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 По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы

Усиленные меры безопасности будут продолжаться до конца акций, посвященных 72-й годовщине победы над нацизмом в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД, об этом сегодня, 9 мая, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"По состоянию на час в Киеве уже задержано около 25 человек, а по всей Украине - 45 участников акций. Травмированы двое полицейских: один в Киеве и один в Запорожье. Ведется работа по задержанию лиц, которые использовали дымовые шашки и нанесли повреждения сотруднику полиции и журналисту", - подчеркнул Сергей Яровой.

По его словам, раненых среди участников акций нет.

Напомним, в обеспечении безопасности на массовых мероприятиях 9 мая задействованы 12,5 тысяч сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии".

Смотрите также: В результате столкновений в Днепре пострадали 8 участников акций и 6 полицейских, 15 человек задержаны. ФОТОрепортаж
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Германия жива здорова, процветает слава Богу,паБеда то над кем?
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та ви подивіться на шабаш в київі.....в миколаєві.в одесі....
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Я про лояльность ментов. С каким удовольствием они пиздили пацанов. Прямо в азарт вошли...
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я бачу ви також це замітили. ох і тварі !!!!!!!
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Некому ставить - патриоты или в могилах, или в окопах, или в тюрьмах, остальные или ватники, или быдло. Сломали Украину окончательно. Одна надежда - Хуйло каким то образом подохнет, а его верные слуги разбегутся по израилям.
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Переважна більшість затриманних-це активісти ОУН-УПА, добробатівці та т. ін.!!! Поліція і НГ ретельно оберігала сепарів !!!)))
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Мусоряку на гиляку в перемешку с казнокрадами, дождуться гниды
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Мля, как с этими скотами можно жить свободно???...Нет слов!

Спасибо Путину: появилось провокационное видео опроса участников "Бессмертного полка" в Киеве

Участники прокремлевской акции, которая прошла в Киеве 9 мая, ответили на провокационные вопросы журналиста проекта "Голос народа" Всеволода Филимоненко.

"СПАСИБО ПУТИНУ!" Киев 9 мая. Россия 24 в Украине.

Филимоненко представлялся журналистом российского пропагандистского телеканала "Россия 24" и благодарил киевлян за отклик на призыв российского президента Владимира Путина выйти на акцию. Одна из участниц шествия сообщила, что в мероприятии не принимают участие ветераны Второй мировой войны. "Мы вас любим", "А что вам плохого сделал Путин? …Спасибо ему, что он есть", "Братья. Мы их любим, потому что мы все славяне - братья. Ждем к нам в гости", - заявляли Филимоненко участники марша.
Напомним, в Киеве прошла акция "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог российского "Бессмертного полка"). Участники шествия с цветами и портретами родственников-участников Второй мировой войны собрались возле станции метро "Арсенальная" и прошлись колонной к площади Славы.
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Доки в Україні вселякі Вілкули , Допи і Гепи себе вільно почувают, з цією колорадською гидотою не буде покінченно!!!))))
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Че за сайт, одни фшисты и дебилы. С праздником 9 Мая недебилов.
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дєдиваєвалі ?
за кого загинув Герой ? за цих тітушок і авакова ? за продажню шкуру наших антинародних депутатів і брехуна недопрезидента ? НІ!!!!! він загинув за УКРАЇНУ !!!!!!!!

