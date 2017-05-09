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Все про:Днепр_город (2610) драка (2071) избиение (11114) Филатов (218)

 Филатов: Аваков и Луценко - или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей

Мэр Днепра Борис Филатов возмущен бездействием Нацполиции и прокуратуры относительно резонансных дел в Днепре, а также во время сегодняшнего побоища во время массовых мероприятий в центре города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Днепра написал на своей странице в Facebook.

"За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. НИ ОДИН преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными", - отметил мэр города.

Смотрите также: "Вилкуловские "титушки" совместно с полицейскими избили защитников Украины в Днепре", - нардеп Денисенко. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Арсен Аваков и Юрий Луценко или вы наведёте в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" - они ее получат", - предупредил Филатов.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.


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Що піднімати? Коли вбили Сашка Білого ви його продали. Ніхто за вами більше не піде.
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В 2013 Майдан тоже не поднимали,он сам начался . И сейчас тек - же произойдет . И просто покричать люди уже не пойдут . У них будет только одна цель- уничтожить барыгу и его холуев.
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Коли в московії були мітинги по корупції я відразу сказав, що це фігня. Тут невідомо. Тут завжди невідомо. Але реальних лідерів немає. Немає кому очолити протест. А без голови ніяк.
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кожний рік чекаю оте 9 травня з жахом. Вже майже ненавиджу його.. Бо вилізає уся гидота, яка сидить в інші дні по домівках, та тихенько гавкає по своїх засраних кухнях. Нафіг він потрібен той вихідний 9 травня, щоб перетворювати країну на арену для прокацаплених папуасів !!!! В масштабах країни звісно, їх не так багато, як здається по телевізору, але навіть якщо ця мерзота буде одиначка - все рівно блювати тягне, коли бачиш ті навіжені морди з червоними ганчірками та колорадськими удавками..
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Я так понимаю, что на 9 мая наша постмайдановская (!!!) власть решила позаигрывать с ватным электоратом, позволив им устроить праздник "дедывоевателей" на свой вкус. И с этой целью дала отмашку ментам и титушне любой ценой обеспечить охрану этого шабаша.
Только боюсь, что этот прогиб власти перед любителями руSSкого мира дорого ей обойдется. Потому как ватников они на свою сторону все равно не перетянут, а вот патриотично настроенных граждан окончательно от себя оттолкнули. Бить ветеранов АТО, которые проливали свою кровь на войне, защищая страну от российской агрессии - это верх цинизма и подлости. Тем более, что эта война идет сегодня и она еще не выиграна в отличии от второй мировой войны. Такой прокол никто власти не простит. Тут даже отставкой Авакова не получится отмазаться.
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Как минимум политическая смерть. Сколько было у Порошенко поддержки? 54%? Ну-ну...
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Ну так до перевыборов ещё столько наколотить может(
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ЗА місяць нє наколотішь ....
Що то мені здаєтся новий ЛЄГІТІВНОЛІПЕЦЬКИЙ БАРИГА до пари СТАРОЛЄГІТІВОГО ЗЕКА,
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ты ошибаешься, "постмайдановская" власть не решила "позаигрывать", она и есть самая, что ни на есть ВАТНАЯ. Не слушай, что хрюкает рОтом еб@ный кондитер, смотри на дела его..................
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Вы правильно заметили - позаигрывать. Ни в коем случае нельзя было допускать проведения ватного шествия "буссмертных". Били патриотов и наших защитников, причем во всех городах. Война на востоке продолжается, гибнут наши лучшие парни, расслабляться и позволять проводить подобные шествия нельзя. Если власть думает, что все это сойдет ей с рук , то глубоко ошибается. К следующим ватным "праздникам" уверен-патриоты будут готовы ответить адекватно на происки любителей "русского мира" и тем, кто за ними стоит.
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А у мене є враження, що Аваков зара пов"язаний з бандою вілкула и ахметова за гроші (купили давно), як і сам кондітєр. Краще мати бандита коломойського, ніж бандитів ригіАналів. Той хочаб країну захищав у скрутні часи... А ці зливають і далі та виконують закази на провокаціїї с мацкви.
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Как же уже надоел этот цирк. Филатов сам берет к себе на работу помощниками рыгов, а потом строит из себя "патриота"...
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Во во , тут не балаболить нужно , а давно с помощью днепровцев наводить порядок ! И если в ближайшие дни люди не отреагируют , то все замнётся под видом дооолгой проверки .
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Я так і взагалі не бачу різниці між Вілкулом і Аваковим.
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Хуйло с аккордеоном - полный звиздец, долго ржал.
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Так дело не пойдет.Нужно лишать пенсий и гражданства всех кацапских мразей и высылать из страны за 24 часа.Второе.Граждане владеющие украинским языком имеют преимущество при трудоустройстве и заработная плата должна быть в три раза выше за тех,кто не владеет государственным языком.
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і першими висилаєм
ПОРОХА , АВЯКОВА , ГРОЙСМАНА , сапога ЛУЦЕНКО.
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Александр Курбатов11 годин тому
Филатов о побоище у монумента Славы: "Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей" - Цензор.НЕТ 1245

