 Путин солгал, выступая на Красной площади. СССР был таким же агрессором, как и Германия, - российский журналист

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге пишет известный российский писатель и журналист Андрей Мальгин.
"Сегодня на Красной площади выступил В.В.Путин. Он сообщил, что "свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды". Ни одного слова об антигитлеровской коалиции он не сказал. Советский Союз всё сделал сам", - пишет журналист и цитирует отрывок из речи Путина.
"Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщённости ведущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны".
"Путин прекрасно знает, что лжет. К моменту нападения Германии на Советский Союз антигитлеровская коалиция существовала. В нее входили Польша, Великобритания, Канада, Индия, Южно-Африканский Союз, Австралия, Франция (они вступили в войну в сентябре 1939 года), в 1940 году к ней официально присоединились правительства Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Греции, Югославии и Эфиопии. Что делал в это время Советский Союз? "Попустительствовал"? Хуже: в 1939-1941 годах СССР и Германия завоевывали Европу параллельно и согласованно", - отмечает Мальгин.
Он напоминает, что Вторая мировая война была развязана гитлеровской Германией и сталинским СССР в сентябре 1939 года, когда два этих государства, согласно предварительно подписанному протоколу, с двух сторон напали на Польшу и разделили ее.
"Дальнейшее участие СССР во второй мировой войне заключалось в нападении на Финляндию и аннексии части ее территории, Германия в свою очередь вторглась в Данию и в Норвегию. Затем немецкая армия захватила Бельгию, Голландию и Францию, а СССР - ввел войска в Латвию, Литву и Эстонию и под дулами советского оружия провел там безальтернативные "выборы", в результате которых присоединил эти территории к себе. В дни, когда Гитлер завершал оккупацию Франции, Сталин ввел войска в Румынию, после чего забрал себе Бессарабию и Северную Буковину. И если сентябрьское присоединение западной Украины и западной Белоруссии кто-то еще мог считать частным эпизодом двухсторонних отношений между СССР и Польшей, то после нападения 30 ноября на Финляндию у международного сообщества сомнений не осталось: СССР такой же агрессор, как и Германия. За вторжение в Финляндию Советский Союз был исключен из Лиги Наций", - пишет российский журналист.
"Так что порабощали Европу мы вместе с Гитлером. И после победы над Германией часть Европы так и осталась порабощенной: туда Сталин посадил своих коммунистических марионеток. И только после распада Советского Союза, этой воистину империи зла, Европу можно было считать полностью освобожденной", - заключает Мальгин.
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МАЦКВА
https://www.youtube.com/watch?v=0C1mVv8TcDo
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Какой "народ", такой и вожак этих существ!
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После этого показали парад на красной площади , эти ленточки на рашистах и рашистских танках.
Это очень хорошо что люди в мире узнают все больше о путинскороссииском фашизме.
Мы едины!!!!
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-А за что они вас транклюкировали?
-А за то, что мы их первыми не успели.
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Президент Молдовы Игорь Додон стал единственным иностранным гостем на праздновании Дня Победы в Москве.
Даже людоед Мугабе из братского Зимбабве побрезговал лишний раз светиться в компании ХУ-ЛА..
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2015 - Си Цзинпин, Назарбаев, Кастро, плюс Монголия, Вьетнам Стран Запада - нет
2016 - Назарбаев. Один
2017 - Додон...
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-"Это АДИЩЕ какой-то!!! Чичерина в пелотке !!!!"
- "Чичерина окончательно сбрендила", "Ты служишь украшением стола, тебя, как рыбу к пиву, подают #всеплохо #Чичерина"
- "К путину приехал додон, к захарченко чичерина. Даже не знаю, кто из них круче".
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Путин)(уйло солгал.......
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какая "неожиданность".......
)(уйло оно и
в Африкена россии )(уйло
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- А он попросту соврал! ... Поздравляю вас, гражданин, соврамши! (с)
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Путин обезумевший от жадности и злости человек. Если вообще человек.
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- Слава,надеюсь вы потом не будете п*здеть,что я один эту кашу заварил?
- Нет-нет, Адольф,что вы, как можно?!"
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Есть за горами, за лесами маленькая страна
Там звери с добрыми глазами,
Там жизнь любви полна,
Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет,
Там во дворце живет жар-птица
И людям дарит свет.
Маленькая страна, маленькая страна
Кто мне расскажет, кто подскажет
Где она, где она...
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http://militera.lib.ru/research/bunich1/13.html
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