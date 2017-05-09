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Все про:День Победы (1054) МВД (8275) Шевченко Артем (96)

 В массовых акциях на День Победы по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД. ФОТО+ВИДЕО

Сегодня в Украине состоялось около 1700 мероприятий по случаю празднования 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. В них приняло участие более 600 тысяч человек. Наиболее многочисленными были Днепропетровская и Харьковская области.

Об этом сегодня, 9 мая, сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к охране общественного порядка было привлечено более 30 тысяч правоохранителей. Больше всего правоохранителей было задействовано в столице, несмотря на проведение песенного конкурса "Евровидение - 2017".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД

"Во время массовых мероприятий за различные нарушения в отделения полиции были приглашены и доставлены более 50 человек. Больше всего - 33 человека - в Киеве. Им инкриминируют использование запрещенной символики тоталитарных режимов, хулиганство и сопротивление работникам власти. В столкновениях пострадали 8 правоохранителей и 15 участников акций. Сейчас по разным отделениям полиции еще продолжаются следственные действия, поэтому позже мы сможем сказать об окончательно принятых процессуальных решениях", - отметил Артем Шевченко.

Он добавил, что на этот час некоторые участники уже привлечены к административной ответственности, а также по двум случаям открыты уголовные производства по ч.2. ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Во Львове мероприятия ко Дню Победы над нацизмом прошли без инцидентов

Артем Шевченко отметил, благодаря превентивным и профилактическим действиям всех подразделений, МВД удалось свести к минимум использование запрещенной законом символики тоталитарных режимов.

"В целом правоохранители справились. Однако, в некоторых регионах, к сожалению, не удалось избежать столкновений и провокаций. Речь идет о Киеве, Днепре и Одессе. Все действия, как граждан, так и работников правоохранительных органов, будут тщательно проанализированы и получат должную правовую оценку", - отметил директор Департамента коммуникации МВД

Он добавил, что МВД констатирует, что в западных регионах страны, а также на Донетчине и Луганщине, массовые мероприятия прошли спокойно и без нарушений.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Бессмертный волк": в Запорожье на 9 мая активисты вышли с портретами героев сериала "Игра престолов". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В массовых акциях на День Победы по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тронешь ее, мы тебя тут все, бл##ь, на месте убьем падлу такую!": в Николаеве произошла стычка из-за бабушки с георгиевской ленточкой. ВИДЕО

В массовых акциях на День Победы по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы

В массовых акциях на День Победы по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столкновения в Днепре случились из-за самопиара одной из политических партий, - Нацполиция

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Gromov Igor додав 5 нових світлин - з Ігором Громовим.6 год ·
Печерський райвідділ зараз (вул. Московська, 30).
Затриманих ОУНінвців не випускають, серед них є сильно побиті, так, серйозні травми отримав Андрій Сивий. Декого відправили на швидкій в лікарню.
Підтягуйтесь!
#ОУНВ массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 9489В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 5547В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 8599В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 4943В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 5133

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мне напоминает действия беркута времен познего овоща!
https://elise.com.ua/2017/05/09/srochnoe-obrashhenie-veteranov-ato-k-vlasti-my-budem-ubivat-vas-kak-i-vy-ubivaete-nas-video/?utm_campaign=2498813&utm_source=SendPulse&utm_medium=push