Этого парня с проломленной головой зовут Денис Буштрук. Он отвоевал два года в АТО, получил страшнейшую контузию от разорвавшейся рядом с ним мины и после полутора месяцев лечения был признан инвалидом и демобилизован. Но в больнице сегодня оказался не после боевых действий - его избили в Днепре полицейские «космонавты» на праздновании Дня Победы. Били жестоко. Били дубинкой, от которой рваная рана на голове, били ногами, били снятыми ради этой цели шлемами. Били впятером.
Это случилось как раз рядом с монументом Славы. Там небольшая группа атошников пришла почтить память погибших и увидела, что День победы оппо-Вилкул решил превратить в свою пиар-акцию с партийными знаменами Оппо-блока. Кто-нибудь помнит знамена Оппо-блока во время второй мировой войны, а может кто-то помнит их в АТО? Поэтому атошники, их было совсем немного, перегородили Вилкулу дорогу с требованием убрать партийную символику. Это честное и по человечески понятное требование. Но Днепровская полиция рассудила иначе и бросилась в атаку.

Денис никому не преграждал путь. Ему не нужно доказывать смелость, у него орден за мужество. О президентской медали "Захисника вітчизни" отдельно вспоминать не хочу - она все больше юбилейную награду напоминает. Так вот Денис стоял в стороне, когда на него налетели «космонавты» из полиции. И все это при свидетелях, все это при многочисленных съемочных группах от разных телеканалов. А потом, когда Денис Буштрук будет лежать без сознания в больнице, а врачи будут тянуть его с того света, руководитель городской патрульной полиции Владимир Богоніс скажет в интервью непосредственным свидетелям этого избиения, что ничего не произошло, что все было спокойно. Ну подумаешь, атошникам бока намяли - надо же пацанам с дубинками размяться. С дубинками и дорогой униформой, купленной за наш с вами счет.
С нетерпением жду комментария Антона Геращенко о том, как здорово полиция помогла в Днепре отметить День победы. "В Багдаде все спокойно" (с)
Но мы не будем сидеть сложа руки. Просьба всем коллегам видео сберечь и передать Эдмонд Саакян (Edmond Saakyan). Эдмонд не только служил вместе с Денисом, но еще и хороший адвокат. Кроме того, материалы о случившемся собираю я и Вячеслав Поездник (Вячеслав Геннадиевич Поездник). Думаю, что всем вместе нам удасться заставить полицию и Авакова протереть свои глаза. Пишите в личку!
Филатов о побоище у монумента Славы: "Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей" - Цензор.НЕТ 2743

p.s. Всех конспирологов, которые рассказывают о том, что била "муниципальная полиция" прошу вначале посмотреть на каски и шевроны - это МВД.
Upd2 и вот новая информация: в избиении атошников участвовала титушня, которая бросилась в атаку, как только полиция ослепила атошников газом. Новое дно пробито
Upd 3 Помогите идентифицировать титушек и сотрудников полиции, избивающих атошников в Днепре на День Победы!
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У Медвечуковского "Украинского выбора" своя охранная вооруженная структура "Шторм" - вспомните Конотоп. Вилкул и Новинский организовуют и вооружают титушек, подкупают мусоров. Они поднимают голову и хотят безграничной власти. Что им помешает в час "Х" с благословения Путина начать вырезать АТОшников, майдановцев, волонтеров, всех, кто любит Украину и борется за нее! Пока еще не поздно - надо объединяться и добивать их!

