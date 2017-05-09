 Трамп на год продлил санкции США против Сирии

Как передает Цензор.НЕТ документ опубликован на сайте Белого дома.
Речь идет о продлении на год различных ограничительных мер, которые вводились Вашингтоном против Дамаска в период 2004-2012 годов.
Ранее министерство финансов США сообщило о расширении санкций в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне.
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Foro Naval
La flota privada del poderoso oligarca ruso Andrey Melnichenko dispone de dos increibles superyates de gran lujo que han levantado cierta polémica en el mundo náutico por sus modernísimas formas y avanzada ingeniería naval. Se tratan de los ya famosos M/Y A y S/Y A, que han coincido juntos estos días en la ensenada de Mónaco, lo que ha levantado una gran expectación entre curiosos y turistas.
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http://georgiatoday.ge/news/6490/US-President-Signs-Legislative-Act-Recognizing-Abkhazia-%26-Tskhinvali-as-Regions-Occupied-by-Russia
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