Срочное обращение ветеранов АТО к власти: Мы будем убивать вас как и вы убиваете нас! (ВИДЕО)
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Если президентский выдристыш носит футболку "рассея", а невестка кацапский паспорт. Если не одного петуха не наказали, если главный мусор награждает сепара и т. д. Так чему удивляться?!
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Удивляться нечему ,это точно!
порошенко как ватники перестали боятся за свое будущее,они поняли ,народ все хавает!!!!!!"хуйло нападет"
можно воровать и предавать свою страну и народ безнаказанно,посмотри поведение ватников и мусоров в этом году как ни когда агресивно и массово со времен 2013гг!
этого говорит о том что порошенко забил хуй на народ и страну!!!!
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причем, давно. Еще три года назад. Интересно, сколько % этого до сих пор не видит? Рейтинг Юща был 5%.
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помню как до майдана, на 9 мая каждый второй лепил такую ленточку на сумки и одежду даже не задумываясь о смысле, если бы все эти люди оказались сепарами мы бы эту войну уже проиграли.
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Тупая манипуляция, типа он сейчас такой. Где ты был дорогой, когда в 2012 Аваков кадырке заявление делал, а вся януковическая свита тихо хвосты поджала?
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Надеюсь, этим победобесие и закончится...
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а власть не знает кто проплатил ватников которые вышли,или их это даже очень устраивает,как на востоке не война не мир ?
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Коммунизм приравнен к нацизму (пока властные шестикутные это еще не успели отменить). Так шо празднуют? Победу комуняк над нацистами? Одного дерьма над другим. Уга, тавагищи!
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от така куйня малята ...на фоні "блядськогополку" "членштаба" біля памятника мяснику ватутіну і "мусорів з уродом"...гарний день видався...
Памятный знак в честь Героев Небесной Сотни облили краской в СумахВ массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 5803
Памятный знак в честь Героев Небесной Сотни облили краской в СумахНеизвестные облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства 2013-2014 годов, который расположен в Сумах возле молодежного центра "Романтика".Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Яременко."Уроды испортили памятный знак Небесной Сотни", - написал он.Также активист добавил фото, на которых видно, что знак почти полностью облили желтой краской.https://antikor.com.ua/articles/167424-pamjatnyj_znak_v_chestj_geroev_nebesnoj_sotni_oblili_kraskoj_v_sumah
...
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На что спорим, что виновные найдены не будут? "неустановленные лица" так и останутся "неустановленными". Стыдно, земляки. Ладно, Донецк-Луганск понятно, там мозги промывали регулярно, вас-то куда несет? Господин Клочко, насколько я понимаю, в рейтинге губернаторов вы не зря заняли "почетное" последнее место. Не пора ли в народное хоззяйство?
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Марш " Бессмертный полк " у Києві (!!!) зібрав 3 тис. учасників, - поліція // В Киеве (!!!) парню крепко досталось за бандеровский флаг / "Возмущает то, что наши герои гибнут на востоке, а ватная власть устраивает " бессмертные полки ""./"«И все #это - в центре моего родного Киева ! Я искал и не находил там ни одного нормального лица. Ни одного! Там нет тех, кто просто хочет помянуть погибших. Это протест против государственности Украины. Это -консолидация ваты в ее рафинированном виде. Это классика пятой колонны. Это могло бы показаться паноптикумом... Если бы за этим не стоял Кремль. И не изливалась черно-желтой желчью бессмертная ненависть империи к украинскому народу . Бессмертная зависть и ревность. Бессмертная смерть, витающая над нашим будущим. Я бы запретил все это. До тех пор, пока перед стенами московского кремля не пройдет с портретами своих родных миллион украинцев - потомков жертв Голодомора... (Е.Якунов. Я бы этот бессмертный полк запретил)".
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Порошенко переступил черту, скоро его правлению наверное конец придет.
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Лише 3 роки після Майдану. Це українська влада? Чим парашенка відрізняється від януковоча?
Tim Zheldak додав 4 нові світлини.11 год. ·
Бої на 9 травня у Дніпрі:
Ветерани АТО вимагали прибрати "червоне ганчір'я"
Поліція відповіла в стилі Інститутської - газом і кийками
11 постраждалих
1 важкий
подробиці:
http://dniprograd.org/…/u-dnipri-9-travnya-ne-obiyshlosya-b…В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 3209В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 5586В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 9094В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 5885

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Tim Zheldak8 год ·
Кореспонденти Дніпрограду з місця подій - Алея слави 9 травня
Соціалісти, провокатори та перефарбований "беркут"
Фото, відеоВ массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 2061У Дніпрі 9 травня не обійшлося без бійки: поліція побила ветеранів АТОПоліція, аби не допустити зіткнення протилежних сторін, вирішила чомусь «провчити» ветеранів. У…
dniprograd.org
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Tim Zheldak з Євгеном Карасем та ще 2.4 год ·
Для тих, хто вже підзабув 2013 рік і те, як виглядає війна з власним народомВ массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 4948У Дніпрі затримали активістів С14: подробиці. ДНІПРОГРАДСьогодні,
9 травня, опівдні у Дніпрі були затримані активісти дніпровського
осередку ВГО «С14». Про це повідомив депутат Чечелівської райради Кирило
Дороленко
dniprograd.org
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Слава Господу что это победобесие 9 мая , уже последнее .. Надеюсь это теперь это закончится раз и навсегда .
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Таке враження що ми повернулись років на 10 назад, якщо не більше.
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поРошен это рашистская мразь, кланяющаяся пуйлу за липецкую фабрику.
В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 1731
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Слава богу, пережили очередной победобесный день. Одного не пойму, нах в воюющей стране этот "праздник"? Да еще с выходным днем. У нас война еще не окончена. какие праздники, какие выходные?! Хотят совки чего то там отмечать - после рабочего дня,в рамках действующего законодательства. Без шашлыков и водяры.
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В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 5841Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated 50 мин.50 минут назад
Тысячи украинцев отдали свои жизни, чтоб эта йобань за 500 шоко-рыго-гривен избивала Патриотов Украины и не давала поднимать им флаг UA

