 Столкновения в Днепре случились из-за самопиара одной из политических партий, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
По его словам, некоторые граждане возмутились из-за использования некоторыми участниками акции партийной символики, в результате чего произошли столкновения.
В Днепре сегодня во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО и охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.
Как пояснили правоохранители, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали. Также несколько ветеранов АТО остановили колонну "Оппозиционного блока", которая с синими шариками шла также к монументу Славы.
Здесь столкновение возникло между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. В целом в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.
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