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Все про:боевик (18637) Геращенко Ирина (884) Донецк (7385) ОБСЕ (2537)

 Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии

В оккупированном Донецке боевики отказывались несколько раз от встреч с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"В Донецке старший по рангу член "ДНР" неоднократно отказывался от встречи с командой СММ, тогда как в Луганске встреча между СММ и старшим по рангу членом "ЛНР" состоялась, который однако не сообщил о каких-либо мерах по устранению зафиксированных миссией нарушений", - отметили в пресс-службе.

Накануне 9 мая 6 и 7 мая миссия вновь зафиксировала следующие нарушения соответствующих линий отвода: семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), семь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (пять Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пять 2А65 Мста-Б, 152 мм) и семь танков (Т-72) на аэродроме, расположенном на юго-восточной окраине оккупированного Луганска.

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Напомним, 7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.
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не все еще потеряно-остались луганские баивеки.
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видать голубые не хотят провоцировать или не смогут сдержаться
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Это не масквабад,анашилюдидети в луганске
Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 5970

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Для того, щоб їздити в Європу без віз, українцям необхідно отримати біометричний закордонний паспорт "Процедура оформлення дуже проста: потрібен тільки паспорт громадянина України, а для дітей - свідоцтво про народження і один із батьків із відповідними документами, а також податковий код. Фотографування відбувається на місці. Діти до 12 років отримують біометричний паспорт без відбитків пальців. Для небіометричних і тих, хто має візи, - вони дійсні до свого закінчення і не вимагають заміни"
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Alla Alyeksyeyenko поделилась прямым эфиром Oleksiy Zakharchenko.

мусора аваковскопорошенковские блокируют Украинских активистов!!!!!!!
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Главаря ДНР высмеяли за нелепое фото на День Победы в Донецке

В социальной сети подняли на смех главаря так называемой ДНР Александра Захарченко за участие в марше "бессмертного полка" с портретом ликвидированного террориста Моторолы.
Фото было опубликовано на странице Лентач в социальной сети Facebook.

Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 5854

"Лойс, если тоже не знал, что Моторола - дед Захарченко", - говорится в сообщении.
Отметим, что в акции "бессмертный полк" обычно люди несут портреты родственников, которые погибли во время Второй мировой войны или ветеранов.
"Рейкьявик грустит по бабушке Захарченко и о ее внуке Мотороле с Сан Франциско", "На самом деле он хотел идти с портретом Путина, но придворные это заметили и подменили на первый попавшийся", "Чувствует, что самого скоро будут так нести", - пишут люди в комментариях.
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А шо вы ждели от ДЕГЕНЕРАЛА у которого бабка прошла конслагерь Рейкявик...а дед тот ваше телефон кнопошный)))))
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Мабуть злякалися, що приїде збуджена пані Ірина Геращенко.. Вона кваліфікований спеціаліст з сексуальних домагань та сексизму..
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аваковско порошенские менты на страже сепаров и комуняк
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Alla Alyeksyeyenko поделилась прямым эфиром Виталия Грузинова.
5 ч

Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 4479

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Просмотры: 17 688

Виталий Грузинов был в прямом эфире.
6 ч

Печерське РОВД затримання ОУНівців
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5 публикацийКомментарии

Просмотреть еще 15 комментариев

Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 4479

Олександр Бурлак да вы посмотрите на их рожы такие продадут потом еще раз продадут стоит падла улыбается

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4 ответа · 24 мин.


Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 4479

Лидия Кулик когда вы видели что менты на стороне народа?!

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1 · 45 мин.

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Yuliia Bozhkova поделилась ссылкой.
7 ч

Обстановка загострюється.
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Відео. Йде підготовка до штурму: У центрі Києва поліція і Нацгвардія заблокували штаб українських націоналістів

NEWKOZAK.CO.UA


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1414

4 публикацииКомментарии

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Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 4479

Евгений Свинцов Беркутня хочет реванш за майдан получить

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И на хрена этим сепарам ОБСЕ надо ? Пукин их все
Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 3422
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В Донецке мордвинки после военного парада отовариваются в пупермаркете. Донецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии - Цензор.НЕТ 6441
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Боже ж мой жеж... И как трусы такую мразь на себе терпят?
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Контактировать с женщинами это ясно, сочтут за домогательства. А с мужиками отчего нет? К ним тоже домогаются? Вот же гомосячество
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Срочно запускать туда сопливую херащенко!!! Пускай выслушает обе стороны, рассудит и посочувствует.
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Пускай же Красная
сжимает яростно
свой ***
мозолистой рукой!
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А может миссии обсе возить за собой передвижной бордель, что бьі не раздражать сепаров и российских военньіх?
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Обпікшись раз - дують і на холодне................... а можливо і не на холодне..........
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr

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Путин, в окружении иностранного лидера, принимает парад.
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Просто вопрос...
А с пиратами Сомали поступают также?
Или террористы (пираты) лугандонии какие-то особенные???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДонецкие боевики отказываются контактировать с наблюдателями ОБСЕ после скандала с сексуальными домогательствами, - пресс-служба миссии
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