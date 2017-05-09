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 "Праздники праздниками, а война на Донбассе продолжается", - волонтер Толмачева призывает украинцев помочь армии

Волонтер из проекта "Батальон волонтер" Юлия Толмачева обратилась к обществу с призывом поддержать украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Волонтер отметила: "Праздники праздниками, а война на Донбассе продолжается. Времени совсем немного, перемирия нет, бои идут по всей линии фронта, ребята погибают и получают ранения.

Помните,что каждый наш мирный день здесь,оплачен смертями и ранами на Донбассе! Мы помним о наших ребятах там на передке?

Призывы помочь в сборе средств или конкретных вещей практически не находят отклика... давайте не забывать помогать нашим бойцам хотя бы на расстоянии.

Список самого необходимого для бойцов на передовой,72 бр., 74 раз.бат,30 бр., 53 бр., морпехи подразделения разведки,снайперов Через 8 дней выезд. Нашим бойцам крайне необходимо:

- Квадрокоптер

- 3 цифровые рации

- Труба разведчика- 8 крат.ТР- 8

- бинокли

- костюмы летние (березка - накидки на винтовку камера наблюдения

- Глушители,пламягасители на 5,45 7,62,на СВД

- Кроссовки - 41,42,43р.44,45

- Футболки,кофе растворимый(много)

- Берцы летние 41,42разм.,43,44,46,47 р.

- Труба 100крат увеличения

- Мешки зеленые ( много ), диз.генератор Маскировочные сетки активные наушники

И многое многое другое. Даже 1грн.перечисленная вами,или купленная пачка сигарет,пачка влажных салфеток- это большая помощь.

НЕ БУДЬТЕ, ПЛИЗ, РАВНОДУШНЫМИ, НА ФРОНТЕ ОБОСТРЕНИЕ.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Карта приват для оказания помощи 5168 7423 4812 8798. Юлия Толмачева

Всё, что вы хотите отправить, отправляйте по адресу: г. Житомир, Новая почта по ул.Щорса 20,3 отдел.НП Толмачева Юлия Виталиевна телефон 0677834814

Для жителей серой зоны, Зайцево, надо Продукты питания, консервы, бензин. Генераторы, теплая одежда, обувь, ср-ва гигиены

Для детского дома - фрукты, посуда, спорт. инвентарь, детские спорт. костюмы.

ПОМОЧЬ ПОБЕДЕ ЛЕГКО. Карта Приват 5168 7423 4812 8798 Толмачева Юлия Вместе мы сила, вместе к нашей победе!!!!



