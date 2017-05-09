 В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сегодня, 9 мая, сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к охране общественного порядка было привлечено более 30 тысяч правоохранителей. Больше всего правоохранителей было задействовано в столице, несмотря на проведение песенного конкурса "Евровидение - 2017".
"Во время массовых мероприятий за различные нарушения в отделения полиции были приглашены и доставлены более 50 человек. Больше всего - 33 человека - в Киеве. Им инкриминируют использование запрещенной символики тоталитарных режимов, хулиганство и сопротивление работникам власти. В столкновениях пострадали 8 правоохранителей и 15 участников акций. Сейчас по разным отделениям полиции еще продолжаются следственные действия, поэтому позже мы сможем сказать об окончательно принятых процессуальных решениях", - отметил Артем Шевченко.
Он добавил, что на этот час некоторые участники уже привлечены к административной ответственности, а также по двум случаям открыты уголовные производства по ч.2. ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Артем Шевченко отметил, благодаря превентивным и профилактическим действиям всех подразделений, МВД удалось свести к минимум использование запрещенной законом символики тоталитарных режимов.
"В целом правоохранители справились. Однако, в некоторых регионах, к сожалению, не удалось избежать столкновений и провокаций. Речь идет о Киеве, Днепре и Одессе. Все действия, как граждан, так и работников правоохранительных органов, будут тщательно проанализированы и получат должную правовую оценку", - отметил директор Департамента коммуникации МВД
Он добавил, что МВД констатирует, что в западных регионах страны, а также на Донетчине и Луганщине, массовые мероприятия прошли спокойно и без нарушений.
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Украинцы, соглашаясь на высокие заработки за границей, часто становятся наркокурьерами, - Нацполиция(52)
Нацполиция получила уже весь комплекс помощи от иностранных партнеров в расследовании убийства Шеремета, - Артем Шевченко(10)
Печерський райвідділ зараз (вул. Московська, 30).
Затриманих ОУНінвців не випускають, серед них є сильно побиті, так, серйозні травми отримав Андрій Сивий. Декого відправили на швидкій в лікарню.
Підтягуйтесь!
#ОУН
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https://elise.com.ua/2017/05/09/srochnoe-obrashhenie-veteranov-ato-k-vlasti-my-budem-ubivat-vas-kak-i-vy-ubivaete-nas-video/?utm_campaign=2498813&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
Срочное обращение ветеранов АТО к власти: Мы будем убивать вас как и вы убиваете нас! (ВИДЕО)
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порошенко как ватники перестали боятся за свое будущее,они поняли ,народ все хавает!!!!!!"хуйло нападет"
можно воровать и предавать свою страну и народ безнаказанно,посмотри поведение ватников и мусоров в этом году как ни когда агресивно и массово со времен 2013гг!
этого говорит о том что порошенко забил хуй на народ и страну!!!!
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Подавитесь"
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Памятный знак в честь Героев Небесной Сотни облили краской в Сумах
Памятный знак в честь Героев Небесной Сотни облили краской в СумахНеизвестные облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства 2013-2014 годов, который расположен в Сумах возле молодежного центра "Романтика".Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Яременко."Уроды испортили памятный знак Небесной Сотни", - написал он.Также активист добавил фото, на которых видно, что знак почти полностью облили желтой краской.https://antikor.com.ua/articles/167424-pamjatnyj_znak_v_chestj_geroev_nebesnoj_sotni_oblili_kraskoj_v_sumah
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Tim Zheldak додав 4 нові світлини.11 год. ·
Бої на 9 травня у Дніпрі:
Ветерани АТО вимагали прибрати "червоне ганчір'я"
Поліція відповіла в стилі Інститутської - газом і кийками
11 постраждалих
1 важкий
подробиці:
http://dniprograd.org/…/u-dnipri-9-travnya-ne-obiyshlosya-b…
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Кореспонденти Дніпрограду з місця подій - Алея слави 9 травня
Соціалісти, провокатори та перефарбований "беркут"
Фото, відеоУ Дніпрі 9 травня не обійшлося без бійки: поліція побила ветеранів АТОПоліція, аби не допустити зіткнення протилежних сторін, вирішила чомусь «провчити» ветеранів. У…
dniprograd.org
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Для тих, хто вже підзабув 2013 рік і те, як виглядає війна з власним народомУ Дніпрі затримали активістів С14: подробиці. ДНІПРОГРАДСьогодні,
9 травня, опівдні у Дніпрі були затримані активісти дніпровського
осередку ВГО «С14». Про це повідомив депутат Чечелівської райради Кирило
Дороленко
dniprograd.org
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Тысячи украинцев отдали свои жизни, чтоб эта йобань за 500 шоко-рыго-гривен избивала Патриотов Украины и не давала поднимать им флаг UA
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Участники прокремлевской акции, которая прошла в Киеве 9 мая, ответили на провокационные вопросы журналиста проекта "Голос народа" Всеволода Филимоненко.