В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 6814
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Спасибо Путину: появилось провокационное видео опроса участников "Бессмертного полка" в Киеве

Участники прокремлевской акции, которая прошла в Киеве 9 мая, ответили на провокационные вопросы журналиста проекта "Голос народа" Всеволода Филимоненко.
Филимоненко представлялся журналистом российского пропагандистского телеканала "Россия 24" и благодарил киевлян за отклик на призыв российского президента Владимира Путина выйти на акцию. Одна из участниц шествия сообщила, что в мероприятии не принимают участие ветераны Второй мировой войны. "Мы вас любим", "А что вам плохого сделал Путин? …Спасибо ему, что он есть", "Братья. Мы их любим, потому что мы все славяне - братья. Ждем к нам в гости", - заявляли Филимоненко участники марша.

"СПАСИБО ПУТИНУ!" Киев 9 мая. Россия 24 в Украине. "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"
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Это шедевр! С таких только и остаётся, что поржать...
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Рашистський шабаш у Києві за підтримки та безпосередньої участі реформованих беркутів Авакова
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внуки Ивана Петровича Сидорова осмотрели ордена и медали обоих прадедов. Сам Иван Петрович Сидоров не привлекая их внимания-из воспитательных соображений-принял на грудь положенное. Иван Петрович Сидоров 9 мая отметил, но не праздновал.После гибели своих учеников в российско-украинской войне что либо праздновать он перестал.
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В Днепре хоть одного титушку задержали. Ау аваков.Твои менты стали на сторону сепаров. Или выполняешь указание гаранта по сливу Днепра и области. Ахметов прогудел донецк,а теперь его шестерка вилкул гудит в Днепре.
Сцуки вы.
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Налицо несоответствие поступков Порошенко высокому занимаемому посту и, иногда даже, элементарной логике.
Но это как посмотреть. Нельзя же его назвать совсем глупым человеком, небедный, за словом в карман не полезет...
Однако, выборы не за горами, и что с ним сделает каждая политическая сила, если победит на этих выборах?

БПП - Порошенко прекрасно понимает, что шансов нет.

Самопомощь - пощады не будет, все (и наворованное, и "честно" нажитое) отберет и посадит.

Саакашвили - пощады не будет, все отберет и посадит.

Гриценко - пощады не будет, все отберет и посадит.

Патриотические силы (не буду выделять отдельно, перед выборами обязательно объединятся)
-все отберут и повесят.

Юля - посадит, но, может, отберет не все. Или наоборот - не посадит, но отберет.

Народный фронт - все сохранит и даст приумножить,но шансов нет.

Ляшко - несамостоятельная сила, можно не брать во внимание.

Оппоблок - все сохранит, еще и обеспечит хорошей должностью (там остались не очень жадные рыги, кто пожаднее - переметнулись в "нашкрай (почти крымнаш)", "за життя", кто там еще...) их Порошенко после Революции очень старательно оберегает, наверняка НЕ без взаимных гарантий.

За життя - рабинович с такой фамилией и тремя (да-да, больше, чем у януковича, и все это обязательно выплывет) еще советских времен судимостями - шансов почти нет - часть малую отберет и оставит на воле.

Нашкрай - слабо развитая пока гепына подстилка, куда сбегается все рыговское говно типа фельдмана, но лохторат успешно дурит - с ними можно договориться, и оставить набарыженное.

Возрождение - сольется с нашим краем, или после выборов подковерно поделит власть,петина судьба - смотри выше.

Отсюда можно сделать вывод, с какими силами Порошенке по пути. Кстати, хорошая новость, похоже, Путина уже списали, вместе с расейкой.