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Помочь армии можно только одним способов - убрав от власти банду воров !!!!
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Это возможно будет только после выборов! А сейчас бойцам нужны все эти перечисленные вещи!
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Выборов ? Так эти упыри опять сами себя и выберут !
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А ты предпочитаешь революцию, сейчас? И хрен кто упырям даст возможность выбрать тех же самых, вот здесь нужно сделать всё, чтобы этого не допустить - это в нашей власти!
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Так уже наводит,руками своего агента Пети Порошенко !!!
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Вот хер им гигантский!!! В Киеве мы с друзьями будем контролировать, как было раньше, свои избирательные участки, а позже и ЦВК! И сейчас многие начинают понимать, что если они будут сидеть дома то будет ещё хуже!
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Ну оно конечно,блажен кто верует,но ведь эти ребята натворили уже столько дел,что пути отхода для них отрезаны и за свои шкуры драться они будут люто ....
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А кто их спрашивать будет? Из АТО многие ребята вернулись и не хотят, чтобы эта чертовщина у нас творилась! Поэтому шакаладные так их боятся и боятся, что не только киевляне, а и весь народ Украины выйдет против них!
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Чем раньше народ выйдет и чем массовей ,тем больше будет у Украины шансов на нормальное будущее а случится это завтра или сегодня то только Господу ведомо ,но то что случится сомнений нет !!!
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Ну а кто станет у руля и какое будущее Украины?
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Ну-ка расскажи,что в Украине живёт примерно 40 миллионов идиотов и только Порошенко молодец ....
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Ні. В Україні мешкає приблизно 40 мільйонів білого християнського населення. Яке може стати добрим прошарком між рф та Китаєм в Сибіру.
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Три роки тому нам уже вішали на вуха "в один тур".
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Кцапам потрібний Майдан-3 і заворушення в Києві.
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Само-собой,нельзя раскачивать лодку а то путин нападёт ...
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Канєшна, Влада Рудєнко. Сам то как, всьо ждешь?
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Сестёр Семеренко знаю,про сестёр Руденко слышу впервые а для чего они тебе .....любовь ??
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После выборов?! Было бы смешно, если не так грустно...
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Нет всё гораздо проще,россия это враг внешний а соевая банда это враг внутренний и он опасней,так-как под лозунги Слава Украине не перестаёт бить Украине ножом в спину а очень трудно противостоять противнику,когда тебя бьют ножом в спину - ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО !!!!
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Біднятко ти моє. То не ніж. І б'ють тебе...
То не спина.
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Э милок не скажи ,то они прошедшие 25 лет Украину трахали а теперь решили ножичком под лопатку !!!
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Эка ты голубок губёнку раскатал Кончить Украину вам никто не позволит Украина кончит вас !!!
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Мой "малый" с боооольшим трудом тебе в рот поместится .....
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Ну неудивительно,после влады,марички и павлика пришёл подросток ,интересная у тебя житуха,видишь кого-то постоянно а врачи ,что по этому поводу гутарят ???
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хлоп не успевает переключаться с глебушки на олежушки...
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Шось той убогий замолчал,видать кто-то ему качан раньше вас пристроил в оралище.
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Зачем такой пиетет к власти?Ты что подхалим,или может лизоблюд? Слова то хоть знаешь такие? А кто будет вместо нынешней власти жуликов и барыг будет решать исключительно Украинский народ и никто другой.
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А Президентом хто буде?
Чи Генсек для Вас милозвучніше?
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Кто будет не скажу,я не пророк,но вот кто не будет могу сказать со 100% гарантией - Петя Порошенко никогда,ни при каких раскладах,президентом Украины уже не будет а вот стать заключённым с погоняловом "Президент" у него шансы неслабые.
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заканчивай с этим многоликим...\тут специалист нужен, не твой профиль...\
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армия сама себе может и должна помочь снять по пару рот с каждой бригады с тяж оружием и ебашить всю эту блядоту
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Они деньги тратят на бывших ментов в надежде, что эти мусора будут их защищать от народа.А на вооружении и обеспечении ВСУ зарабатывают себе бабло.
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Самое противное,что будут. И стрелять будут. В друзей, в соседей - пофиг. За жалованье с барского плеча.
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Так епт, вон в Днепре столько "помощников" собралось, на две роты хватит.
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развелось сейчас етих волонтеров как депутатов . настоящих из них единици . остальное шухры-мухры
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Согласно квот на грабеж Украины партия Блок Пётра Порошенко грабит Армию . Квота - это % полученный партией на выборах .Чем больше голосов народ отдаст партии на выборах , тем больше министерств она будет грабить .Петя грабит согласно квот Армию через смотрящего Бирюкова .
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Вложены в сверхсекретную разработку невидимого оружия для борьбы с агентами кремля
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так сказали ж де,на силовиків,тобто ментів.
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Шановні волонтери! Я впевнена, що знаю ім'я того, до кого ви повинні були звернутися в першу чергу. Він не буде байдужим і обов'язково допоможе. Ну не може ж він жирувати, коли його воїнам не вистачає не вистачає кросовок,їжі, берців....
Ви зверталися?
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Допомагає. Великими суммами допомагає. Ще питання?
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Молодець який. То нехай ще дасть на - Квадрокоптер

- 3 цифровые рации

- Труба разведчика- 8 крат.ТР- 8

- бинокли

- костюмы летние (березка - накидки на винтовку камера наблюдения

- Глушители,пламягасители на 5,45 7,62,на СВД

- Кроссовки - 41,42,43р.44,45

- Футболки,кофе растворимый(много)

- Берцы летние 41,42разм.,43,44,46,47 р.

- Труба 100крат увеличения

- Мешки зеленые ( много ), диз.генератор Маскировочные сетки активные наушники

И многое многое другое. Даже 1грн.перечисленная вами,или купленная пачка сигарет,пачка влажных салфеток- это большая помощь.Источник: http://censor.net.ua/n439231
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Мені- ні. А от жінкам , які на фронті не завадило б, тим паче, що
Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), що належить президентові і його бізнес-партнерам, за підсумками січня-березня 2017 року одержав 26,818 млн грн чистого прибутку, що в 2,9 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 роки (8,993 млн грн).
Про це повідомляє businessua.com. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/05/08/bank_poroshenka_znovu_narostyv_prybutky_1092257
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На передовій жінки недовго бувають, розгрузились і в тил. Волонтерки. До речі,у багатьох рученята липкенькі, вони своє і самі беруть.
А окрім Президента, буржуї в Україні є? Як гадаєте, кого варто потрусити?
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Речі та продукти розгрузили.

