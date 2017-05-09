 На выставке вооружения IDEF в Стамбуле "Укроборонпром" впервые презентовал реактивный гранатомет

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе концерна.



В сообщении отмечается: " Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее.), сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона.





Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового оптико-электронного прицела автоматизирует и упрощает работу стрелка, обеспечивает высокую точность попадания при максимальной дальности стрельбы.





Напомним, что Государственный концерн "Укроборонпром" представляет Украину на 13-й Международной выставке военной техники "IDEF-2017". Делегацию возглавляет Генеральный директор Концерна Роман Романов.