Но, чтобы все получилось "шито-крыто", Порошенко нужно, чтобы ЭЛЕКТОРАТ сделал "правильный" выбор, поэтому нужно незаметно воспитывать этот электорат, не пугать старушек разгоном всех этих "первомаев" и "победобесий", чтоб почувствовали СВОЮ силу, а не искали по привычке ЗА КЕМ сила, но ,чтобы не маргинализоваться, в том числе, в глазах Запада, создавать видимость пусть даже несистемной борьбы с темными силами (понарошку, разумеется), и оставлять своих людей в нужных местах, типа Охендовского или гепы с Вилкулами, ну и вовремя сбивать на взлете показавшихся ему опасными лидеров светлых сил, прикидываясь самому таким же светлым. В противном случае, Запад Петра в покое не оставит до конца его дней, только обман электората при добровольном голосовании (без заметных фальсификаций)считается Западом игрой по правилам.
По-моему, именно такая логика объясняет большинство действий Порошенко за последнее время.
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ей же ничего не дадут с такой мордой - даже в Берлине...
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В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 9421Файний Бучач‏ @Khu_Buchach 1 ч.1 час назад
Мусора з тітушками б'ють атошників і активістів, вата проводять паради в центрі великих міст, але Порошенка міняти не можна бо Путін прийде

Твоя гібридна поліція. Ми все ближче до ссаної Рахи, і безвіз не допоможе...

В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 9319

В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 1689 Прибрежный Лис‏ @ponaduse 20 мин.20 минут назад
Обосрался сегодня Филатов по полной! И шо он там сидит строчит весь день в ФБ?! У него Вилкул в Днепре керує всем,а оно писульки отписывает!
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Бля да когда уже сделают 9 мая рабочим днем? Нахера масло в огонь подлевать?
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Да хоть будет рабочим днем,победобесие будет,так как власти вьігодно стравливать людей
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В Европе отмечают МИРНЫЙ ДЕНЬ ЕВРОПЫ, а в Украине опять срачь устроили . И ведь не юбилей, смего 72 года. Какого зера такие манифестации? Надо спросить с АП!!!!
А депутаты как всегда в отпуске.
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В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 1063Александр‏ @FlatzGO 27 мин.27 минут назад
"защищать русский мир работа опасная" Амуниция говорит сама за себя...

В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 617
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Умножить на 3 и полелить на 2
Получите кол-во активной ваты
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К пониманию 9-го мая
09.05.2017 09:48
В чем смысл этого праздника? Только в одном - в легитимации советского наследия и опосредованной, но четкой реабилитации сталинизма.
9-ое мая - ГЛАВНЫЙ советский праздник. Он стал таковым в эпоху Брежнева, потеснив даже 7-ое ноября. Победа над Гитлером стала главным ценностным и смысловым «козырем» советизма. Именно 9-ое мая утверждало советчину в массовом русском сознании и в мировой истории, «освящало» советчину, делало ее как бы исторически состоятельной, «прогрессивной». «День Победы» стал, казалось бы, неоспоримым аргументом, позволяющим Кремлю говорить свысока не только с сателлитами, но и с Западом. 9-ое мая стало палладиумом советизма, его сакральной исторической вершиной, затмившей даже перспективу коммунистического будущего.
И неслучайно, когда в эпоху раннего Ельцина антисоветизм доминировал, 9-ое мая явно потухло, отодвинулось, несколько ушло на второй план. Но по мере того, как курс на десоветизацию все более буксовал и проваливался, 9-ое мая вновь выступало, выпячивалось на смысловую авансцену. Вспомним 1995 год, пятидесятилетие победы. Именно тогда 9-ое мая впервые после распада СССР было отмечено в России с царским размахом и пышностью. Несомненно, в этом сыграла свою роль колониальная Чеченская война, которую тогда вел Кремль: властям потребовались «неостывшие», жившие в массовом сознании символы имперской мощи и всенародного единения, и главным из них является, конечно, 9-ое мая.
И хотя в следующем, 1996 году, Ельцин в ходе своей предвыборной президентской кампании активно разыгрывал в пику Зюганову антисоветскую карту (вплоть до сочувственных телепередач о Власове и атамане Краснове), в целом становилось понятно, что десоветизация не состоялась. И знаком этого стал, повторяю, характер празднования 50-летия победы. 9-ое мая, как риф, встало прямо по курсу политического пути Ельцина. Он мог этот риф изящно обойти. Для этого надо было лишь перенести акцент празднования на 8-ое мая - на тот день, когда вся Европа отмечает окончание Второй мировой войны. В начале 90-х, на волне того антисоветизма, на свежих руинах СССР у Ельцина были все возможности для такого маневра. Однако Ельцин не проявил в данном случае ни ума, ни воли. Вместо того, чтобы создавать новые, позитивные мифы, он, партаппаратчик, предпочел эксплуатировать старые - и в результате стал их жертвой.
Провал десоветизации не мог не вызвать усиление позиций реваншистских сил, сосредоточенных, прежде всего, в КГБ. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что после прихода к власти Путина градус празднования «Дня победы» последовательно нарастал. И это не случайно: Путин с самого начала прекрасно сознавал ключевое значение 9-го мая для своего курса на неосоветизм и мягкую реабилитацию всего советского, а точнее, сталинского наследия. Путин отлично понимает, что 9-ое мая - это та пуповина, которая надежно связывает российский электорат с советским прошлым, делая это прошлое нашим настоящим. 9-ое мая стало тем рифом, на который напоролся Август-91.
Путину в первую очередь важна не победа над нацизмом как таковая, а то, чтобы ее, эту победу, отмечали по советскому, особому, календарю, а не по европейскому. Чтобы именно по советскому календарю выстраивала себя массовая российская ментальность. Путину надо, чтобы все лидеры мира (прежде всего, Западного мира) приезжали в его Москву, как в Мекку победы над абсолютным злом. Путин и его клика считают, что 9-ое мая - это вечная индульгенция, выданная историей России и лично ему, Путину. В его глазах 9-ое мая - гарант неприкосновенности его (и вообще - российско-имперской) политической системы. 9-ое мая - это сейчас, по сути, мистериально-смысловая реабилитация всей сталинско-брежневской империи, продолжением коей является РФ. Путин видит смысл своей деятельности в восстановлении имперской связи времен, казалось, прерванной в Августе-91. И восстанавливается эта роковая связь времен, прежде всего, через 9-ое мая.