Згинь, прищавий підліток.
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Тітонько, відчепіться. Я знаю що то Вам уже не потрібне.
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войны на бамбасе нет, есть конфликт хозяйствующих субъектов.
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Власть в Украине сепарская, война стала бессмысленной.
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В Украине надо срочно организовать национальное движение - ПОБЕДИЛИ ГИТЛЕРА , ПОБЕДИМ И ПУТИНА!
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В Україні зараз перемагає месидж ;Главний враг Украіни нє в Кремлє а в Кієвє, офшори, шоколад, хунта, фашисти, дєди ваєвалі;
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У Гонтаревой попросите .
Она как-раз долгосрочные отпускные получила !
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Ну вот по ходу и подошел к концу ВАТНЫЙ ШЕЛЛОУИН)
В следующем году ветераны станут еще моложе))и ВАТКИ еще более истеричнее...
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После сегодняшнего шабаша в Днепре, многие пацаны в АТО задумаются, а для чего мы здесь гибнем?
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А как поставка бензина в серую зону может приблизить победу?
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ОБСЄ: Бойовики на Луганщині застосували "Град"

На території Луганської області, яка непідконтрольна Україні, зафіксовано застосування РСЗВ БМ-21 "Град".
Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ за 8 травня.
За даними спостерігачів, ввечері 7 травня та в ніч на 8 травня місія здійснювала моніторинг у підконтрольному "ЛНР" н.п. Кадіївка в 50 км на захід від Луганська.
"Спостерігачі чули 30 вибухів, (6 вибухів невизначеного походження, 14 - постріли з артилерії невстановленого калібру та 10 - розриви артилерії невстановленого калібру), усі за 10-13 км від місії. Потім СММ зафіксувала залп з 14 ракет із РСЗВ БМ-21 "Град", 122 мм за 1-3 км у невстановленому напрямку", - йдеться у звіті місії.http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/9/7143402/
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А украинцы кивают друг на друга.
Мол, у него больше пусть и помогает,а мне еще на отдых ехать,ведь лето скоро...
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На Банковой сидит мерзавец хуже путина и что?? Хто там говорил что - не так страшни московськи воши, я украинськи гниды. Так вот одну шоколядную гниду я знаю.
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Порошенко захопив Крим, розв'язав війну на Донбасі і вбиває українців? Таваріщь майор, а єщьо чєво скажєтє? Кагда нас ат хунти спасьотє?
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Парасёнка Евровидинье смотрит пока его буркута атошников бьют в Днепре,. парасёнка свою рыговскую банду кремлёвских мерзавцев рассадил по всей Украине помогая её ослаблять, и поддерживая сепаров. На дурочку не коси гнида чоколядна.
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Порошенко сдал крым, сдал дамбас, сдал патриотов, разграбил все кредиты МВФ, насрал на армию, поделил с рыгами заводы и производства, а всех кто с етим не согласен назначил агентами кремля.
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Банда предателей и колабортантов сидит во всех провластных структурах, в том числе и хенералы совковые надрачивающие на Красную Армию в ген штабе сидят, которые намеренно на прислали в Иловайск поддержку за 2 месяца, хотя даже на этом форуме последний дурак кричал что нужна подмога.. При таком раскладе ни одна армия не спасает. Мерзавцы изнутри продадут на раз. ВОйна закончица , даже не начавшись. Вот эти мусора шо в Днепре атошников били, они же с тыла и нападут на армию, и будут в спины нашим солдатам стрелять. А шоколядная гнида ведёт политику преступной бездеятельности. Тем самым поощряя сепаров поднимать голову. Сначала нада шоколядную банду уничтожить, потом уже армии помогать. А так толку мало..
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Свиньи у корыта - чавкают молча , а те кто сзади - громко возмущаются .
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После прошедших резонансных событий 8-9 мая, самым правильным шагом будет запрет празднования его в Украине до полной деоккупации Донбасса и Крыма. Потому что, вместо примирения эта дата приносит новые конфликты в обществе и раздоры, а пятая колонна использует ее для совершения провокаций.
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Нельзя назвать армией Украины то, что только рабски выполняет приказы изменников Украины.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Праздники праздниками, а война на Донбассе продолжается", - волонтер Толмачева призывает украинцев помочь армии
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