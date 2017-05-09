 "Праздники праздниками, а война на Донбассе продолжается", - волонтер Толмачева призывает украинцев помочь армии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Волонтер отметила: "Праздники праздниками, а война на Донбассе продолжается. Времени совсем немного, перемирия нет, бои идут по всей линии фронта, ребята погибают и получают ранения.
Помните,что каждый наш мирный день здесь,оплачен смертями и ранами на Донбассе! Мы помним о наших ребятах там на передке?
Призывы помочь в сборе средств или конкретных вещей практически не находят отклика... давайте не забывать помогать нашим бойцам хотя бы на расстоянии.
Список самого необходимого для бойцов на передовой,72 бр., 74 раз.бат,30 бр., 53 бр., морпехи подразделения разведки,снайперов Через 8 дней выезд. Нашим бойцам крайне необходимо:
- Квадрокоптер
- 3 цифровые рации
- Труба разведчика- 8 крат.ТР- 8
- бинокли
- костюмы летние (березка - накидки на винтовку камера наблюдения
- Глушители,пламягасители на 5,45 7,62,на СВД
- Кроссовки - 41,42,43р.44,45
- Футболки,кофе растворимый(много)
- Берцы летние 41,42разм.,43,44,46,47 р.
- Труба 100крат увеличения
- Мешки зеленые ( много ), диз.генератор Маскировочные сетки активные наушники
И многое многое другое. Даже 1грн.перечисленная вами,или купленная пачка сигарет,пачка влажных салфеток- это большая помощь.
НЕ БУДЬТЕ, ПЛИЗ, РАВНОДУШНЫМИ, НА ФРОНТЕ ОБОСТРЕНИЕ.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Карта приват для оказания помощи 5168 7423 4812 8798. Юлия Толмачева
Всё, что вы хотите отправить, отправляйте по адресу: г. Житомир, Новая почта по ул.Щорса 20,3 отдел.НП Толмачева Юлия Виталиевна телефон 0677834814
Для жителей серой зоны, Зайцево, надо Продукты питания, консервы, бензин. Генераторы, теплая одежда, обувь, ср-ва гигиены
Для детского дома - фрукты, посуда, спорт. инвентарь, детские спорт. костюмы.
ПОМОЧЬ ПОБЕДЕ ЛЕГКО. Карта Приват 5168 7423 4812 8798 Толмачева Юлия Вместе мы сила, вместе к нашей победе!!!!
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То не спина.
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Чи Генсек для Вас милозвучніше?
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Ви зверталися?
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- 3 цифровые рации
- Труба разведчика- 8 крат.ТР- 8
- бинокли
- костюмы летние (березка - накидки на винтовку камера наблюдения
- Глушители,пламягасители на 5,45 7,62,на СВД
- Кроссовки - 41,42,43р.44,45
- Футболки,кофе растворимый(много)
- Берцы летние 41,42разм.,43,44,46,47 р.
- Труба 100крат увеличения
- Мешки зеленые ( много ), диз.генератор Маскировочные сетки активные наушники
И многое многое другое. Даже 1грн.перечисленная вами,или купленная пачка сигарет,пачка влажных салфеток- это большая помощь.Источник: http://censor.net.ua/n439231
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Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), що належить президентові і його бізнес-партнерам, за підсумками січня-березня 2017 року одержав 26,818 млн грн чистого прибутку, що в 2,9 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 роки (8,993 млн грн).
Про це повідомляє businessua.com. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/05/08/bank_poroshenka_znovu_narostyv_prybutky_1092257
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А окрім Президента, буржуї в Україні є? Як гадаєте, кого варто потрусити?
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Згинь, прищавий підліток.
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Она как-раз долгосрочные отпускные получила !
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В следующем году ветераны станут еще моложе))и ВАТКИ еще более истеричнее...
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На території Луганської області, яка непідконтрольна Україні, зафіксовано застосування РСЗВ БМ-21 "Град".
Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ за 8 травня.
За даними спостерігачів, ввечері 7 травня та в ніч на 8 травня місія здійснювала моніторинг у підконтрольному "ЛНР" н.п. Кадіївка в 50 км на захід від Луганська.
"Спостерігачі чули 30 вибухів, (6 вибухів невизначеного походження, 14 - постріли з артилерії невстановленого калібру та 10 - розриви артилерії невстановленого калібру), усі за 10-13 км від місії. Потім СММ зафіксувала залп з 14 ракет із РСЗВ БМ-21 "Град", 122 мм за 1-3 км у невстановленому напрямку", - йдеться у звіті місії.http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/9/7143402/
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Мол, у него больше пусть и помогает,а мне еще на отдых ехать,ведь лето скоро...
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