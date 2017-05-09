 Филатов: Аваков и Луценко - или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Днепра написал на своей странице в Facebook.
"За последние два года в этом городе жулье и бандиты захватывали горисполком, жгли коммунальную технику, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли и унижали муниципалов. НИ ОДИН преступник не наказан. Сегодня реваншисты показали на что они способны, когда остаются безнаказанными", - отметил мэр города.
"Арсен Аваков и Юрий Луценко или вы наведёте в Днепре порядок, или я буду подымать людей. Они хотели "хунту" - они ее получат", - предупредил Филатов.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Только боюсь, что этот прогиб власти перед любителями руSSкого мира дорого ей обойдется. Потому как ватников они на свою сторону все равно не перетянут, а вот патриотично настроенных граждан окончательно от себя оттолкнули. Бить ветеранов АТО, которые проливали свою кровь на войне, защищая страну от российской агрессии - это верх цинизма и подлости. Тем более, что эта война идет сегодня и она еще не выиграна в отличии от второй мировой войны. Такой прокол никто власти не простит. Тут даже отставкой Авакова не получится отмазаться.
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Що то мені здаєтся новий ЛЄГІТІВНОЛІПЕЦЬКИЙ БАРИГА до пари СТАРОЛЄГІТІВОГО ЗЕКА,
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ПОРОХА , АВЯКОВА , ГРОЙСМАНА , сапога ЛУЦЕНКО.
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Этого парня с проломленной головой зовут Денис Буштрук. Он отвоевал два года в АТО, получил страшнейшую контузию от разорвавшейся рядом с ним мины и после полутора месяцев лечения был признан инвалидом и демобилизован. Но в больнице сегодня оказался не после боевых действий - его избили в Днепре полицейские «космонавты» на праздновании Дня Победы. Били жестоко. Били дубинкой, от которой рваная рана на голове, били ногами, били снятыми ради этой цели шлемами. Били впятером.
Это случилось как раз рядом с монументом Славы. Там небольшая группа атошников пришла почтить память погибших и увидела, что День победы оппо-Вилкул решил превратить в свою пиар-акцию с партийными знаменами Оппо-блока. Кто-нибудь помнит знамена Оппо-блока во время второй мировой войны, а может кто-то помнит их в АТО? Поэтому атошники, их было совсем немного, перегородили Вилкулу дорогу с требованием убрать партийную символику. Это честное и по человечески понятное требование. Но Днепровская полиция рассудила иначе и бросилась в атаку.
Денис никому не преграждал путь. Ему не нужно доказывать смелость, у него орден за мужество. О президентской медали "Захисника вітчизни" отдельно вспоминать не хочу - она все больше юбилейную награду напоминает. Так вот Денис стоял в стороне, когда на него налетели «космонавты» из полиции. И все это при свидетелях, все это при многочисленных съемочных группах от разных телеканалов. А потом, когда Денис Буштрук будет лежать без сознания в больнице, а врачи будут тянуть его с того света, руководитель городской патрульной полиции Владимир Богоніс скажет в интервью непосредственным свидетелям этого избиения, что ничего не произошло, что все было спокойно. Ну подумаешь, атошникам бока намяли - надо же пацанам с дубинками размяться. С дубинками и дорогой униформой, купленной за наш с вами счет.
С нетерпением жду комментария Антона Геращенко о том, как здорово полиция помогла в Днепре отметить День победы. "В Багдаде все спокойно" (с)
Но мы не будем сидеть сложа руки. Просьба всем коллегам видео сберечь и передать Эдмонд Саакян (Edmond Saakyan). Эдмонд не только служил вместе с Денисом, но еще и хороший адвокат. Кроме того, материалы о случившемся собираю я и Вячеслав Поездник (Вячеслав Геннадиевич Поездник). Думаю, что всем вместе нам удасться заставить полицию и Авакова протереть свои глаза. Пишите в личку!
p.s. Всех конспирологов, которые рассказывают о том, что била "муниципальная полиция" прошу вначале посмотреть на каски и шевроны - это МВД.
