Имели место локальные стычки. Задержан 21 человек, - Нацполиция Одесской области о проведении Дня Победы
Сегодня в Одессе и области службу по охране общественного порядка несли более 3 000правоохранителей. День прошел спокойно. Нарушения общественного порядка не допущены.
В течение дня в отделы полиции Одесской области доставлен 21 человек, составлен ряд административных протоколов по ст.173 и 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях и начат ы 4 уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 1 - Раздельнянским ОП, 2 - Беляевским ОП и 1 - Хаджибеевским ОП, а также 1 уголовное производство ( Приморский ОП) по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, что согласно санкции статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Статья 296 предусматривает лишение свободы вплоть до 7 лет.
"В рамках проведения мероприятия по охране публичного порядка сотрудниками Национальной полиции совместно с подразделениями Национальной гвардии, СБУ, ГСЧС, пограничной службы, а также при активной поддержке курсантов Военной академии массовых беспорядков не допущено. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить спокойствие в Одессе, п равоохранители работали четко и профессионально, в се правонарушения были немедленно пресечены", - отметил Дмитрий Головин.
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про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич "Война все спишет.
Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич "Хранить вечно" -
майор.
Мемуары генералов: Горбатов, Сандалов.
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Чому; по-перше - зранку в Києві озброєне формування під назвою переатестована поліція "заблокувала" (в поліції ніхто тиолком не пояснив, що означає заблокували, на підставі чого, це така правова дія є чи що) офіс ОУН. Що саме цікаво не проросійських, не сепаратиських, не бандитських а саме української організації. Тим самими саме поліція створила провокацію під офісом ОУН, яка в подальшому розвилась в штурмі та діях поліції при цьому (що підтверджує відео зняте в приміщенні ОУН під час штурму); по-друге - в Одесі зі слів керівника автомайдану, поліція провела учасників бестолокового маршу до місця їх шабашу безперешкодно із червоними занменами, стрічками , з піснями про "бендеровцев" і т.ін.; і накінець Дніпро - де в кращих традиціях попередників, з за спин поліцаїв тітушня тупо побила ветеранів АТО.
09.05.2017 19:48
https://youtu.be/sJxGSnXjeBo
https://youtu.be/VKG-fE6II64
Аваковский «беркут» совместно с титушками жестоко избили ветеранов войны за независимость Украины.
Вопиющее преступление против ветеранов АТО во время войны было заснято журналистами из Днепра.
Издание «Информатор» опубликовало видео жестокого побоища ветеранов АТО в Днепре.
На первой видеозаписи видно, как титушки, превосходящие числом ветеранов АТО, избивали их при бездействии полиции.
На втором ролике показано, как сама полиция жестко применяет силу к патриотам.
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евроворы чтоб вы были прокляты до седьмого колена за смерть наших Воинов ,Героев и тех раненых которые положили свою жизнь за Украину!!!!
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