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Працівниця харківського суду закликала розстрілювати людей з українською символікою

Співробітницю Дзержинського суду Харкова Аліну Мілевську викрили у заклику розстрілювати людей з українською символікою.


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Скажет страничку взломали в Фейсбук,на этом все и закончится.
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филатов..недавно ти в свойому кабинеті бив с охоронцями українців........тому твої слова гра .......понт........
влада в областях і Києві -ОДНА коМАНДА
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Срочное обращение ветеранов АТО к власти: Мы будем убивать вас как и вы убиваете нас! (ВИДЕО)

«То, что произошло сегодня, это вопиющее преступление против украинского народа! Порошенковская мус@рня убивала ветеранов АТО по всей стране! По всей стране русский мир, георгиевские тряпки, русское во всех городах… В это же время наши ветераны АТО, наши ребята фронтовики умываются кровью от порошенковских пид@ров! Держитесь су#и! Вы за все ответите! Мы будем убивать вас как вы убиваете нас! , - говорит боец Правого Сектора с позывным Сивый в комментарии Елисе.
9 мая. Избиение ветеранов АТО по всей Украине. Георгиевские ленточки во всех городах страны! Вот результат нынешнего дня…
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Писсеть не мешки ворочать.Низзя на самого честного президента Украины,который ни разу не соврал и выполнил все свои предвыборные обицянки даже смотреть косо. Святой чувак.
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9 мая была попытка положить начало новой традиции в Украине - "бессмертному полку".
Расчёт слишком прозрачный и дальновидный - чтобы годами и десятилетиями вата выходила с портретами погибших в ww2/
такое только фсб придумывает.
Братья-украинцы не дайте этой традиции прижиться! Выжигайте, как Одесса-мама!
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После драки кулаками не машут. Поздно батенька закомпостировали.
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Аваков только способен сепаров в полицию понабирать, а Луценко...
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Меньше балаболить надо, а молча просто действовать. Выловить и казнить всех этих сепаров и титушек, которые избивали ветеранов АТО. А сепара Вилкула, Медведчука давно уже ликвидировать нужно, эти персонажи явные враги, финансируются и работают на Кремль, и дестабилизируют Украину. Все равно этих уродов сажать никто не будет, и уголовные дела заводить тоже, барыги-воры у власти в сговоре и в одной упряшке с Медведчуком_Вилкул, бойко и т.д. Да еще бы агента кремля -питерского Новинского лишил бы нахер гражданства, и выкинуть на родину за поребрик. Хотя по нему давно плачет тюрьма, за уничтожение судостроительные заводы 61 коммунара, и Океан.
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или ....., или..

