EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия
  231  8
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6170) Донбасс (14463) Антитеррористическая операция (16653)

 Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Российско-оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций Сил АТО. С начала суток враг 32 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник накрывал позиции рядом с Верхнеторецким.

Из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Авдеевки. Гранатометы различных систем противник применял по защитникам Каменки, а стрелковое оружие - по защитникам Луганского. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по опорных пунктах неподалеку Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток один украинский воин погиб, один получил ранение, - пресс-центр штаба АТО

На Приморском направлении, из вооружения танка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал огнем опорные пункты вблизи Водяного.

120 миллиметровые минометы и противотанковые гранатометы враг применял по защитникам Павлополя, а из минометов калибра 120-мм стрелял по защитникам Широкино и Лебединского. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал опорные пункты под Чермалыком, а вблизи Старогнатовки провоцировал наших воинов огнем автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия бил по защитникам Гранитного и Гнутово.

Также читайте: В результате обстрела боевиков возле Луганского погиб военнослужащий, - штаб

На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по позициям вблизи Новотошковки. Противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы враг применял по опорных пунктах неподалеку Крымского. Из автоматических гранатометов противник обстреливал защитников Валуйского".

Также читайте: Один воин погиб, девять ранены. За сутки боевики совершили 50 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сожгите руССфашисткий танк что бы больше не шастал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
порошенко сильно против,ему хуйло с медведчуком не разрешают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Тамженашилюди", неможна так, нечемно, поводитись з торгівельними портнерами !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І жодного слова про вогонь у відповідь.. Невже нашим немає чим дістати танк або БМП орків? Петрове великоднє перемир'я з забороною на вогонь у відповідь - занадто вже затягнулося.. Чи Петро буде подовжувати його до безкінечності, як і мінські договорняки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://youtu.be/3N2nQhD48vA Вiдео присвячене нашим захисникам ( Таткова колискова )
 показать весь комментарий
Ответить
 
а наші привітали рашистів з днем пабєдобєсія зі всіх стволів і підствольників?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в это время Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины возложили цветы к могиле Героя Советского союза генерала армии Николая Ватутина, погибшего в бою с воинами УПА
Под Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3403

Куда мы идем, спрашивать уже излишне...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Водяным террористы обстреляли наши позиции из танка. По всей линии соприкосновения применялись минометы, - штаб АТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти