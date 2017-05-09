 Украинская армия не открывала огонь в сторону Безымянного. Боевики распространяют ложь, - СЦКК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В сообщении отмечается: "9 мая, на информационных интернет-ресурсах ОРДО появились материалы с заявлениями их главарей относительно обвинения Вооруженных Сил Украины в осуществлении обстрелов населенного пункта Безымянное во время проведения митинга по случаю 9 мая.
Информация, изложенная в указанных информационных материалах, не соответствует действительности, поскольку по данным дежурных смен со стороны Вооруженных Сил Украины обстрелов в направлении указанного населенного пункта не зафиксировано.
Кроме того, за проведением праздничного митинга наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые о указанные происшествия не заявляли.
Также, Вооруженные Силы Украины выполняя Минские договоренности полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение и выполняют условия режима прекращения огня.
Следует напомнить, что 4 мая НВФ ОРДО уже пытались дискредитировать Правительство Украины и осуществляли провокации по отношению к военнослужащих Вооруженных Сил Украины, обстреливая свои позиции вблизи населенного пункта Безымянное и выдавали их за якобы обстрелы со стороны Вооруженных Сил Украины".
2860 36
Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО(20)
Один воин погиб, девять ранены. За сутки боевики совершили 50 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО(37)
СЦКК: Боевики сознательно открывают огонь по мирным жителям(7)
При обстреле Попасной на Луганщине никто не пострадал, - РГА. ВИДЕО(7)
В Луганську на 9 травня готуються криваві провокації(0)
За сутки боевики совершили 65 обстрелов: применяют 152-мм артиллерию, - пресс-центр штаба АТО(13)
Троицкое обстреляно из артиллерии калибром 122 мм, по всей линии соприкосновения враг применял минометы, - штаб АТО(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у меня его к сожалению нет, но при желании Вы его можете найти...
Ответить
Ответить
потому что в скандале замешан его сын...
что там написано Russian или Rssian (Российская летняя школа институционного анализа).... что конечно т.ж. не очень хорошо, даже если не расея....
Ответить
енис Громов поделился видео Українська Революція .
Ответить
всем же ясно было, что этот день, вонючие свинособаки, сделают ДНЕМ ПРОВОКАЦИЙ..... т.е. обосрут и обоссут своих дидов, о любви к котормх так любят визжать.....
Ответить
Ответить
4 ч ·
Дракон сменил головы, и остался править, сохранив советские ритуалы. Совковый Президент тянет нас в прошлое, в нищету и ему нужны мертвые ритуалы, мертвой идеологии совковой Украины, для мертвых душ.
НравитсяЕще реакции
КомментарийПоделиться
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СЦКК - 80 отборных российских офицеров, которые работают на Донбассе по УСТНОМУ соглашению Генштабов РФ и Украины.
Никаких письменных соглашений или любого письменного регламента работы СЦКК с подписями не существует.
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gLrG4yyHUx4
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я - не молодой человек. Мне 62. Можно сказать, что отношусь к старшему поколению. По моей семье, как и по всем украинским семьям, ВОВ прошла кровавым плугом. Отец вернулся с войны инвалидом. Левой руки по плече не было и еще два осколочных ранения. Дед по материнской линии тоже воевал. Два ранения и контузия. Так до конца жизни на костылях и ковылял. Дед по отцовской линии и два батиных старших брата с войны не вернулись.
Но мне в голову не приходит идти, размахивать их портретами на палочках. А уж тем более цеплять колорадскую ленточку, размахивая которой в наш дом пришли враги и убийцы.
Сходил сегодня на кладбище, где похоронены дед и отец. Помянул их и всех, кто погиб, сражаясь за нашу Родину и в той войне и в этой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить