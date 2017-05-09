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Все про:День Победы (1052) Одесса (5592) Одесская область (1486) Нацполиция (7263)

 Имели место локальные стычки. Задержан 21 человек, - Нацполиция Одесской области о проведении Дня Победы

Сегодня в Одессе и области службу по охране общественного порядка несли более 3 000правоохранителей. День прошел спокойно. Нарушения общественного порядка не допущены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

"Необходимо отметить, что на Аллее славы имели место локальные стычки. Правоохранителями они были локализованы, - рассказал начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

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Он продолжил: "В настоящее время усиленные патрули Национальной полиции и Национальной гвардии Украины продолжают нести службу по всем знаковым местам г. Одессы".

В течение дня в отделы полиции Одесской области доставлен 21 человек, составлен ряд административных протоколов по ст.173 и 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях и начат ы 4 уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов): 1 - Раздельнянским ОП, 2 - Беляевским ОП и 1 - Хаджибеевским ОП, а также 1 уголовное производство ( Приморский ОП) по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Напоминаем, что согласно санкции статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Статья 296 предусматривает лишение свободы вплоть до 7 лет.

"В рамках проведения мероприятия по охране публичного порядка сотрудниками Национальной полиции совместно с подразделениями Национальной гвардии, СБУ, ГСЧС, пограничной службы, а также при активной поддержке курсантов Военной академии массовых беспорядков не допущено. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить спокойствие в Одессе, п равоохранители работали четко и профессионально, в се правонарушения были немедленно пресечены", - отметил Дмитрий Головин.

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Три лучшие книги о войне:- Никулин Николай Николаевич "Воспоминания о войне" -
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич "Война все спишет.
Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич "Хранить вечно" -
майор.

Мемуары генералов: Горбатов, Сандалов.
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После сегодняшнего дня этот сталинский день победы будет ассоциироваться с драками, оскорблениями и ватниками-сепарами. Кому нужен этот фарс?
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Події сьогоднішнього дня чітко показали, що влада АНТИУКРАЇНСЬКА!!!!!!!!!!!!!!
Чому; по-перше - зранку в Києві озброєне формування під назвою переатестована поліція "заблокувала" (в поліції ніхто тиолком не пояснив, що означає заблокували, на підставі чого, це така правова дія є чи що) офіс ОУН. Що саме цікаво не проросійських, не сепаратиських, не бандитських а саме української організації. Тим самими саме поліція створила провокацію під офісом ОУН, яка в подальшому розвилась в штурмі та діях поліції при цьому (що підтверджує відео зняте в приміщенні ОУН під час штурму); по-друге - в Одесі зі слів керівника автомайдану, поліція провела учасників бестолокового маршу до місця їх шабашу безперешкодно із червоними занменами, стрічками , з піснями про "бендеровцев" і т.ін.; і накінець Дніпро - де в кращих традиціях попередників, з за спин поліцаїв тітушня тупо побила ветеранів АТО.
09.05.2017 19:48

https://youtu.be/sJxGSnXjeBo
https://youtu.be/VKG-fE6II64
Аваковский «беркут» совместно с титушками жестоко избили ветеранов войны за независимость Украины.
Вопиющее преступление против ветеранов АТО во время войны было заснято журналистами из Днепра.
Издание «Информатор» опубликовало видео жестокого побоища ветеранов АТО в Днепре.
На первой видеозаписи видно, как титушки, превосходящие числом ветеранов АТО, избивали их при бездействии полиции.
На втором ролике показано, как сама полиция жестко применяет силу к патриотам.
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Сабакова после такого 9 мая гнать поганой метлой. Тварь...
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совок сраный был совок и остался !!!Если по всей стране 45 задержанных,а в Одессе уже по словам брехливых прессекретарей 21 чел.
евроворы чтоб вы были прокляты до седьмого колена за смерть наших Воинов ,Героев и тех раненых которые положили свою жизнь за Украину!!!!
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Украина едина, как никогда. И расколоть ее не удастся. Украина будет чисто украинской или безлюдной.
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Саакашвіллі парад з дідами на паличці би не проводив.
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Этот вопрос не здесь задавать нудно, а на сайте МВД и АП. Ну или лично в твиттеры Авакова и Порошенко.
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Пока к власти нормальные люди не придут, это никогда незакончится.
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чтото вата на одессе заслабла совершенно. Даже минимума не наскребли русни для порции зашквара.
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В Киеве - 25, в Одессе - 21, итого - 46, а по всей Украине 45. Т. е. если вся Украина с Киевом, то в остальной Украине задержано - 20 человек, а если с Одессой то 24 человека, Объясните кто-то, а какой из этих городов уже в Украину не входит???
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Наверное надо умножать в 10 раз, это будет точнее, они всегда уменьшают, чтобы небыло паники.
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Слава Украинец: He думaй o пoдпoльe cвыcoкa, И бpocь нa ФCБ cвoё нaдeятьcя - K тeбe придут, paшиcт, издaлeкa Бaндepoвцы, бaндepoвцы, бaндepoвцы... У кaждoгo бaндepoвцa cвoй cxpoн, Cвoй шмaйcep и cвoя визиткa Яpoшa; Тeбя укpoeт тpикoлoрoм oн И пpикoпaeт зa oгpaдoй клaдбищa... Cвoй лoзунг пoзaбудь "Moчи xoxлoв!", Язык нaш нe зoви "тeлячьeй мoвoю", И нe пpocи кaдыpoвcкиx opлoв, Чтoб пoмoгли cтрaну пocтpoить нoвую... Нe зpя, нa пpoфиль Стaлинa кpecтяcь, Tы caм ceбя пугaeшь "Пpaвым ceктopoм"; Вeдь вcя aнтиукpaинcкaя мpaзь He oблaдaeт, к paдocти, бeccмepтиeм... Toвapищ, вepь, чтo "pуccкaя вecнa" Cмeнитcя мoжeт "укpaинcкoй oceнью" - И пoмни, чтo тeбe нe cуждeнa Мeдaлькa "Зa cпaceньe Нoвopoccии"... Нe думaй o пoдпoльe cвыcoкa; Нacтупит вpeмя - cам пoймёшь, нaвepнoe, Koгдa вдpуг cвиcтнeт пуля у виcкa, - He нaдo былo тaк шутить c "бендepaми"..﻿
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИмели место локальные стычки. Задержан 21 человек, - Нацполиция Одесской области о проведении Дня Победы
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