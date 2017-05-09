 Полиция Днепра после стычек у монумента Славы открыла несколько уголовных производств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге рассказал начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло.
"По факту хулиганских действий в Соборном отделении полиции открыто 2 уголовных производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Подозреваемый мужчина 1991 года рождения, доставленный в полицию как один из инициаторов конфликта, задержан в порядке ст. 208 УПК, - рассказал Бидыло.
"В Соборное отделения полиции, кроме 15 доставленных утром лиц, были доставлены еще 10 молодых людей, которых проверяют на причастность к столкновениям во время массовых мероприятий в Днепре", - также сообщил полицейский.
"Всего в массовых мероприятиях в Днепре приняли участие 25 тыс. жителей. В городе для охраны общественного порядка было задействовано 1850 правоохранителей. День прошел напряженно, между участниками мероприятия состоялось несколько столкновений. В результате конфликта за медицинской помощью обратилось 6 полицейских, из них двое - из-за поражения глаз в результате распыления слезоточивого газа неизвестными лицами. Медицинская помощь на месте происшествия была предоставлена двум пожилым людям. Еще четверо обратилось в больницу, трое из которых после ее оказания отправились домой, один человек сейчас находится в больнице", - отметил он.
Также Андрей Бидыло рассказал, что в пунктах предварительного осмотра, дислоцированных в местах проведения мероприятия, полицейские изъяли 6 пистолетов - 3 травматических, 1 пневматический, 1 газовый с сомнительной регистрацией и 1 газовый зарегистрированный, 4 ножа, 6 газовых баллончиков, из которых 5 "Перец" и 1 " Терен-4", шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы.
"Кроме этого, полицейские изъяли 10-литровую канистру с неустановленным жидкостью со специфическим резким запахом химического вещества у группы парней. Для установления его содержания, вещество доставлено на исследование. У некоторых среди личных вещей было обнаружено и изъято балаклавы, газовый баллончик и другие вещи", - заявил полицейский начальник.
Вместе с тем, по данным руководителя отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в области Ольги Кузнецовой, во время столкновений неизвестные применяли слезоточивый газ, двое полицейских получили поражения глаз. Полиция слезоточивого газа, по ее словам, не применяла.
"Двое полицейских обратились в больницу с поражением глаз от слезоточивого газа, который применяли неизвестные лица. Полиция слезоточивого газа не применяла ", - отметила Ольга Кузнецова.
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Хорошо быть мусором в Украине !
Почти как в Орде , только пайка меньше .
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