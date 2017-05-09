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Все про:Вторая мировая война (207) пропаганда (2014) Путин (23718) Сталин (563) ложь (406)

 Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист

Сегодня, выступая на Красной площади в Москве во время парада президент РФ В.В. Путин солгал, намеренно не вспомнив об антигитлеровской коалиции, которая существовала до момента нападения Германии на СССР, и присвоив все лавры победы во Второй мировой войне Советскому Союзу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге пишет известный российский писатель и журналист Андрей Мальгин.

"Сегодня на Красной площади выступил В.В.Путин. Он сообщил, что "свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды". Ни одного слова об антигитлеровской коалиции он не сказал. Советский Союз всё сделал сам", - пишет журналист и цитирует отрывок из речи Путина.

"Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны".

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"Путин прекрасно знает, что лжет. К моменту нападения Германии на Советский Союз антигитлеровская коалиция существовала. В нее входили Польша, Великобритания, Канада, Индия, Южно-Африканский Союз, Австралия, Франция (они вступили в войну в сентябре 1939 года), в 1940 году к ней официально присоединились правительства Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Греции, Югославии и Эфиопии. Что делал в это время Советский Союз? "Попустительствовал"? Хуже: в 1939-1941 годах СССР и Германия завоевывали Европу параллельно и согласованно", - отмечает Мальгин.

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Он напоминает, что Вторая мировая война была развязана гитлеровской Германией и сталинским СССР в сентябре 1939 года, когда два этих государства, согласно предварительно подписанному протоколу, с двух сторон напали на Польшу и разделили ее.

"Дальнейшее участие СССР во второй мировой войне заключалось в нападении на Финляндию и аннексии части ее территории, Германия в свою очередь вторглась в Данию и в Норвегию. Затем немецкая армия захватила Бельгию, Голландию и Францию, а СССР - ввел войска в Латвию, Литву и Эстонию и под дулами советского оружия провел там безальтернативные "выборы", в результате которых присоединил эти территории к себе. В дни, когда Гитлер завершал оккупацию Франции, Сталин ввел войска в Румынию, после чего забрал себе Бессарабию и Северную Буковину. И если сентябрьское присоединение западной Украины и западной Белоруссии кто-то еще мог считать частным эпизодом двухсторонних отношений между СССР и Польшей, то после нападения 30 ноября на Финляндию у международного сообщества сомнений не осталось: СССР такой же агрессор, как и Германия. За вторжение в Финляндию Советский Союз был исключен из Лиги Наций", - пишет российский журналист.

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"Так что порабощали Европу мы вместе с Гитлером. И после победы над Германией часть Европы так и осталась порабощенной: туда Сталин посадил своих коммунистических марионеток. И только после распада Советского Союза, этой воистину империи зла, Европу можно было считать полностью освобожденной", - заключает Мальгин.
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Порошенко не просто так не отдает приказы не открывать в ответ огонь по террористам. Так как он сам террорист!

Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист - Цензор.НЕТ 9119
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Сучка хуйло, даже Гитлера предал!!!
Какой "народ", такой и вожак этих существ!
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В Турции по новостям показывали Украину . Как в Киеве на поклонной горе было побоище с рашистами. И дал интервью один парень . Он сказал что люди носящиеся георгиевские ленточки сторонники путинского фашизма, Путин напал на Украину , убивает украинцев , а его люди ходят тут и провоцируют с этими ленточками.
После этого показали парад на красной площади , эти ленточки на рашистах и рашистских танках.
Это очень хорошо что люди в мире узнают все больше о путинскороссииском фашизме.
Мы едины!!!!
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Лучше всего сказано было тут:

-А за что они вас транклюкировали?
-А за то, что мы их первыми не успели.
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НУ А ШО? =))

Президент Молдовы Игорь Додон стал единственным иностранным гостем на праздновании Дня Победы в Москве.
Даже людоед Мугабе из братского Зимбабве побрезговал лишний раз светиться в компании ХУ-ЛА..
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Парад Победы - 2010: рядом с Путиным 23 глав государств, в том числе стран антигитлеровской коалиции
2015 - Си Цзинпин, Назарбаев, Кастро, плюс Монголия, Вьетнам Стран Запада - нет
2016 - Назарбаев. Один
2017 - Додон...
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Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист - Цензор.НЕТ 945

-"Это АДИЩЕ какой-то!!! Чичерина в пелотке !!!!"

- "Чичерина окончательно сбрендила", "Ты служишь украшением стола, тебя, как рыбу к пиву, подают #всеплохо #Чичерина"