Фото: Reuters

Не случайно, что именно при Путине празднование «Дня победы» приобрело голливудско-гротескные и даже болезненные, почти безумные, прямо-таки психопатические черты. Сталин, как известно, 9-ое мая вообще не праздновал (он был явно разочарован половинчатыми результатами войны). Брежнев сделал эту дату культовой (он придумал «вечный огонь», да и кошмарная «Родина-мать» на Мамаевом кургане хороша). Но «по-настоящему» ее стал отмечать Путин. Путин намного превзошел даже Брежнева. Он сделал эту дату круглогодичной: «георгиевские» ленточки развиваются на автомобилях и зимой и летом. Можно сесть в новогоднее такси и увидеть пожухший «победный» бантик на зеркале заднего вида. Это уже не празднование конкретной даты, а постоянно подогреваемая государственно-общественная религия с чертами бреда. «Колорадская» ленточка стала знаком гражданской и политической лояльности, а после весны 2014-го - едкой меткой агрессии против Украины.
Мы видим, как культ «Дня победы» отбросил нас в советское прошлое. И не просто в советское, а в сталинское прошлое: из этого культа отчетливо проступает лик Сталина и новый культ личности - культ личности Путина. Я знаю, чем рискую, но скажу: это объективно реакционный праздник, ставший мощным ментальным рычагом, повернувшим нас назад. «День победы» стал эдаким пиратским топором, зловредно подсунутым под политический компас постсоветской России.
Эту природу 9-го мая хорошо поняла Прибалтика, радикально порвавшая с советским прошлым, и, конечно, нынешняя Украина, недавно запретившая советскую символику и перенесшая смысловой акцент на общеевропейское 8-ое мая. Начав с массового сноса памятников Ленину, Украина Майдана сейчас вышла на ревизию культа «Дня победы». Такова неумолимая, очистительная логика последовательного антисоветизма.

Автор: Алексей Широпаев

Источник: Русская Фабула

Читать дальше:http://mnenia.zahav.ru/Articles/8895/k_ponimaniu_9_maya#ixzz4gboGsIRr
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09.05.2017 19:48

https://youtu.be/sJxGSnXjeBo
https://youtu.be/VKG-fE6II64
Аваковский «беркут» совместно с титушками жестоко избили ветеранов войны за независимость Украины.
Вопиющее преступление против ветеранов АТО во время войны было заснято журналистами из Днепра.
Издание «Информатор» опубликовало видео жестокого побоища ветеранов АТО в Днепре.
На первой видеозаписи видно, как титушки, превосходящие числом ветеранов АТО, избивали их при бездействии полиции.
На втором ролике показано, как сама полиция жестко применяет силу к патриотам.
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Віта Заверуха додала 2 нові світлини.2 год. ·
В столиці України мусора не дають українським людям розгорнути прапор України.
У мене всеВ массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 5795В массовых акциях по всей стране приняло участие около 600 тысяч людей, - МВД - Цензор.НЕТ 9743

