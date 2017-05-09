 Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.
"В Донецке старший по рангу член "ДНР" неоднократно отказывался от встречи с командой СММ, тогда как в Луганске встреча между СММ и старшим по рангу членом "ЛНР" состоялась, который однако не сообщил о каких-либо мерах по устранению зафиксированных миссией нарушений", - отметили в пресс-службе.
Накануне 9 мая 6 и 7 мая миссия вновь зафиксировала следующие нарушения соответствующих линий отвода: семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), семь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пять 2А65 Мста-Б, 152 мм) и семь танков (Т-72) на аэродроме, расположенном на юго-восточной окраине оккупированного Луганска.
Напомним, 7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.
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мусора аваковскопорошенковские блокируют Украинских активистов!!!!!!!
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В социальной сети подняли на смех главаря так называемой ДНР Александра Захарченко за участие в марше "бессмертного полка" с портретом ликвидированного террориста Моторолы.
Фото было опубликовано на странице Лентач в социальной сети Facebook.
"Лойс, если тоже не знал, что Моторола - дед Захарченко", - говорится в сообщении.
Отметим, что в акции "бессмертный полк" обычно люди несут портреты родственников, которые погибли во время Второй мировой войны или ветеранов.
"Рейкьявик грустит по бабушке Захарченко и о ее внуке Мотороле с Сан Франциско", "На самом деле он хотел идти с портретом Путина, но придворные это заметили и подменили на первый попавшийся", "Чувствует, что самого скоро будут так нести", - пишут люди в комментариях.
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Виталий Грузинов был в прямом эфире.
6 ч
Печерське РОВД затримання ОУНівців
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5 публикацийКомментарии
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Олександр Бурлак да вы посмотрите на их рожы такие продадут потом еще раз продадут стоит падла улыбается
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4 ответа · 24 мин.
Лидия Кулик когда вы видели что менты на стороне народа?!
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1 · 45 мин.
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Yuliia Bozhkova поделилась ссылкой.
7 ч
Обстановка загострюється.
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Відео. Йде підготовка до штурму: У центрі Києва поліція і Нацгвардія заблокували штаб українських націоналістів
NEWKOZAK.CO.UA
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4 публикацииКомментарии
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Евгений Свинцов Беркутня хочет реванш за майдан получить
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Не дала и не дала.
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сжимает яростно
свой ***
мозолистой рукой!
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Путин, в окружении иностранного лидера, принимает парад.
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А с пиратами Сомали поступают также?
Или террористы (пираты) лугандонии какие-то особенные???
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