Трех лет сотрудничества с агрессором недостаточно для проверки пригодности?
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Вілкул готує реванш. Задіяна преса, зокрема дніпровська, херсонська... Тепер "самооборона жопоблоку" з наліпками. Що ж - нема лиха без добра. Треба розставити крапки.
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Филатов о побоище у монумента Славы: "Аваков и Луценко или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей".
А за три года не ясно, что соевый и его кодла уже почти превратили Украину в филиал рассистской педерации? Так что людей надо поднимать давно и пока не проведется АТО на Банковой и Грушевского, толку никакого не будет.
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Справа в тому, що будь-якій владі, рано чи пізно - приходить кінець............. А особливо тій, яка влаштовує геноцид жителів та визиває у людей лише ненависть і зневагу...........
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Да ничего они не наведут....самим нужно самим...
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Реформована Петром та Аваковим поліція , б'є людей так само, як і нереформований міліцейський Беркут.. От і все, що нам потрібно знати про "потужні реформи" від Петра.. Булька "реформи поліції" , котрою так гордилася влада - вчора лопнула...
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"Первым делом, надо снять обоих министров, которые если и были чем-то полезны в прошлом, то сейчас они стали явной и позорной обузой, которая отягощает наши движения и показывает противнику нашу слабость. Кого ставить вместо них - нет сомнений. Там должны быть люди, своею кровью заслужившие доверие и у которых вбито в спинной мозг понимание того, кто наш враг... У нас что, нет людей с высшим юридическим или журналистским образованием, которые не раз входили в ворота ада и выходили оттуда? Почему ключевыми, как для военного времени, ведомствами, руководят явные бездари, которые все сильнее тормозят движение Украины к намеченным целям? Считаю, что сегодня стало понятно, что эти два джентльмена с министерскими должностями, полностью исчерпали кредит любого доверия и должны уйти, а на их место должны стать люди, которые не дадут шансов путинским потугам взорвать Украину изнутри. Это сделать довольно легко, ибо президент имеет своего протеже-премьер-министра и достаточно голосов своей коалиции в ВР, чтобы принять кадровые решения такого уровня. Это дело двух недель, не больше". (Выздороветь за месяц, anticolorados).
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"Первым делом, надо снять обоих министров" - что за бред КТО их будет снимать Пока барыга не будет висеть на фонарном столбе - НИЧЕГО не изменится, а висеть он ОБЯЗАТЕЛЬНО будет, только после завершающего Майдана...................а его, кроме нас самих, вместо нас самих, НИКТО не сделает.............
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ФОТО ПОЛИЦЕЙСКОГО КОМАНДОВАВШЕГО ТИТУШКАМИ В ДНЕПРЕ Большая просьба максималный ретвит. Украина должна знать этого "хероя"
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на шоломах є номери? все сукі зробили для "ідентифікації"..
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В Днепре много адекватных людей.
Неужели они допустят, чтобы этот пидар не ответил?
В донецке поначалу смеялись с придурков с тряпкой днр.
В Днепре заваривается "одесская каша". Одесситы показали, как надо ее варить.
А Днепру слабо?
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слишком много у нас в Днепре еше этого ватного мусора. А вилкула давно пора уже взять за сраку,что бы не успел сбежать к своему корешу цареву.
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Рыгоаналы в лице вилкулов недоносков подкупают мусоров и фнансируют террористов !!! Шеколаднособаковская полиция показале себя во всей красе
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Такое впечатление, что власть нас тестирует: готовы мы к рюському миру или еще нет пока... Навевает...
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А мне кажется шо это мэр плохой и не справляется. хотя может и к авакава и юрику кой какие вопросы имеются.
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Найух этого авакова. Устроил вежливых ряженых полицейских
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Доведут ребят до точки кипения! Кто впишется за этих рюкзаковых, мартыненок, яценюков, порошенко, луценко, кононенко, грановский...?
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Типа новая власть взяла на вооружение старые методы и привлекает проверенных боевиков, титушек. Договорнячок с рыгионалами!!! Память короткая, куда будут тикать? янык с шоблой хоть в рашку к хозяину свалил, опять таки договорившись с нынешними приватизаторами Майдана. Достали - всё ближе и ближе!!!
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Никто никуда тикать не будет,Как зорян и шкиряк сказали.Повоняете и отстаните.Он прав.
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А кто это такие? Может шкиряк и зорян? Это такие затычки которые всё обо всём знают изезут подпрыгивая чтоб в камеру ТВ попасть? янукевичи тоже думали что пришли навсегда.....
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Если бы 26 февраля 2014г. Хуйло узнал будущее и увидел, что даже после КРЫМСКОГО УНИЖЕНИЯ Украины и ДОНБАССКОГО КРОВОПУСКАНИЯ украинскому народу...Что после ТЫСЯЧ убитых, ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ раненых и МИЛЛИОНА беженцев, "новая" украинская власть будет ТАК "БОРОТЬСЯ" с роССийским влиянием....Увидев это, Путин НИКОГДА БЫ НЕ СТАЛ УСТРАИВАТЬ крымнаш и роССийскую весну. Сделав это, он бы и Украину своей колонией сохранил и санкций бы избежал. Наверное, кусает локти....
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Ветеранов можно чествовать и победу праздновать и без этих лент и бясмертных маршей.
А эти ленты носят проводники имперской политики путлера ,используя тем победы для ревизионистких и реваншистких целей.И вообще это ряженые которые на себя внимания обращают и кайфуют.Как будто это они воевали.
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Особисте враження і думки.
Можна, звичайно, тішити себе про український опір, але що по фактам?...
Поки українці боронять свою країну на передовій, в тилу поволі просувається ворог, якому Київ і КАПІТУЛЮЄ в недалекому майбутньому. Друга Незалежність прямує слідом за першою до ганебної поразки. Промоскальська МАФІЯ під керівництвом однотурового пахана узурпувала владу, узурпувала закон, узурпувала право, узурпувала інфопростір, узурпувала право сили, ОСНОВНІ важелі ДЕРЖАВНОСТІ... Хто скаже, що НІ?...
У українців, після цих ГАНЕБНИХ і відверто АНТИУКРАЇНСЬКИХ подій 9 травня, і які ПО СУТІ не мають відношення до перемоги у другій світовій, ПО ВСІЙ країні, повинно б постати ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА вимога - РОЗФОРМУВАННЯ ВСІХ підрозділів поліції і так званої "нацгвардії", з ретельною і ПОВНОЮ перевіркою всіх керівників, починаючи з міністра авакова, який і створив цей анклав, що став на захист ВОРОЖИХ СИЛ ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ під час, коли ці ж сили ведуть загарбницьку війну проти України ззовні.
Відкриття карних справ по цим діям з відповідними ЗАКОНУ УКРАЇНИ судовими рішеннями.
Якщо цього не буде, то можна з впевненістю у СТО відсотків підсумувати - УКРАЇНИ, ЯК ДЕРЖАВИ, ВЖЕ НЕМА... По факту... А є МАФІЯ. Промоскальська мафія. і окремо українці, просто українці без держави, ПОКИ-ЩО, принаймні, на своїй землі...
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Филатов обратился к организаторам и крышевателям мордобоя,хаоса и безпредела в Днепре за помощью...
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Если кто не понимает то ситуация примерно такая.Власть в лице порошенко и его пропидоров не будет бороться с сепаратизмом внутри страны.Наоборот эту тему будут развивать как противовес проукраинскому населению.Для чего??? Да все просто- РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Проверено временем-работает безотказно.Спасение утопающих-дело рук самих утопающих.Думаю пришло время собирать в Киеве НАРОДНОЕ ВЕЧЕ и "дать ответ" на это вопрос.
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Он аж трусится весь, уже о 2-м сроке мечтает....Власть это страшная штука, превращает некотыре особи в полных ублюдков, мерзавцев, которые устраивают геноцид собственному народу. Но всегда есть чем прикрыться и на что всё свалить - война, пукина, паРашка.....А в это время депутаты в отпуске на месяцок, острова, зарубежная недвижимость, шопинг опять же -поизносились, бриони-шанели на креслах в Раде попротирали....
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Пока пидорошенко не будет раскачиваться на столбе ,изменений не будет в стране и гнойник колорадско - ватниковый будет все активнее давать о себе знать
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ничтожить барыгу и его холуев.