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Такое "празднование" это полный про*б власти. Авакова однозначно в отставку.
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Соевая мразь сегодня очередной раз показала свою огидну пику.
Натравить на ветеранов АТО и патриотов ментов и титушек - у кого-то еще остались сомнения, кто нами правит и какие его цели?
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Зараз на інтері іде концерт для ватанов. Ригать хочеться..... мене хватило на пару хвилин.
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ага, а перед этим ролики крутили с Бойко и Новинским, как они цветы перед мемориалом возлвгют. Какой статус кстати у Новинского? Помнится, ему предъявляли обвинения и грозили лишить деп неприкосновенности, а он потом удрал.
Ау, Луценко, Грицак!!!! Или вы только патриотов ловите?
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Кстати, куда подевались стецьки, чтобы четко и внятно нам объяснить политику партии по данному вопросу?? Может, мы ошибаемся и искажаем генеральную линию?
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Авакова в отставку! Порошенео -импичмент! Предатели Украины!
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Сегодня менты,а значит власть,работала против украинцев,против воинов АТО!Я сегодня была просто убита видео с ,,праздника,,!
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А шо, у кого то оставались какие нибудь сомнения относительно барыги? Жадная, беспринципная тварь. главмусора с колорадкой все видели. Нисколько б не удивился этой тряпке на барыге.
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Ну , короче всё уже .. День прошёл и вся вата может снова успокоиться , как запоребриковая так и местная .. Призрак совка в Украине , снова вылез из могилы , пошипел , поскрипел зубами на всё украинское и нырнул обратно в могилу .. А фальшивым ветеранам можно уже снимать лапсердак с чужими медальками , и вешать в гардероб .. .
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Для справки:

Акт капитуляции Германии перед союзниками на самом деле был подписан 7 мая во французском городишке Реймсе.Капитуляцию официально принял начальник генштаба англо-американских экспедиционных войск Уолтер Смитт от немецкого начальника OKВ-Альфреда Йоделя.В качестве декорации туда пригласили советского представителя СВГК-Ивана Суслопарова и какого-то французского свадебного генерала.Это конечно же взбесило усатого черта из Кремля и он решил организовать свой Акт капитуляции "с блэкджеком и Жуковым".Англосаксы со скрипом согласились "повторить" но отослали туда вместо Эйзенхауэра его заместителя. Так что когда вата начинает надувать щеки и заливать про часовые пояса и масковскае время её можно смело писдить по кумполу этим фактом.
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Повторюю-Маніпуляція біснуватих колорадів-колонізаторів(вони знали,що народ по інерції прийде з дідом-ветераном)-підготувати злобну реакцію на Піднесення Народного Визвольного Руху Нових Сил серед поневолених раніше держав,що тільки почали прямувати до Волі!Та що ж їм дід сказав? "...Вони полізли, а не ми - значить вони фашисти..."Він-ветеран Зайченко вийшов,аби це сказати!Його не кликали моцкальські посіпаки,бо він не розпалює багаття міжусобиць(як "влада",що шукає приводи до протистоянь,дозволяючи провокації,аби надалі кукловодити),бо не важливо йому,старенькому,під якою датою(полотном)прийшла його Перемога.Важлива-Суть:комунизм, і фашизм,рашизм,і хрюшизм - справа рук одного біса, і чортова мета у нього одна - знищити Істинну.Не вдалося тоді і не вдасться тепер,бо Істинна-це є Перемога-вона одна ,і це не перемога коммунистичної ідеології над нацистською,і навіть не перемога одного догмату(московитского) над другим(древньоруським), а це Перемога Добра над Злом, а саме Перемога всього Святого, часто необъяснюючого,що складало і складає поняття Народного Визвольного Духу та Святої Віри,керованої Промислом Божим під Золото-Небесним Покровом Правди!Так перемагалася "коричнева чума"-так буде знищений сіро-буро-малиновий понос "бісосмердного клопа"з"масквафашного муру"- окупанта-агрессора-правоприємника числа 666 тис.власівської орди!Наша Воля Свята -Ворог Будет Разбитий і в цьому Істинна,і Наша Перемога!Велика подяка за це Ветеранові!Єднаймося!Слава Україні!Смерть Окупантам та їх Посіпакам!
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