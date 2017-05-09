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 Столкновения в Днепре случились из-за самопиара одной из политических партий, - Нацполиция

Причиной возникновения столкновений в Днепре во время сегодняшней акции в рамках празднования Дня победы во Второй мировой войне стала попытка представителей одной из политических сил использовать мероприятие как самопиар.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, некоторые граждане возмутились из-за использования некоторыми участниками акции партийной символики, в результате чего произошли столкновения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж

В Днепре сегодня во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО и охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

Как пояснили правоохранители, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали. Также несколько ветеранов АТО остановили колонну "Оппозиционного блока", которая с синими шариками шла также к монументу Славы.

Здесь столкновение возникло между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. В целом в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

Также читайте: Всего по Украине на акциях ко Дню Победы задержаны 45 человек, - МВД

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А у Києві рашиська наволоч роздавала флаєри...

Столкновения в Днепре случились из-за самопиара одной из политических партий, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3146
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хватит врать про полицейское гавно которое прибавили к пострадавшим ради статистики и пантов!
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Сегодня наша соевая власть пропиарилась , так пропиарилась.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтолкновения в Днепре случились из-за самопиара одной из политических партий, - Нацполиция
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