Филимоненко представлялся журналистом российского пропагандистского телеканала "Россия 24" и благодарил киевлян за отклик на призыв российского президента Владимира Путина выйти на акцию. Одна из участниц шествия сообщила, что в мероприятии не принимают участие ветераны Второй мировой войны. "Мы вас любим", "А что вам плохого сделал Путин? …Спасибо ему, что он есть", "Братья. Мы их любим, потому что мы все славяне - братья. Ждем к нам в гости", - заявляли Филимоненко участники марша.
"СПАСИБО ПУТИНУ!" Киев 9 мая. Россия 24 в Украине. "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
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Нє, ну... якшо саме мвд на чолі з авакяном - вірю)
Форумчани, хто дивився, чи дивиться 112 -анал, мабуть помітив, як змінилась риторика і ведучі. Багато стало Шлюшка і Гноймєна, Дурчинова і.... всі вони "дбають" за народ)))
Як кажуть коци "а ларчік просто откривался"))) Власником 112 став авакян з мвд.
мвд всюди. Думаємо)
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Сцуки вы.
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Но это как посмотреть. Нельзя же его назвать совсем глупым человеком, небедный, за словом в карман не полезет...
Однако, выборы не за горами, и что с ним сделает каждая политическая сила, если победит на этих выборах?
БПП - Порошенко прекрасно понимает, что шансов нет.
Самопомощь - пощады не будет, все (и наворованное, и "честно" нажитое) отберет и посадит.
Саакашвили - пощады не будет, все отберет и посадит.
Гриценко - пощады не будет, все отберет и посадит.
Патриотические силы (не буду выделять отдельно, перед выборами обязательно объединятся)
-все отберут и повесят.
Юля - посадит, но, может, отберет не все. Или наоборот - не посадит, но отберет.
Народный фронт - все сохранит и даст приумножить,но шансов нет.
Ляшко - несамостоятельная сила, можно не брать во внимание.
Оппоблок - все сохранит, еще и обеспечит хорошей должностью (там остались не очень жадные рыги, кто пожаднее - переметнулись в "нашкрай (почти крымнаш)", "за життя", кто там еще...) их Порошенко после Революции очень старательно оберегает, наверняка НЕ без взаимных гарантий.
За життя - рабинович с такой фамилией и тремя (да-да, больше, чем у януковича, и все это обязательно выплывет) еще советских времен судимостями - шансов почти нет - часть малую отберет и оставит на воле.
Нашкрай - слабо развитая пока гепына подстилка, куда сбегается все рыговское говно типа фельдмана, но лохторат успешно дурит - с ними можно договориться, и оставить набарыженное.
Возрождение - сольется с нашим краем, или после выборов подковерно поделит власть,петина судьба - смотри выше.
Отсюда можно сделать вывод, с какими силами Порошенке по пути. Кстати, хорошая новость, похоже, Путина уже списали, вместе с расейкой.
Но, чтобы все получилось "шито-крыто", Порошенко нужно, чтобы ЭЛЕКТОРАТ сделал "правильный" выбор, поэтому нужно незаметно воспитывать этот электорат, не пугать старушек разгоном всех этих "первомаев" и "победобесий", чтоб почувствовали СВОЮ силу, а не искали по привычке ЗА КЕМ сила, но ,чтобы не маргинализоваться, в том числе, в глазах Запада, создавать видимость пусть даже несистемной борьбы с темными силами (понарошку, разумеется), и оставлять своих людей в нужных местах, типа Охендовского или гепы с Вилкулами, ну и вовремя сбивать на взлете показавшихся ему опасными лидеров светлых сил, прикидываясь самому таким же светлым. В противном случае, Запад Петра в покое не оставит до конца его дней, только обман электората при добровольном голосовании (без заметных фальсификаций)считается Западом игрой по правилам.
