Бидыло.
Ранее общественный активист Кирилл Дороленко сообщал, что задержанными в центре города были активисты общественной организации "Січ", которые отказывались показать полиции содержимое своих рюкзаков. Позже Дороленко сообщил, что всех задержанных отпустили.
Местные интернет-издания выложили видео задержания активистов полицией.
5203 73
Материалы по теме: День Победы
Столкновения в Днепре случились из-за самопиара одной из политических партий, - Нацполиция(115)
"Фашистские ошметки! Бандеровские недобитки! Cука, уважайте флаг Победы, бл#дь", - стычки в парке Вечной Славы в Киеве. ВИДЕО(480)
Во время акций ко Дню Победы в Запорожье около 500 человек приняли участие в столкновениях. ФОТО(125)
Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД(77)
День победы – от "можем повторить" к "никогда больше"(0)
Полиция в Одессе задержала женщину с провокационными листовками. ФОТО(129)
"Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей", - Порошенко. ВИДЕО(244)
Ответить
Ответить
Ато путин нападе!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
общество проглотило убийство Билого--и собаков действует в том же духе дальше.
вот это вот нахабно-повелительное"рюкзачек показываем" говорит обо всем и сразу--ничего не поменялось. собаков готовит своих цепных псов,надеясь,что они его и нынешних сволочей при властных защитят в случай чего.
Захарченко тоже так думал и даже был уверен--ему дали возможность сбежать.
у этих такой возможности не будет--и они это знают
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а организатор останется не у дел - что бы организовывать следующие провокации!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Рукаводит титушками в Днепре (9 Мая 2017)
нужна информация кто это такой!!!
Ответить
Ответить
Вспомнили свой прошлый альянс с титушней?
Ответить
Ага, Аваков сам себя посадит за это, или Порошенко арестует ))))
Ответить
до следующего раза?...
Ответить
Любимый город может спать спокойно, по три не собираться, ходить строем по два, и делать "ку" по взмаху руки.. Ага.. Щаз..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
За шо народ на Майдане боролся?
Одного долбое.. поменяли на другого....
Ответить
Ответить
или просто ПРЕМИЮ дадут беркутне?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
жри, попрошайка кацапстанская! бери с метанолом - быстрее на бессмертную полку попадёшь!
Ответить
министр МВД вкупе с сыном и по отдельности обворовываает страну--и остается при должности.
менты,то бишь.полицейские,позволяют всякому быдлу ходить с символикой всяких организаций,запрещенных законом(попробовали бы в Америке выйти на демонстрацию с гитлеровскими штандартами!!-не подскажете,что с ними было бы??)--но бодро дубасят проукраинских активистов.
действительно--удивительная страна
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Diana Makarova додала 14 нових світлин - з Ярославом Вішталюком.
2 год ·
ДЕНЬ ПОРАЗКИ
сьогодні, уперше за життя, у мене нема слів.
День перемоги в нашій країні - поліція била сучасних фронтовиків, натомість охороняючи тих, хто кричав "Бандерлоги! Новороссия победит!"
Як і в 13-му, поліція підкріпила свої ряди тітушками.
Сьогодні, в Києві, Дніпрі - побиті фронтовики.
Часом люди просто хотіли пронести прапор до пам"ятника. І їх за це побито, під наглядом, а то й за участю поліції.
Ні, ви не зрозуміли - український прапор.
В Україні.
В столиці України включно.
ФРОНТОВИКИ
Майданівці.
Усі, хто відстояв свою країну в 13-14-му роках і потім, на фронтах з російським окупантом - здається, ми програли.
Сьогодні був день нашої поразки. Поразки у війні з тією ж тітушнею, з тим же Беркутом, з ватою, яка вилізла сьогодні із усіх щілин.
ПОБЄДІТЄЛІ
кажете, ви перемогли?
кажете, саме в 1945-му ви отак взяли й перемогли війну?
Так, так - я до вас звертаюсь. До отих, хто з портретами на площах, хто з плясками під гармонь "Раааасцвєтаааалі яблані і груши..." Хто наркомовських обов"язкових 100 грамів під солдатську кашу.
Побєдуни.
Ви теж не виграли сьогодні.
Ви програли. назавжди.
Та війна вас перемогла. Вона заповзла в вас і зараз відригується з ваших горлянок, які волають про вставай, страна огромная.
Саме ви - носії війни та її шамани.
Ми бачили, як зароджується ця війна, вона вилізає спочатку з отаких горлянок "Путін, ввєді войска!" І що буває після цього - ми теж бачили.
ВЛАДА УКРАЇНИ
сьогодні ти програла.
І ти програла назавжди.
Київ
https://youtu.be/zhPJKeaf6SU
https://youtu.be/XeT_9uDVmSQ
Дніпро
https://youtu.be/sJxGSnXjeBo
https://youtu.be/VKG-fE6II64
Миколаїв
https://youtu.be/4wG5Xj4S-xA
Мелітополь
https://youtu.be/KAOs-U2qZI0
https://youtu.be/VhD3l2lKfLc
https://youtu.be/ABNndyg5qms
https://youtu.be/1BUp1zdrD0k
Харків
https://youtu.be/Zb8IpPRvlUk
Запоріжжя
https://youtu.be/2t1g8nbYguw
Одеса
https://youtu.be/NveD7J8jVuk
https://youtu.be/52hJelCXSyA
більше фото та відео зібрані в коментах тут
https://www.facebook.com/diana.makarova…/…/1414427415284622…
Дякую усім, хто допоміг зібрати коротку історію сьогоднішнього дня в Україні.
Дня однієї з найбільших поразок.
Дня, в якому не переміг ніхто.
Після ТАКОГО - миру вже не буде. Не буде вже Майдану. А будуть ліхтарі, і тіні, що хитаються під ними.
Боже, бережи Україну.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить