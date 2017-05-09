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 Трамп на год продлил санкции США против Сирии

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении правительства Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ документ опубликован на сайте Белого дома.

Речь идет о продлении на год различных ограничительных мер, которые вводились Вашингтоном против Дамаска в период 2004-2012 годов.

Ранее министерство финансов США сообщило о расширении санкций в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне.

Также читайте: Трамп и Путин обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом, - Белый дом
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Foro Naval

La flota privada del poderoso oligarca ruso Andrey Melnichenko dispone de dos increibles superyates de gran lujo que han levantado cierta polémica en el mundo náutico por sus modernísimas formas y avanzada ingeniería naval. Se tratan de los ya famosos M/Y A y S/Y A, que han coincido juntos estos días en la ensenada de Mónaco, lo que ha levantado una gran expectación entre curiosos y turistas.

Трамп на год продлил санкции США против Сирии - Цензор.НЕТ 362
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Ха-ха, ватники, теперь почувствуете жосткий американский ответ.
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Президент Соединенных Штатов Америки (США), Дональд Трамп подписал законодательный акт, в котором говорится, что сепаратистские регионы Грузии - Абхазия и Южная Осетия - были оккупированы Россией.
http://georgiatoday.ge/news/6490/US-President-Signs-Legislative-Act-Recognizing-Abkhazia-%26-Tskhinvali-as-Regions-Occupied-by-Russia
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Чо то давно нет на темах троллей хуйла. Скучно стало.
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Та їх повно. Просто вони тактику змінили. Ховаються під жовтоблакитним і носять україномовні нікнейми. Косять під патріотів і розносять зраду.
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почему нет...? ты вон выше ордоломпу даже лайк поставил...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп на год продлил санкции США против Сирии
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