 С начала суток один украинский воин погиб, один получил ранение, - пресс-центр штаба АТО

С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще один украинский защитник получил ранения.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ".