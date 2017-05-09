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Все про:Евровидение (675) Киев (17026)

 В Киеве начался первый полуфинал Евровидения-2017

В Киеве проходит первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017, в котором принимают участие 18 исполнителей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина" первый полуфинал, который проходит в Международном выставочном центре (МВЦ), стартовал, как запланировано, в 22:00.

Открыл этот конкурсный день украинский исполнитель Monatik (Монатик) с композицией "Кружит" ("Spinning") на английском языке.

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Согласно порядку выступления, первым свою страну представит исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson) с композицией "I Can't Go On".

Также в первом полуфинале выступят представители Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении. Закрывать конкурсный день будут исполнители из Латвии - группа Triana Park с композицией "Line".

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Второй полуфинал пройдет 11 мая. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "большой пятеркой" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания ) и страной-хозяйкой конкурса - Украиной, за победу в этом году будут бороться 42 страны-участницы.

Финал конкурса пройдет 13 мая.
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Бельгия классно спела. И Швеция ничего. С ужасом жду нашего О-торвальда. Вангую последнее место
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Оторвальд один из лучших, енергетика супер
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офігіти можна, а скільки ПАЦАНІВ за це загинуло
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Офигівають за поребриком, в нас зходять з глузду. Пацани за поребріком, в нас хлопці. В тебе гугл-транслейт зламався.
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Мне кажется в этом году конкурсанты будут посильнее чем в прошлом
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Швед и Грузия - неплохо.
Албания, Австралия, Бельгия, Черногория - полный аут...
Смотрим дальше.
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А смысл проводить что-то? Финал уже был. В Днепре. "Прославились" на весь мир. Джамала нервно курит в сторонке.
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А кацапы сейчас на Красной Площади поют: "Афицеры, афицеры"...
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесВ Киеве начался первый полуфинал Евровидения-2017
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