 "Мы поддерживаем наших восточных партнеров", - еврокомиссар Могерини анонсировала отмену виз с Украиной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", - сказала она.
Также Могерини поздравила всех с днем Европы. В поздравлении отмечается, что будущее ЕС - это выбор, который предстоит сделать каждому европейскому гражданину и который имеет значение для всего мира.
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не хочу предположить, что имела
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http://georgiatoday.ge/news/6490/US-President-Signs-Legislative-Act-Recognizing-Abkhazia-%26-Tskhinvali-as-Regions-Occupied-by-Russia
Законодательный акт также накладывает ограничения на американском финансирование для любого государства, которое не признает территориальную целостность и грузинскую власти запрещает представитель США в международных финансовых учреждениях от поддержки программ, которые нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии.
Президент Trump подписал законодательный акт, 6 мая Перед тем, что документ был поддержан Палатой представителей и Сенатом.
Кроме того, действуют комиссии США Госсекретаря сообщать о профессиональных действиях России на Конгресс в течение 90 дней.
Документ также предусматривает дополнительную помощь странам Восточного партнерства для решения российской агрессии и в поддержку осуществления Соглашения об ассоциации и соглашения о свободной торговле.
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что этот акт представляет собой беспрецедентную поддержку территориальной целостности, суверенитета и непризнания политики Грузии.
«Поддерживающая текст и дополнительное финансирование для Грузии еще раз подтверждает непоколебимую поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также нашего тесного двустороннего сотрудничества. Это важный инструмент в процессе мирного урегулирования,» сказал он.
Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили приветствовал подписание акта. Благодаря этому закону, обе палаты Конгресса США, исполнительной власти и президента Трампа были непосредственно укреплена стратегического партнерства между Грузией и США, сказал он.
«Благодаря этому закон США защищают суверенитет Грузии и придают особую прочность политике непризнания ... Я хотел бы поблагодарить наш стратегический партнер за такую поддержку. Я также хотел бы поблагодарить Министерство иностранных дел Грузии и посольства Грузия в США за их активную и плодотворную работу «, говорится в заявлении президента Грузии.
Премьер-министр Георгий Квирикашили сообщил, что законопроект, подписанный Трамп признаков прохода по оккупации Грузии впервые.
«Это подтверждает поддержку нашего стратегического партнера, Соединенных Штатов Америки, территориальной целостности и суверенитета грузинского государства, и подтверждает безусловное доверие нынешнего демократического и экономического развития страны», заявил премьер-министр.
По Тея Моррисона
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Да и если для состоятельного человека, то что такое 600-800 евро для пятилетнего шенгена?
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Strong Europe Tank Challenge 2017
https://www.youtube.com/watch?v=e3GmFEkMKtA
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий провел майские праздники в ОАЭ, вернувшись в Киев рейсом эконом класса.
Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Наталья Влащенко.
По ее словам, Назар Холодницкий самостоятельно связался с ней, чтобы прояснить детали своей поездки заграницу после публикации журналистки в социальных сетях.
"Только что позвонил Назар Холодницкий. Мы с ним с удовольствием пообщались о праздниках и отпусках. Вот все документы, связанные с поездкой. Летал он действительно экономом, я подчеркиваю отдельно. И стоял в общей очереди", - говорится в сообщении.
По словам Холодницкого, он воспользовался оформлением так называемой "горящей" путевки за несколько дней до вылета.
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Насколько я вижу, там ни слова об ОТМЕНЕ виз...