По-моему, именно такая логика объясняет большинство действий Порошенко за последнее время.
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Мусора з тітушками б'ють атошників і активістів, вата проводять паради в центрі великих міст, але Порошенка міняти не можна бо Путін прийде
Твоя гібридна поліція. Ми все ближче до ссаної Рахи, і безвіз не допоможе...
Прибрежный Лис @ponaduse 20 мин.20 минут назад
Обосрался сегодня Филатов по полной! И шо он там сидит строчит весь день в ФБ?! У него Вилкул в Днепре керує всем,а оно писульки отписывает!
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А депутаты как всегда в отпуске.
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"защищать русский мир работа опасная" Амуниция говорит сама за себя...
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Получите кол-во активной ваты
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09.05.2017 09:48
В чем смысл этого праздника? Только в одном - в легитимации советского наследия и опосредованной, но четкой реабилитации сталинизма.
9-ое мая - ГЛАВНЫЙ советский праздник. Он стал таковым в эпоху Брежнева, потеснив даже 7-ое ноября. Победа над Гитлером стала главным ценностным и смысловым «козырем» советизма. Именно 9-ое мая утверждало советчину в массовом русском сознании и в мировой истории, «освящало» советчину, делало ее как бы исторически состоятельной, «прогрессивной». «День Победы» стал, казалось бы, неоспоримым аргументом, позволяющим Кремлю говорить свысока не только с сателлитами, но и с Западом. 9-ое мая стало палладиумом советизма, его сакральной исторической вершиной, затмившей даже перспективу коммунистического будущего.
И неслучайно, когда в эпоху раннего Ельцина антисоветизм доминировал, 9-ое мая явно потухло, отодвинулось, несколько ушло на второй план. Но по мере того, как курс на десоветизацию все более буксовал и проваливался, 9-ое мая вновь выступало, выпячивалось на смысловую авансцену. Вспомним 1995 год, пятидесятилетие победы. Именно тогда 9-ое мая впервые после распада СССР было отмечено в России с царским размахом и пышностью. Несомненно, в этом сыграла свою роль колониальная Чеченская война, которую тогда вел Кремль: властям потребовались «неостывшие», жившие в массовом сознании символы имперской мощи и всенародного единения, и главным из них является, конечно, 9-ое мая.
И хотя в следующем, 1996 году, Ельцин в ходе своей предвыборной президентской кампании активно разыгрывал в пику Зюганову антисоветскую карту (вплоть до сочувственных телепередач о Власове и атамане Краснове), в целом становилось понятно, что десоветизация не состоялась. И знаком этого стал, повторяю, характер празднования 50-летия победы. 9-ое мая, как риф, встало прямо по курсу политического пути Ельцина. Он мог этот риф изящно обойти. Для этого надо было лишь перенести акцент празднования на 8-ое мая - на тот день, когда вся Европа отмечает окончание Второй мировой войны. В начале 90-х, на волне того антисоветизма, на свежих руинах СССР у Ельцина были все возможности для такого маневра. Однако Ельцин не проявил в данном случае ни ума, ни воли. Вместо того, чтобы создавать новые, позитивные мифы, он, партаппаратчик, предпочел эксплуатировать старые - и в результате стал их жертвой.
Провал десоветизации не мог не вызвать усиление позиций реваншистских сил, сосредоточенных, прежде всего, в КГБ. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что после прихода к власти Путина градус празднования «Дня победы» последовательно нарастал. И это не случайно: Путин с самого начала прекрасно сознавал ключевое значение 9-го мая для своего курса на неосоветизм и мягкую реабилитацию всего советского, а точнее, сталинского наследия. Путин отлично понимает, что 9-ое мая - это та пуповина, которая надежно связывает российский электорат с советским прошлым, делая это прошлое нашим настоящим. 9-ое мая стало тем рифом, на который напоролся Август-91.