- "К путину приехал додон, к захарченко чичерина. Даже не знаю, кто из них круче".
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Путин )(уйло солгал.......
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какая "неожиданность".......
)(уйло оно и в Африке на россии )(уйло
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Удивительно, что про ложь путина сказал российский журналист. Но єто дела не меняет, ведь сльішать ложь хотят практически все россияне, а украинцьі єтот период лжи прошли давно. Для украинцев не интересно, что один человек в россии понял часть правдьі, ведь украинский вопрос и для него все изменит. Поєтому хорошим кацапам - хорошие гробьі, а плохим - плохие.
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"В 1924 году в Липецке была создана авиационная школа рейхсвера, про-существовавшая почти десять лет и замаскированная под 4-ю эскадрилью авиацион-ной части Красного Воздушного флота. Многие, если не большинство немецких летчиков (Блюмензаат, Гейнц, Макрацки, Фосс,Теецманн, Блюме, Рессинг и др.), ставших позднее известными, учились именно вЛипецке.По Версальскому договору (ч. 3 ст. 171) Германии запрещалось иметь танки,поэтомунемцы с 1926 года приступили к организации танковой школы ''Кама '' в Казани.Наиболее засекреченным объектом рейхсвера в СССР являлась ''Томка '', в ко-торую немцы вложили около 1 млн. марок. Это была так называемая школа химиче-ской войны, располагавшаяся в Самарской области.Между тем ч. 1 ст. 171 Версальского мирного договора запрещала Германиикак пользование удушливыми, ядовитыми и тому подобными газами, всякими ана-логичными жидкостями, веществами или способами, так и ввоз их в Германию.В ''Томке '' испытывались методы применения отравляющих веществ в артил-лерии, авиации, а также средства и способы дегазации загрязненной местности. На-учно-исследовательский отдел при школе снабжался новейшими конструкциямитанков для испытания отравляющих веществ, приборами, полученными из Герма-нии, оборудовался мастерскими и лабораториями.Советская сторона получала ежегодное материальное ''вознаграждение '' за использование этих объектов немцами и право участия в военно-промышленных испытаниях и разработках.До поры германо-советское военное сотрудничество было скрыто от глаз об-щественности. Только статья в английской газете ''Манчестер-Гардиан '' в 1926году открыла его. Следствием разоблачения стал правительственный кризис в Германии : кабинет премьера Маркса ушел в отставку. Социал-демократы в рейхстаге устроили демарш в связи с поставками в Германию снарядов из СССР.Тем не менее возрождение германских вооруженных сил в Советской Россиипродолжалось до 1933 года. ''Именно здесь, в России,- утверждают изучившие ог-ромное число документов историки Ю. Дьяков и Т. Бушуева,- были в значительнойстепени заложены основы будущих наступательных сил Германии, ставших в 1939году ужасом для Европы, а в 1941 году обрушившихся на СССР ''http://bibliotekar.ru/pakt-molotov-ribbentrop/2.htm
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Сегодня, выступая на Красной площади в Москве во время парада президент РФ В.В. Путин солгал...

- А он попросту соврал! ... Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с)
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Припоминаю из истории,что срср сосредоточил на западных границах огромное количество боеприпасов,вооружения и техники,которая была рассчитана на хорошие европейские дороги,по территории совка она бы не смогла проехать. Понятно, что гитлер застал врасплох,все это было уничтожено или изъято.
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А когда Путин не врал? Когда работал у Собчака?

Путин обезумевший от жадности и злости человек. Если вообще человек.
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а муйлушино татко уаствовало(на добровольных началах)на стороне фашистов в карательном отряде при подавлении варшавского восстания. Кремлины в это время спецом замешкали в поддержке варшавян ("Ангора" повествует). Вот вам и дидываивале (муйлушины)
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Жженов цей фашизм комуняцький на собі добре відчув.
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Так було в кого вчитися - і ось результат... :p
Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист - Цензор.НЕТ 8135
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путін-хцйло брехливе педафільне створіння.... птх-птн!!
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Комментарии говорят сами за себя, лучше всех соц.опросов. Нельзя не радоваться, что фашизм, как политическая доктрина России, понимается многими правильно.
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"Гитлер:
- Слава,надеюсь вы потом не будете п*здеть,что я один эту кашу заварил?
Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист - Цензор.НЕТ 9788 - Нет-нет, Адольф,что вы, как можно?!"
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Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії, - Reuters. http://www.pravda.com.ua/news/2017/05/9/7143400/
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После войны Молотов спросил Аденауэра: "Как же вы, немцы, допустили у себя Гитлера?" Канцлер ответил: "В отличие от вас, я ему руку не жал".
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ватное дерьмо наивно полагает, что никто в мире не знает настоящей истории любви и разлуки усатого маньяка и его цепного бешеного пса Адольфа
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"Он человекоубийца от начала,и не устрял в истине,ибо нет в нем истины.Когда говорит он ложь,говорит свое,ибо он лжец и отец лжи. (от Иоанна 8-44)
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дедушка-псевдоветеран замечтался в медальках )))
Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист - Цензор.НЕТ 5284
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Глава Еврокомиссии подъе@ал Путина: Почему Люксембург не нападает на РФ? У нас в стране не хватит места для такого количества военнопленных.
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:D

Есть за горами, за лесами маленькая страна
Там звери с добрыми глазами,
Там жизнь любви полна,
Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,
Там во дворце живет жар-птица
И людям дарит свет.

Маленькая страна, маленькая страна
Кто мне расскажет, кто подскажет
Где она, где она...
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"...профессор Лангер пришел к выводу, к которому до него пришли знаменитые психиатры Бехтерев и Кронфельд, гласившем, что Гитлер - психопат, а Сталин - параноик. Разница между этими двумя терминами заключается в том, что термин «психопат» подразумевает болезнь в острой форме, а «параноик» - в хронической. "(с)

http://militera.lib.ru/research/bunich1/13.html
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Все, кроме гандонов Путлеру больше никто служить не хочет
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И нисколько не удивился: у этих казлов все надувное - даже рожи :D
Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист - Цензор.НЕТ 1472
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Проще назвать когда он не лгал. если это вообще было. .
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щось мені здається, що Порошенко попаде в Гаагу разом з хутіним... і в порівнянні з яником в нього варіантів не буде... або Лінч.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист
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