По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы - Цензор.НЕТ 3920
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Сегодня наш президент почти предъявил территориальные претензии паРаше и обвинил парашинских политиков в шовинизме и ксенофобии. Это уже плевок на расею.
https://www.youtube.com/watch?v=uIfwhMfjy9c
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50 миллионов убитых совков..., считают победой,а 12 миллионов немцев погибших,это что?
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В Днепре двадцать ветеранов АТО, были жестоко избиты сепаратистами - опозиционерами , титушками и дубинками перекрашенных "беркутов". украинофоба Авакова . Двое ветеранов в критическом состоянии эвакуированы "скорой", написал в "Фейсбуке" активист Тимур Желдак. Позже он уточнил, что 21 человек обратился за медицинской помощью, из них 11 имеют очень серьезные телесные повреждения. Два человека госпитализированы.
Вот что вытворяют менты -сепаратисты и они даже не боятся что ребята- воины с фронта (АТО) могут не дать в обиду своих побратимов избитых ментами украинофобами и поставить на место этих язык не поворачивается назвать украинской скорее антиукраинской полицией которая избивает и калечит украинских патриотов, ветеранов АТО так как ранее цепные псы менты на службе продажного беглого ЗЕКА януковича. Лучше бы эти кровавые аваковские опричники все дружно направились в АТО калечить и прибивать кровавых нелюдей бандитов сепаратистов и российских фашистов оккупантов а не проукраинских граждан, ветеранов АТО.
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Це Сухий - ветеран батальйону "Айдар", відразу після виходу з Печерського управління поліції. Його, як і багатьох інших патріотів сьогодні затримали менти в штабі ОУН.

Зі слів затриманих, підлога автозаку була повністю залита кров'ю.

Так внутрішні окупанти при владі цінують патріотів, які боролися за Україну на Майдані та в зоні АТО.

Не будь байдужим - сьогодні вони, завтра ти. Відсидітися в стороні не вийде.

P.S. Cухого відезли в 12-ту лікарню на Дружби народдів, прохання провідати патріота.

По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы - Цензор.НЕТ 6564
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Ось це українська влада? Головним завданням цього парашенко-сабаківського режиму внутрішньої окупації є знищення патріотів України. Імпічмент жирному оффшорно-соєвому хряку!
Сутички з поліцією в Києві: з'явилися фото розгромленого офісу ОУН
Джерело: https://novyny.online.ua/775590/sutichki-z-politsieyu-v-kievi-zyavilisya-foto-rozgromlenogo-ofisa-oun/
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хватить мені вже жити панавому ! я втомився !

я за СААКАШВІЛІ !!!!!!

По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы - Цензор.НЕТ 2476
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"Бессмертный полк" в Москве собрал 750 тысяч человек, но так и не смог побить рекорд миллионного митинга в Грозном в поддержку Кадырова.
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а порашенко своих кремлевских хозяев радует каждый день то сынок в кацапсҡое нарядится то ветеранов ато титушня избивает
По всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы - Цензор.НЕТ 1507
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вместо того, штобы тупо запретить шабаш победобесия, как, например, не долго думая, сделали это горячие парни из Таджикистана, у которых, например, сейчас нет войны с русней, у нас очередной инфо-цирк: одни за дидов, другие - против)

Пока гибнут наши парни, а гиены под шумок растаскивают остатки страны - вам в уши льют вот такое вот инфо-говно.

Поэтому мы видим чистой воды рестлинг с предопределенным результатом)
Жрите, как говорится, не обляпайтесь)))...
P.S. Для эффективной борьбы с инфо-пропагандой каждый юзер сети должен стать мини-смарт-СМИ. Пишите о своем, пишите о новом, пишите интересно!
Создавайте свою информационную реальность! Тогда всем будет плевать на официальные СМИ. Тогда система становится бессильной, а граждане - творцами своей реальности.
Ибо именно "сознание порождает бытие", а не наоброт. Наоброт - у жЫвотных.
Творите. Дерзайте. Будьте оргинальными!
Аминь.
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В Днепре вновь поднимают головы титушки, которые при Бене сидели в погребе тихо, как мышки. Здобулы! И никто не наказан за то, что людям ребра во время Майдана перед ОДА ломали. Неуиновные опять взялись за старое.
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Улыбка Чиччолины‏ @zhopa_v 4 ч.4 часа назад

Сегодняшний день в Украине показал что страной все так же правит криминал у власти, те же бандиты что и у Вити.

4 ответов 75 ретвитов 23 отметки «Нравится»
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А в Днепре сегодня титушки вместе с ментами избили ребят с АТО их нашли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо всей Украине задержано 45 человек, травмированы двое полицейских, - МВД о проведении Дня Победы
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