Upd2 и вот новая информация: в избиении атошников участвовала титушня, которая бросилась в атаку, как только полиция ослепила атошников газом. Новое дно пробито
Upd 3 Помогите идентифицировать титушек и сотрудников полиции, избивающих атошников в Днепре на День Победы!
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Співробітницю Дзержинського суду Харкова Аліну Мілевську викрили у заклику розстрілювати людей з українською символікою.
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влада в областях і Києві -ОДНА коМАНДА
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«То, что произошло сегодня, это вопиющее преступление против украинского народа! Порошенковская мус@рня убивала ветеранов АТО по всей стране! По всей стране русский мир, георгиевские тряпки, русское во всех городах… В это же время наши ветераны АТО, наши ребята фронтовики умываются кровью от порошенковских пид@ров! Держитесь су#и! Вы за все ответите! Мы будем убивать вас как вы убиваете нас! , - говорит боец Правого Сектора с позывным Сивый в комментарии Елисе.
9 мая. Избиение ветеранов АТО по всей Украине. Георгиевские ленточки во всех городах страны! Вот результат нынешнего дня…
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Расчёт слишком прозрачный и дальновидный - чтобы годами и десятилетиями вата выходила с портретами погибших в ww2/
такое только фсб придумывает.
Братья-украинцы не дайте этой традиции прижиться! Выжигайте, как Одесса-мама!
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Трех лет сотрудничества с агрессором недостаточно для проверки пригодности?
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А за три года не ясно, что соевый и его кодла уже почти превратили Украину в филиал рассистской педерации? Так что людей надо поднимать давно и пока не проведется АТО на Банковой и Грушевского, толку никакого не будет.
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Неужели они допустят, чтобы этот пидар не ответил?
В донецке поначалу смеялись с придурков с тряпкой днр.
В Днепре заваривается "одесская каша". Одесситы показали, как надо ее варить.
А Днепру слабо?
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А эти ленты носят проводники имперской политики путлера ,используя тем победы для ревизионистких и реваншистких целей.И вообще это ряженые которые на себя внимания обращают и кайфуют.Как будто это они воевали.
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Можна, звичайно, тішити себе про український опір, але що по фактам?...
Поки українці боронять свою країну на передовій, в тилу поволі просувається ворог, якому Київ і КАПІТУЛЮЄ в недалекому майбутньому. Друга Незалежність прямує слідом за першою до ганебної поразки. Промоскальська МАФІЯ під керівництвом однотурового пахана узурпувала владу, узурпувала закон, узурпувала право, узурпувала інфопростір, узурпувала право сили, ОСНОВНІ важелі ДЕРЖАВНОСТІ... Хто скаже, що НІ?...
У українців, після цих ГАНЕБНИХ і відверто АНТИУКРАЇНСЬКИХ подій 9 травня, і які ПО СУТІ не мають відношення до перемоги у другій світовій, ПО ВСІЙ країні, повинно б постати ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА вимога - РОЗФОРМУВАННЯ ВСІХ підрозділів поліції і так званої "нацгвардії", з ретельною і ПОВНОЮ перевіркою всіх керівників, починаючи з міністра авакова, який і створив цей анклав, що став на захист ВОРОЖИХ СИЛ ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ під час, коли ці ж сили ведуть загарбницьку війну проти України ззовні.
Відкриття карних справ по цим діям з відповідними ЗАКОНУ УКРАЇНИ судовими рішеннями.
Якщо цього не буде, то можна з впевненістю у СТО відсотків підсумувати - УКРАЇНИ, ЯК ДЕРЖАВИ, ВЖЕ НЕМА... По факту... А є МАФІЯ. Промоскальська мафія. і окремо українці, просто українці без держави, ПОКИ-ЩО, принаймні, на своїй землі...
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Serg Volf Пока пидорошенко не будет раскачиваться на столбе ,изменений не будет в стране и гнойник колорадско - ватниковый будет все активнее давать о себе знать
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Пан ЦЕНЗОР! Будь ласка почистите блевотину «поваров утина» из ФСБ московско-казанской фидарации.
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шз
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