Путину в первую очередь важна не победа над нацизмом как таковая, а то, чтобы ее, эту победу, отмечали по советскому, особому, календарю, а не по европейскому. Чтобы именно по советскому календарю выстраивала себя массовая российская ментальность. Путину надо, чтобы все лидеры мира (прежде всего, Западного мира) приезжали в его Москву, как в Мекку победы над абсолютным злом. Путин и его клика считают, что 9-ое мая - это вечная индульгенция, выданная историей России и лично ему, Путину. В его глазах 9-ое мая - гарант неприкосновенности его (и вообще - российско-имперской) политической системы. 9-ое мая - это сейчас, по сути, мистериально-смысловая реабилитация всей сталинско-брежневской империи, продолжением коей является РФ. Путин видит смысл своей деятельности в восстановлении имперской связи времен, казалось, прерванной в Августе-91. И восстанавливается эта роковая связь времен, прежде всего, через 9-ое мая.
Фото: Reuters
Не случайно, что именно при Путине празднование «Дня победы» приобрело голливудско-гротескные и даже болезненные, почти безумные, прямо-таки психопатические черты. Сталин, как известно, 9-ое мая вообще не праздновал (он был явно разочарован половинчатыми результатами войны). Брежнев сделал эту дату культовой (он придумал «вечный огонь», да и кошмарная «Родина-мать» на Мамаевом кургане хороша). Но «по-настоящему» ее стал отмечать Путин. Путин намного превзошел даже Брежнева. Он сделал эту дату круглогодичной: «георгиевские» ленточки развиваются на автомобилях и зимой и летом. Можно сесть в новогоднее такси и увидеть пожухший «победный» бантик на зеркале заднего вида. Это уже не празднование конкретной даты, а постоянно подогреваемая государственно-общественная религия с чертами бреда. «Колорадская» ленточка стала знаком гражданской и политической лояльности, а после весны 2014-го - едкой меткой агрессии против Украины.
Мы видим, как культ «Дня победы» отбросил нас в советское прошлое. И не просто в советское, а в сталинское прошлое: из этого культа отчетливо проступает лик Сталина и новый культ личности - культ личности Путина. Я знаю, чем рискую, но скажу: это объективно реакционный праздник, ставший мощным ментальным рычагом, повернувшим нас назад. «День победы» стал эдаким пиратским топором, зловредно подсунутым под политический компас постсоветской России.
Эту природу 9-го мая хорошо поняла Прибалтика, радикально порвавшая с советским прошлым, и, конечно, нынешняя Украина, недавно запретившая советскую символику и перенесшая смысловой акцент на общеевропейское 8-ое мая. Начав с массового сноса памятников Ленину, Украина Майдана сейчас вышла на ревизию культа «Дня победы». Такова неумолимая, очистительная логика последовательного антисоветизма.
Автор: Алексей Широпаев
Источник: Русская Фабула
Читать дальше:http://mnenia.zahav.ru/Articles/8895/k_ponimaniu_9_maya#ixzz4gboGsIRr
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https://youtu.be/sJxGSnXjeBo
https://youtu.be/VKG-fE6II64
Аваковский «беркут» совместно с титушками жестоко избили ветеранов войны за независимость Украины.
Вопиющее преступление против ветеранов АТО во время войны было заснято журналистами из Днепра.
Издание «Информатор» опубликовало видео жестокого побоища ветеранов АТО в Днепре.
На первой видеозаписи видно, как титушки, превосходящие числом ветеранов АТО, избивали их при бездействии полиции.
На втором ролике показано, как сама полиция жестко применяет силу к патриотам.
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В столиці України мусора не дають українським людям розгорнути прапор України.
У мене все
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Натравить на ветеранов АТО и патриотов ментов и титушек - у кого-то еще остались сомнения, кто нами правит и какие его цели?
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Ау, Луценко, Грицак!!!! Или вы только патриотов ловите?
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Акт капитуляции Германии перед союзниками на самом деле был подписан 7 мая во французском городишке Реймсе.Капитуляцию официально принял начальник генштаба англо-американских экспедиционных войск Уолтер Смитт от немецкого начальника OKВ-Альфреда Йоделя.В качестве декорации туда пригласили советского представителя СВГК-Ивана Суслопарова и какого-то французского
свадебногогенерала.Это конечно же взбесило усатого черта из Кремля и он решил организовать свой Акт капитуляции "с блэкджеком и Жуковым".Англосаксы со скрипом согласились "повторить" но отослали туда вместо Эйзенхауэра его заместителя. Так что когда вата начинает надувать щеки и заливать про часовые пояса и масковскае время её можно смело писдить по кумполу этим фактом.
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