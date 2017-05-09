 С 10 мая обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель главы НБУ Смолий, - Ирина Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина".
"На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева идет в отпуск (а она за месяц объявила о том, что намерена подать в отставку 10 мая), я думаю, что выполнять обязанности и сейчас держать Нацбанк в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий", - сказала она.
По словам Луценко, месячный перерыв в работе парламента привел к тому, что Порошенко не смог провести политические консультации о кандидатуре на должность главы НБУ.
Она отметила, что Порошенко определится с кандидатурой после консультаций с Радой.
10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.
Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его Президентом и Радой.
Позже стало известно, что Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.
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Подробнее:https://eadaily.com/ru/news/2017/04/10/millioner-effektivnyy-menedzher-i-moshchnyy-starik-nbu-posle-gontarevoy
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Нужно отдохнуть ...
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Они будут тоже ...
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А как это с КЗоТ согласуется?!! Или у "бессмертных" свой КЗоТ!??
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sJxGSnXjeBo
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Теперь понятно почему Юрик всегда в запое
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