============================
Serg Volf Пока пидорошенко не будет раскачиваться на столбе ,изменений не будет в стране и гнойник колорадско - ватниковый будет все активнее давать о себе знать

===========================

Пан ЦЕНЗОР! Будь ласка почистите блевотину «поваров утина» из ФСБ московско-казанской фидарации.
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А де Зорян і шкіряк? Лиже сраку в МВС? Забув, як хлопці-націоналісти не пустили його на Грушевського під час розстрілів беркутами і вберегли?! А він зараз пригріває з Аваковимм той недолюстрований непокараний кривавий беркут!

шз
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Да ты шо!? Этот окурок типа херой, его рюкзаков пистолетом наградил! Спросили - За что? Ответил, что хрен был на Майдане, даже ночью и вообще он просто его друг! Вот как то так.....
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Недавно "відмічали" розгін останнього проукраїнського маршу в Донецьку і перше вбивство тоді свободівця, здається Чернявського!.... А після цього послідувала окупація Донецька і частини Донбасу.... Шановні українці! Вам події в Дніпрі не нагадують аналогію з окупованим Донецьком???!!!
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Почему эту сепарскую тварь Вилкула до сих пор не закрыли ? Если бы бандюков донецких не выковыряли в 2013-ом, то сегодняшние голубчики при власти уже давно составили бы Луцику компанию на зоне ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФилатов: Аваков и Луценко - или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей
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