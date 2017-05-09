 По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД, об этом сегодня, 9 мая, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
"По состоянию на час в Киеве уже задержано около 25 человек, а по всей Украине - 45 участников акций. Травмированы двое полицейских: один в Киеве и один в Запорожье. Ведется работа по задержанию лиц, которые использовали дымовые шашки и нанесли повреждения сотруднику полиции и журналисту", - подчеркнул Сергей Яровой.
По его словам, раненых среди участников акций нет.
Напомним, в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях 9 мая задействованы 12,5 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии".
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Спасибо Путину: появилось провокационное видео опроса участников "Бессмертного полка" в Киеве
Участники прокремлевской акции, которая прошла в Киеве 9 мая, ответили на провокационные вопросы журналиста проекта "Голос народа" Всеволода Филимоненко.
"СПАСИБО ПУТИНУ!" Киев 9 мая. Россия 24 в Украине.
Филимоненко представлялся журналистом российского пропагандистского телеканала "Россия 24" и благодарил киевлян за отклик на призыв российского президента Владимира Путина выйти на акцию. Одна из участниц шествия сообщила, что в мероприятии не принимают участие ветераны Второй мировой войны. "Мы вас любим", "А что вам плохого сделал Путин? …Спасибо ему, что он есть", "Братья. Мы их любим, потому что мы все славяне - братья. Ждем к нам в гости", - заявляли Филимоненко участники марша.
Напомним, в Киеве прошла акция "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог российского "Бессмертного полка"). Участники шествия с цветами и портретами родственников-участников Второй мировой войны собрались возле станции метро "Арсенальная" и прошлись колонной к площади Славы.
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за кого загинув Герой ? за цих тітушок і авакова ? за продажню шкуру наших антинародних депутатів і брехуна недопрезидента ? НІ!!!!! він загинув за УКРАЇНУ !!!!!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=uIfwhMfjy9c
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Вот что вытворяют менты -сепаратисты и они даже не боятся что ребята- воины с фронта (АТО) могут не дать в обиду своих побратимов избитых ментами украинофобами и поставить на место этих язык не поворачивается назвать украинской скорее антиукраинской полицией которая избивает и калечит украинских патриотов, ветеранов АТО так как ранее цепные псы менты на службе продажного беглого ЗЕКА януковича. Лучше бы эти кровавые аваковские опричники все дружно направились в АТО калечить и прибивать кровавых нелюдей бандитов сепаратистов и российских фашистов оккупантов а не проукраинских граждан, ветеранов АТО.
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Зі слів затриманих, підлога автозаку була повністю залита кров'ю.
Так внутрішні окупанти при владі цінують патріотів, які боролися за Україну на Майдані та в зоні АТО.
Не будь байдужим - сьогодні вони, завтра ти. Відсидітися в стороні не вийде.
P.S. Cухого відезли в 12-ту лікарню на Дружби народдів, прохання провідати патріота.
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Сутички з поліцією в Києві: з'явилися фото розгромленого офісу ОУН
Джерело: https://novyny.online.ua/775590/sutichki-z-politsieyu-v-kievi-zyavilisya-foto-rozgromlenogo-ofisa-oun/
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я за СААКАШВІЛІ !!!!!!
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Пока гибнут наши парни, а гиены под шумок растаскивают остатки страны - вам в уши льют вот такое вот инфо-говно.
Поэтому мы видим чистой воды рестлинг с предопределенным результатом)
Жрите, как говорится, не обляпайтесь)))...
P.S. Для эффективной борьбы с инфо-пропагандой каждый юзер сети должен стать мини-смарт-СМИ. Пишите о своем, пишите о новом, пишите интересно!
Создавайте свою информационную реальность! Тогда всем будет плевать на официальные СМИ. Тогда система становится бессильной, а граждане - творцами своей реальности.
Ибо именно "сознание порождает бытие", а не наоброт. Наоброт - у жЫвотных.
Творите. Дерзайте. Будьте оргинальными!
Аминь.
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Сегодняшний день в Украине показал что страной все так же правит криминал у власти, те же бандиты что и у Вити.
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