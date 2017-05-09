 На выставке вооружения IDEF в Стамбуле "Укроборонпром" впервые презентовал реактивный гранатомет

Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового оптико-электронного прицела автоматизирует и упрощает работу стрелка, обеспечивает высокую точность попадания при максимальной дальности стрельбы.
Напомним, что Государственный концерн "Укроборонпром" представляет Украину на 13-й Международной выставке военной техники "IDEF-2017". Делегацию возглавляет Генеральный директор Концерна Роман Романов.
Нас стенде Концерна представлены передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса, среди них: натурный образец беспилотного минибронетраспортера "Фантом", бронетранспортеры БТР-3Е1 и "Дозор-Б", БМ "Оплот", танковые двигатели и агрегаты, ракетное и артиллерийское вооружение, огнестрельное оружие и прочее. Впервые на этой выставке будет представлен переносной ракетный гранатомет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО
Ответить
наверное ВСУ все вооружени єтой техникой
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить