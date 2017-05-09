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 Филатов о побоище у монумента Славы: "Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей"

Мэр Днепра Борис Филатов возмущен бездействием Нацполиции и прокуратуры относительно резонансных дел в Днепре, а также во время сегодняшнего побоища во время массовых мероприятий в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Днепра написал на своей странице в Facebook.

"За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. НИ ОДИН преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными", - отметил мэр города.

Смотрите также: "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Арсен Аваков и Юрий Луценко или вы наведёте в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" - они ее получат", - предупредил Филатов.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.


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все це - порожні балачки, Барига клав на всі ультиматуми вже 3 роки, тому-

лише хунта, вирубати всю цю парашено-сабаківську потолоч до ноги
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пусть, Филатов, в сторону, не спрыгивает. Любой митинг, санкционируется, горадминистрацией. Если, он не выдавался, то, тогда, просто надо снимать с должности Авакова и руководителей местной полиции, раз допустили. Луценко, вообще, не при делах, прокуратура, не обеспечивает безопасность на улицах. Другие функции.
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Санкционируется у тебя на мАцкве,май мут бой тоун! Пшел отсюда,путлеровец !
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Коля, сходи, хапни самогона, за "дедываевали", пошшупай соседку и вырубись "вяличественно".
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Лети на ЙУХ,кАмэск с... ный! К хору александрова и судну "лЫман" ! БАРРА,ХАРА!
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И все же мне кажется менты в Днепре были не местные, местные бы побоялись так делать. Хотя мог быть и ряжанный оставшийся беркут на выезде
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беркут-шмеркут, это дело десятое.... есть тот, кто это все организовал и он должен ответить...
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Что то я уже сомневаюсь в неправильности действий спецназовца - бойца АТО Пугачёва, расстрелявшего двух ментов в Днепре.
Филатов о побоище у монумента Славы: "Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей" - Цензор.НЕТ 7157
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Намеренно или в силу непрофессионализма Аваков так поступает, это не имеет значения, Аваков давно дискредитировал себя начиная с убийства Сашка Билого, периодическим избиением и посадками патриотов и заканчивая содействием в избиении ветеранов АТО и защитой пророссийских сил.
Аваков должен уйти в отставку.Этот день был тестом на способность украинской системы противодействовать враждебным антиукраинским силам и эта система в очередной раз потерпела поражение, оказалась неработоспособной, а это значит, что только вопрос времени, когда враждебные антиукраинские силы придут к власти.
Однозначно эта власть начиная от экономических экспериментов над населением и заканчивая содействием вражеским антиукраинским силам на всех уровнях все делает для того, чтобы вражеские пророссийские силы вернулись к власти.
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Авакяна на кіл, а не у відставку, ця сука хоронить всі надії, які були у людей після Майдану.
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БЕДА УКРАИНЫ В БЕЗНАКАЗАННОСТИ ЗЛОДЕЕВ !
ЭТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ !
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Янукович дал денег на все эти марши.
http://ua1.com.ua/politics/yanukovich-davav-groshi-na-bezsmertniy-polk-v-ukrajini-zmi-30527.html

Значит ,как всегда, ментовня бабки отрабатывала.
Им пох чьи, главное шоб башляли.
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так он же говорит, что только в тапочках был когда сбегал в рашку. наверное бабушка наследство оставила. ничесе ветеранским организациям помог, а может это они должны ветеранам помогать, а впрочем так и получилось...
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Власть может смести только Майдан. Других способов не существует.
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Если это правда,то терпение может и лопнуть!
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собаковскую шоколадную шоблу - на парашу или к федірічу - в ростов
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вилкулв на дереве нужно повесить.. и вся титушня испарится. Она в Днепре ещё с 2014-го затихарилась и ждёт подачек от єтой серливой мрази-вилкула.
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пришли с ато без стволов? после такой уйни валить этих питаров и вилкулов и его свору , только не в нагляк
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у нас маленький город. Все всех знают. Не сомневаюсь, что с завтра пацаны (Днипро-1, Донбасс) начнут колпашить этих выкидышей малолетних.
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Филатову стоит напомнить как мер Конопа еще несколько недель назад в одиночку решил проблемы сегодняшнего дня, разогнав собрание сепаратистов с коммунистами!
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Опять какую- то х"ню построили, пока ребята на фронтах бьются.
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Аваков и Луценко порядок не наведут, это уже давно понятно. Так что делайте выводы.
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Саакашвілі назвав прізвище організатора пропутінського 9-травневого шабашу 09.05.2017 23:27
Політик Михайло Саакашвілі заявив, що Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням його громадянства. Про це він написав у Facebook. «Петро Олексійович, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з "безсмертним полком" ? Ах да, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства, куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного" - написав політик.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2017/05/09/241744-saakashvili-nazvav-prizvyshche-organizatora-proputinskogo-9-travnevogo
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Ну, Петра Олексійовича зовсім не для того вибирали.
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Ребята, уже всё и всем понятно:
нАкакав провалил реформу Полиции, как и Говнохранилище с Банковой люстрацию.
Все бывшие "мусора" стали "полицейскими" а бывшие РыгоАналы - "НашКраевцами". Контрреволюция пробует взять верх,
Где же выход спросите вы? Отвечу:
Всех сук "мусорских", БлоПеПошных и НаФталиновых (кто выживет) - НАХ!!!!
Иначе мы еще 100 лет будем праздновать не свою победу над Россией а ЕЕ победу над Германией, перешедшей в Победу над нами.
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Боря вспомни как это было в 2014. без анонсов подключай бандитов
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Це просто якийсь кошмар, нема слів.
Скільки ще ця погань вилазитиме зі своїми червоними шматами ? Просилося-казалося, не доходить. Аваков же нас завірив, що поліція жорстко реагуватиме на провокації. То оце така реакція: бити патріотів, ветеранів теперішньої війни ?
А провокаторам що буде ?
Мені дуже сумно, що сьогоднішній день перемоги над нацизмом виявився политим кров*ю тих, хто за Україну.
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Даже кацапы вышли на митинги, а мы сглотнём несомненно никто не пошевелица. Народ полностью деморализован и уничтожен. Все сидят по норам, вот поэтому и поднимает голову рыговская прокремлёвкая мразь. И чем больше будете сидеть по норам, тем больше они поднимут голову ,вплоть до новых "народных республик". Считаю это вина народа.
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Давай подымай. Эти твари просрут Украину!!!
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Проблема решается просто: ликвидировать выродка Вилкула. И стадо разбежится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФилатов о побоище у монумента Славы: "Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей"
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