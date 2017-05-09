 Филатов о побоище у монумента Славы: "Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Днепра написал на своей странице в Facebook.
"За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. НИ ОДИН преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными", - отметил мэр города.
"Арсен Аваков и Юрий Луценко или вы наведёте в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" - они ее получат", - предупредил Филатов.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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лише хунта, вирубати всю цю парашено-сабаківську потолоч до ноги
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Аваков должен уйти в отставку.Этот день был тестом на способность украинской системы противодействовать враждебным антиукраинским силам и эта система в очередной раз потерпела поражение, оказалась неработоспособной, а это значит, что только вопрос времени, когда враждебные антиукраинские силы придут к власти.
Однозначно эта власть начиная от экономических экспериментов над населением и заканчивая содействием вражеским антиукраинским силам на всех уровнях все делает для того, чтобы вражеские пророссийские силы вернулись к власти.
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ЭТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ !
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http://ua1.com.ua/politics/yanukovich-davav-groshi-na-bezsmertniy-polk-v-ukrajini-zmi-30527.html
Значит ,как всегда, ментовня бабки отрабатывала.
Им пох чьи, главное шоб башляли.
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Політик Михайло Саакашвілі заявив, що Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням його громадянства. Про це він написав у Facebook. «Петро Олексійович, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з "безсмертним полком" ? Ах да, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства, куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного" - написав політик.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/05/09/241744-saakashvili-nazvav-prizvyshche-organizatora-proputinskogo-9-travnevogo
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нАкакав провалил реформу Полиции, как и Говнохранилище с Банковой люстрацию.
Все бывшие "мусора" стали "полицейскими" а бывшие РыгоАналы - "НашКраевцами". Контрреволюция пробует взять верх,
Где же выход спросите вы? Отвечу:
Всех сук "мусорских", БлоПеПошных и НаФталиновых (кто выживет) - НАХ!!!!
Иначе мы еще 100 лет будем праздновать не свою победу над Россией а ЕЕ победу над Германией, перешедшей в Победу над нами.
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Скільки ще ця погань вилазитиме зі своїми червоними шматами ? Просилося-казалося, не доходить. Аваков же нас завірив, що поліція жорстко реагуватиме на провокації. То оце така реакція: бити патріотів, ветеранів теперішньої війни ?
А провокаторам що буде ?
Мені дуже сумно, що сьогоднішній день перемоги над нацизмом виявився политим кров*ю тих, хто за Україну.
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