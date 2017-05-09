 Имели место локальные стычки. Задержан 21 человек, - Нацполиция Одесской области о проведении Дня Победы





"Необходимо отметить, что на Аллее славы имели место локальные стычки. Правоохранителями они были локализованы, - рассказал начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.



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Он продолжил: "В настоящее время усиленные патрули Национальной полиции и Национальной гвардии Украины продолжают нести службу по всем знаковым местам г. Одессы". Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области."Необходимо отметить, что на Аллее славы имели место локальные стычки. Правоохранителями они были локализованы, - рассказал начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.Он продолжил: "В настоящее время усиленные патрули Национальной полиции и Национальной гвардии Украины продолжают нести службу по всем знаковым местам г. Одессы".

В течение дня в отделы полиции Одесской области доставлен 21 человек, составлен ряд административных протоколов по ст.173 и 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях и начат ы 4 уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 1 - Раздельнянским ОП, 2 - Беляевским ОП и 1 - Хаджибеевским ОП, а также 1 уголовное производство ( Приморский ОП) по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.Напоминаем, что согласно санкции статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Статья 296 предусматривает лишение свободы вплоть до 7 лет."В рамках проведения мероприятия по охране публичного порядка сотрудниками Национальной полиции совместно с подразделениями Национальной гвардии, СБУ, ГСЧС, пограничной службы, а также при активной поддержке курсантов Военной академии массовых беспорядков не допущено. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить спокойствие в Одессе, п равоохранители работали четко и профессионально, в се правонарушения были немедленно пресечены", - отметил Дмитрий Головин.