 Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник накрывал позиции рядом с Верхнеторецким.

Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Гранатометы различных систем противник применял по защитникам Каменки, а стрелковое оружие - по защитникам Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по опорных пунктах неподалеку Зайцево.

На Приморском направлении, из вооружения танка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Водяного.

120 миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы враг применял по защитникам Павлополя, а из минометов калибра 120-мм стрелял по защитникам Широкино и Лебединского. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты под Чермалыком, а вблизи Старогнатовки провоцировал наших воинов огнем автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия бил по защитникам Гранитного и Гнутово.