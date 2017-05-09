 Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник накрывал позиции рядом с Верхнеторецким.
Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Гранатометы различных систем противник применял по защитникам Каменки, а стрелковое оружие - по защитникам Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по опорных пунктах неподалеку Зайцево.
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На Приморском направлении, из вооружения танка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Водяного.
120 миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы враг применял по защитникам Павлополя, а из минометов калибра 120-мм стрелял по защитникам Широкино и Лебединского. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты под Чермалыком, а вблизи Старогнатовки провоцировал наших воинов огнем автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия бил по защитникам Гранитного и Гнутово.
На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. Противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы враг применял по опорных пунктах неподалеку Крымского. Из автоматических гранатометов противник обстреливал защитников Валуйского".
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Куда мы идем, спрашивать уже излишне...
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