 В Киеве начался первый полуфинал Евровидения-2017

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина" первый полуфинал, который проходит в Международном выставочном центре (МВЦ), стартовал, как запланировано, в 22:00.
Открыл этот конкурсный день украинский исполнитель Monatik (Монатик) с композицией "Кружит" ("Spinning") на английском языке.
Согласно порядку выступления, первым свою страну представит исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson) с композицией "I Can't Go On".
Также в первом полуфинале выступят представители Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении. Закрывать конкурсный день будут исполнители из Латвии - группа Triana Park с композицией "Line".
Второй полуфинал пройдет 11 мая. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания ) и страной-хозяйкой конкурса - Украиной, за победу в этом году будут бороться 42 страны-участницы.
Финал конкурса пройдет 13 мая.
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Албания, Австралия, Бельгия, Черногория - полный аут...
Смотрим дальше.
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