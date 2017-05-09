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 Политика Украины, Экономика
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 С 10 мая обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель главы НБУ Смолий, - Ирина Луценко

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, представитель Президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко прогнозирует, что первый заместитель главы Национального банка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы Нацбанка с 10 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

"На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева идет в отпуск (а она за месяц объявила о том, что намерена подать в отставку 10 мая), я думаю, что выполнять обязанности и сейчас держать Нацбанк в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий", - сказала она.

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По словам Луценко, месячный перерыв в работе парламента привел к тому, что Порошенко не смог провести политические консультации о кандидатуре на должность главы НБУ.

Она отметила, что Порошенко определится с кандидатурой после консультаций с Радой.

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10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.

Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его Президентом и Радой.

Позже стало известно, что Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.

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" держать Нацбанк в своих руках" - а я, наивный, думал, что держать Нацбанк в руках должно государство!!!
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Ушла гонтарева, доллар подешевел. Совпадение? Не думаю.
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якщо ви ще не забули- то в цьому винні Парасюк і Семенченко. адже вони обвалили економіку України.
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все проще: пришел очередной транш, доверие к украинской экономике укрепилось.
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долг снизился по сравнению со стабыльнастью хряка при котором гривну натягивали за счет звр что гандон на арбуз.
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Шо Ирка (литературный псевдоним, Баба Яга) Смолия назначила?
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Главное, что надо знать о Якове Смолии, - это очень богатый человек. Еще в 2015 году в рамках украинской общественной инициативы VoxUkraine он занял второе место по доходам высших чиновников страны, задекларировав 98,3 млн гривен на банковских счетах. Первое место в этом рейтинге занял, разумеется, Петр Порошенко, а начальница Смолия Валерия Гонтарева от продажи недвижимости и ценных бумаг показала в декларации о доходах 30,7 млн гривен. В этом контексте Яков Смолий отнюдь не выглядит технической фигурой, которая будет возглавлять НБУ ровно до того момента, пока Порошенко определится с более весомым кандидатом.
Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2017/04/10/millioner-effektivnyy-menedzher-i-moshchnyy-starik-nbu-posle-gontarevoy


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"...уйти в длительный отпуск."
А как это с КЗоТ согласуется?!! Или у "бессмертных" свой КЗоТ!??
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На разминирование в АТО, в полный рост и без миноискателей.....Скоты.....
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Зачем на ночь такое страшилище?
Теперь понятно почему Юрик всегда в запое
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Якийсь гівняний порохосос затирає пости,дебільний бідолаха
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Два месяца назад эта баба яга кричала на всю Украину что лучше гондоревой на эту должность никого нету.
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Почему президент должен выбирать кандидатуру, а не Верховна Рада.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 10 мая обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель главы НБУ Смолий, - Ирина Луценко
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