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1. Сегодня репрессии продолжились: "К обеду в дом Ильвера Аметова вновь явились правоохранители и забрали его сына Амета в местное отделение полиции. Вчера Амет весь день провел в компании неизвестных ему людей. Вечером его довезли до Судака и оставили на дороге у квартала, где он проживает" https://ru.krymr.com/a/news/28476496.html
2. "Я ненавижу вас за разрушенные города, я ненавижу вас за тысячи смертей, я ненавижу вас за разрушенные семьи, я ненавижу вас за родственников и лучших друзей, для которых в один момент я стал "фашистом" только за то, что ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ! Я ненавижу вас за детей и стариков, которые плетут маскировочные сети по всей Украине для наших ребят на войну! Я ненавижу вас за ту ненависть, которую испытываю!!!". Эти слова написаны год назад, но не утратили своей актуальности. Прочтите моё мнение, приуроченное к 9 мая + фото и видео https://crimeaua1.wordpress.com/2016/05/09/idite-na-prazdnik-u-vas-9-maya/
3. В Севастополе на улицах воцарился ад. Пилотки и колорадки впаривают на каждом углу. В продаже красные тряпки, триколоры и военная одежда для детей. Ночные клубы плакатами со стриптизёршами в военной форме предлагают провести у них "ночь победы", а в меню - "дым отечества". Но за всем этим антуражем скрывается скулёж ваты о неудачном начале сезона - денег ни на что не хватает, поэтому пытаются заработать на "патриотизме", но боХатый турист берет только самые дешевые магниты https://www.youtube.com/watch?v=Tetx_hk9TUw (видео).
4. Севастополь. Портал в ад открыт: морские деды нацепили юбилейные медали. Неизлечимая вата с детьми в военной форме + колорадки… Но, как ни странно, людей едет минимум. Город вообще пуст. Уровень колорадошизофазии не более 10%, да и символики минимум - все ж платно. В центре города все вылизано: цветочки, показуха. А на окраинах везде грязь, мусор и трава по ноздри. Посмотрите фоторепортаж с победобесия https://ru.krymr.com/a/photo/28476255.html . Тем временем севастопольские пропагандоны сообщают: "До Дня Победы в Севастополе дожили только трое участников первых боев за город". Чем меньше будет настоящих ветеранов, тем больше будет ада на улицах и в головах одноклеточных https://twitter.com/CrimeaUA1/status/861973997373804544 (скрин).
5. Севастополь. Утро. В моем дворе у школы собралась стайка нарядных школьников, прогуливающих ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ посещение парада. Как я в восьмидесятых. Наклеек на машинах стало меньше, а красных флагов - больше. Скоро Брежнев воскреснет и исчезнет мясо и масло из магазинов. Совок. НЕНАВИЖУ!
6. Севастополь. Была в городе (не на параде). Колорадок почти нет! В машинах единицы! И это не может не радовать!!
7. Из личных наблюдений. Три года назад в Ялте колорадки на 9 мая носил примерно каждый третий. Сегодня только лишь каждый десятый. А в будние дни число колорадоносцев вообще сопоставимо со статистической погрешностью. В общем, традиционно что-то пошло не так. Зато баба в военной форме с голой грудью зовет нажраться вату в баре в честь дидов https://twitter.com/KrimRt/status/861954291782877185 (фото).
8. Люди, которые запрещают гей-парады, просто чувствуют в них конкуренцию своему параду ряженых.
9. В Керчи пошел ливень http://kerchinfo.com/den-pobedy-v-kerchi-liven-zastal-na-mitridate.html (фото). Вот хрен вам, а не шашлыки на природе. Идите по барам и домам свой позор заливать. А вчера вата ходила на факельное шествие - с колорадками и в военной форме https://kerch.fm/2017/05/09/v-fakelnom-shestvii-v-kerchi-prinyali-uchastie-10-tysyach-chelovek-video.html (фото и видео).
10. Проехал сегодня по Керчи. Пасмурно и ветер. Морды населения хмурые и унылые. Но бросилось в глаза, что значительно уменьшилось количество коларадок на вате. Это радует.
11. Жена вояки жалуется, что каждый год к 9 мая давали премию. А в этом году ничего не дали. Денег нет в рашке. По радио во всю шагает победобесие. Песню "Три танкиста" переложили на дискотеках крутить. Рвёт мозг.
12. Гоблин в Симферополе с утра накатил с "ветеранами". Для "90-100" лет ветераны держатся бодрячком https://twitter.com/KrimRt/status/861841321392320513 (фото). По улицам города прошла армия оккупантов https://twitter.com/KrimRt/status/861864638685868032 (фото). Потом пронесли дидов на палках. Дети традиционно в военной форме http://podpricelom.com.ua/look/krymskye-dety-9-maya-foto.html (фоторепортаж). Аналогичная бесовщина прошла по всему Крыму.
