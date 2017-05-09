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 На выставке вооружения IDEF в Стамбуле "Укроборонпром" впервые презентовал реактивный гранатомет

Переносной реактивный гранатомет, отечественного производства ГП “ДККБ “Луч”, что входит в состав ГК “Укроборонпром”, успешно дебютировал на 13-й Международной выставке военной техники “IDEF-2017” (н. Стамбул, Турция)

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе концерна.

В сообщении отмечается: "Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее.), сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона.

Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового оптико-электронного прицела автоматизирует и упрощает работу стрелка, обеспечивает высокую точность попадания при максимальной дальности стрельбы.

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Напомним, что Государственный концерн "Укроборонпром" представляет Украину на 13-й Международной выставке военной техники "IDEF-2017". Делегацию возглавляет Генеральный директор Концерна Роман Романов.

Нас стенде Концерна представлены передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса, среди них: натурный образец беспилотного минибронетраспортера "Фантом", бронетранспортеры БТР-3Е1 и "Дозор-Б", БМ "Оплот", танковые двигатели и агрегаты, ракетное и артиллерийское вооружение, огнестрельное оружие и прочее. Впервые на этой выставке будет представлен переносной ракетный гранатомет.

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А коли всі ці новинки прийдуть на озброєння частин ЗСУ, котрі перебувають на передовій?
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хороший гранатомет
наверное ВСУ все вооружени єтой техникой
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Кому война..А кому и мать родная. - Почему этот гранатомет не на передовой ? !
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((( не ну шо сказать - молодцы,таки есть понимание - шо у нас война))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа выставке вооружения IDEF в Стамбуле "Укроборонпром" впервые презентовал реактивный гранатомет
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