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Все про:обстрел (6171) провокация (1181) Донбасс (14464) СЦКК (228)

 Украинская армия не открывала огонь в сторону Безымянного. Боевики распространяют ложь, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) отрицает обстрел Вооруженными силами Безыменного (Донецкая область) во вторник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В сообщении отмечается: "9 мая, на информационных интернет-ресурсах ОРДО появились материалы с заявлениями их главарей относительно обвинения Вооруженных Сил Украины в осуществлении обстрелов населенного пункта Безымянное во время проведения митинга по случаю 9 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО

Информация, изложенная в указанных информационных материалах, не соответствует действительности, поскольку по данным дежурных смен со стороны Вооруженных Сил Украины обстрелов в направлении указанного населенного пункта не зафиксировано.

Кроме того, за проведением праздничного митинга наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые о указанные происшествия не заявляли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли село Безыменное, где находились представители СЦКК, - штаб

Также, Вооруженные Силы Украины выполняя Минские договоренности полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение и выполняют условия режима прекращения огня.

Следует напомнить, что 4 мая НВФ ОРДО уже пытались дискредитировать Правительство Украины и осуществляли провокации по отношению к военнослужащих Вооруженных Сил Украины, обстреливая свои позиции вблизи населенного пункта Безымянное и выдавали их за якобы обстрелы со стороны Вооруженных Сил Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК
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Оправдовуватись , перебуваючи на своїй землі? Нам потрібно пишатися дотриманням Петрової заборони на вогонь у відповіть? Потрібно гордитися відведеною важною зброєю? Якийсь сюр...
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Леоніде , я сам в шоці від цього...А у вас сьогодні в місті бійку організували ? Ох і час настав.Бідна наша країна.
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Якби Петрові генеральні прокурори посадили б синочка та татуся вілкулів - все в Дніпрі булоб спокійно.. Саме ці гниди розхитують ситуацію.. До речі - за вілкула на мерських виборах відкрито агітував член БПП у ВР Ваня Куліченко , колишній мер.. От і все, що потрібно знати про Дніпро..А пана Корбана зараз немає. Він дуже ефективно міг заганяти кацапню під плінтус - це 2014 рік показав..
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А чего же Украинской армии стрелять по россиянам,если сын президента носит футболку с надписью"Россия" ....
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Вам будет неловко, потому что мы уже видели это фото и там НЕ написано "россия"....
у меня его к сожалению нет, но при желании Вы его можете найти...
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Нет,там написано "россия", и это к сожалению правда !!!
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ну тогда нам нужно пояснение или ОПРОВЕРЖЕНИЕ, именно от главы государства....
потому что в скандале замешан его сын...
что там написано Russian или Rssian (Российская летняя школа институционного анализа).... что конечно т.ж. не очень хорошо, даже если не расея....
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это писец... если не дадут этому объяснения, то это действительно писец....
всем же ясно было, что этот день, вонючие свинособаки, сделают ДНЕМ ПРОВОКАЦИЙ..... т.е. обосрут и обоссут своих дидов, о любви к котормх так любят визжать.....
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Геннадий БалашовПодписаться
4 ч ·

Дракон сменил головы, и остался править, сохранив советские ритуалы. Совковый Президент тянет нас в прошлое, в нищету и ему нужны мертвые ритуалы, мертвой идеологии совковой Украины, для мертвых душ.

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так если просили, шо нельзя было добавить?! по этому месту?
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Сейчас - армия оправдывается. А когда уже будут сепарашлюхам розы дарить? Пирожки раздавать? Нахрена армия? Чтоб сепаратуток ублажать???
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це інородці і зрадники створюють з нашої армії покірних істот. майже кожен день хоронимо своїх героїв. десятки калік
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СЦКК и есть бандиты. Аболютно незаконная и преступная структура.

СЦКК - 80 отборных российских офицеров, которые работают на Донбассе по УСТНОМУ соглашению Генштабов РФ и Украины.
Никаких письменных соглашений или любого письменного регламента работы СЦКК с подписями не существует.
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Из армии сделали подопытных кроликов. Хочется увидеть, когда пацанам надоест получать бредовые указания и они как ...
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На передовой запрещают стрелять,в тылу разворачивать флаги.Это наш президент?
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АГА!!! Однотуровый шабаш. Разделяй и властвуй.....
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Смотрел сейчас по ящику репортажи про эти ватные шествия "дид-на-палочке" и с колорадскими ленточками... Это писец. Это когда наши пацаны на фронте гибнут и калечатся.
Я - не молодой человек. Мне 62. Можно сказать, что отношусь к старшему поколению. По моей семье, как и по всем украинским семьям, ВОВ прошла кровавым плугом. Отец вернулся с войны инвалидом. Левой руки по плече не было и еще два осколочных ранения. Дед по материнской линии тоже воевал. Два ранения и контузия. Так до конца жизни на костылях и ковылял. Дед по отцовской линии и два батиных старших брата с войны не вернулись.
Но мне в голову не приходит идти, размахивать их портретами на палочках. А уж тем более цеплять колорадскую ленточку, размахивая которой в наш дом пришли враги и убийцы.
Сходил сегодня на кладбище, где похоронены дед и отец. Помянул их и всех, кто погиб, сражаясь за нашу Родину и в той войне и в этой.
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При встрече я её лучше тебе на лоб прибью. Так до смерти с ней и не расстанешься.
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Смотрится приблизительно как если бы парашенко привязали к столбу и каждый сепар мог бить его по яйцам ногой.И он должен был бы молчать в ответ. Можете себе такое представить ? Нет ? - Значит вас откровенно обманывают. Значит не его это война.
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а почему не откривает огонь и не освобождает украинскую землю от русофашистких захватичков?
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ложь, подлость, коварство и безчестие - главная черта рашистов и их даунецких шакалят.
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Только вдумайтесь в смысл этого, без малого, выдающегося в плане идиотизма, высера шоколадных полководцев.
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В Украине "армией" называют то, что не способно защитить страну, а способно только рабски выполнять приказы изменников.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинская армия не открывала огонь в сторону Безымянного. Боевики распространяют ложь, - СЦКК
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