13. Вот раньше было неудобно, а сейчас - надел деда на палку и хорошо. А то корми его, лекарства покупай… Да и места в квартире дед на палке не занимает. Прочтите реальную историю о том, как лицемерные твари относятся к ветеранам в россии: "Вот ваше 9 мая. Подавитесь" > https://15minut.org/articles/171222-vot-vashe-9-maya-podavites
14. Симферополь. Прокатился в маршрутке с бухими ватанами, бабушками с дедами на палках и молодежью с лентами. Разнообразие.
15. "Вот такой помятой бумажкой сегодня поздравили мою бабушку. Ей 91 год, прошла войну. Сунули в ящик. Хоть бы на открытку потратились. Позорище", - скулит ватница из Евпатории. Просто ваша бабушка - "ненастоящий" ветеран. "Настоящие" сегодня поют, пляшут и берут картонный Берлин https://twitter.com/KrimRt/status/861958175918088192 (фото-скрин).
16. Крымнашист Горный косит под бандеровца, но нас не проведёшь: "Сегодня я никуда не пойду. Не хочу. Власти и чиновники вместе с правящей партией Едроссия смогли сделать так, что мне не хочется идти на парад. Водку в магазинах накануне Дня Победы разбирали со страшной силой. Для многих это повод для застолья, побить себя в грудь, а некоторым банально «нажраться». Но на сколько они понимают то, что тогда произошло и ради чего шли деды в бой? Достойны ли они, жующие и пьющие, своих предков? Чем мы можем гордиться сейчас? Ради чего наши деды бились? Мы превратились в третьесортную страну с сырьевой экономикой, но с обострённым чувством патриотизма. Успехи россии видны только на первых телевизионных каналах. За 25 лет мы скатились в пропасть с платным и бестолковым образованием, разрушенной медициной, нищенскими пенсиями, но жирующими и трескающимися чиновниками и приближёнными олигархами. День Победы превратился в инструмент для власти, которой нечего больше предложить, как нацепить каждому из нас «Георгиевскую ленточку» и заставить всех гордиться и любить власть, которая нас ежедневно обворовывает" http://echo.msk.ru/blog/amountain/1977730-echo/ (подробней + фоторепортаж).
17. Сначала по главной улице вашего города идут 65-летние "вытираны". Потом идут кизяки. Потом всякая шушера с власовскими флагами. Потом парад поБеды. Потом мэр цепляет колорадку и гундит на камеру про "адиннарот". А потом, ВЖУХ, и рыфирендум, РСЗО, ГРАДы, танки… И вы сидите В подвале или НА подвале - это уже как повезёт. Когда наступит стадия подвала, вспомните, с чего все начиналось. Хотя, если вы В/НА подвале, то с памятью у вас точно швах и дальше последнего приема пищи вы нихрена не в состоянии запомнить.
18. Дегенератам в Кремле придумали колорадки - они нацепили. Потом придумали дидов на палке - вата снова в строй. Завтра скажут жопы газетой подтирать, как диды - и спрос на туалетную бумагу упадёт в разы. Вате мозг нужен только чтобы посылать сигналы: пожрать, поспать и погадить.
19. В россии проведены уникальные хирургические операции - в голову живых людей внедрили фарш.
20. В рашке культ смерти, как у японских камикадзе: взывание к духам предков, вяличие Ымперии, битвы прошлого, нипрастим, можымпавтарить.
21. Когда ватник кричит "ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!", то это звучит, как если бы вшивый кричал "ЭТИ ВШИ ОСТАНУТСЯ СО МНОЙ НАВСЕГДА!".
P.S. Сегодня Украина отмечает День Победы над нацизмом… В 2015 году 97-летний ветеран Второй мировой войны Иван Залужный мечтал отпраздновать 9 мая со своим внуком Иваном. Но внук ветерана был убит на фронте российскими оккупантами. Ему было всего 24 года. Это лишь одна трагедия из тысяч, которые произошли в Украине за последние 3 года после вторжения россии, которая больше не имеет ни малейшего права на ПОБЕДУ. Россия втоптала в грязь память о погибших в той войне и возвела в ранг героев террористов нынешней. Россия встала на путь нацистской Германии, а путин идёт по стопам Гитлера под одобрение большинства населения страны, которые если и меняют свою точку зрения, то только пропорционально уменьшению количества продуктов в холодильниках.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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а потом пусть не приостановят, если хлынет поток (в случае серьёзного зашквара с московитами)
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