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 С начала суток один украинский воин погиб, один получил ранение, - пресс-центр штаба АТО

С начала суток 9 мая один украинский воин в зоне АТО погиба, еще один получил ранение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще один украинский защитник получил ранения.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ".

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Да оно это кое кто представляет наш лохторат в верховной зраде и рассказывает что оно участник АТО. .
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.....да уж, зас*ал все ветки ЦН дешёвым фейком......у людей праздник, а этот всё "пашет", ....стаханавец уев.....
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Вилкул, от этого позора ты никогда не отмоешься! Драматичные кадры, как нанятые прокремлевским политиком "титушки" жестоко в Днепре избили бойцов АТО на 9 мая (видео)
Читать подробнее: http://www.dialog.ua/news/118496_1494332846
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Експерт новини України поделился(-ась) ссылкой.

ВЕТЕРАН АТО: Біля печерського райвідділку копи влаштували коридор ганьби для затриманих. Знущались, матюкали і знімали це все на відео
16:48Події
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Царство небесне полеглому в боротьбі з російськими агресорами..Найщиріші співчуття його родині.. Сподіваюсь - все повернеться кацапні сторицею..
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Вічна слава Захисникам України.. Стаємо на коліна пере їх подвигом..
Рідним Героя витримки та сил. Хай допоможе їм Господь. Та, благаю, Господи, вбережи життя всім нашим хлопцям.
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это какойто сюр ,блять-гибнут и становятся калеками пацаны а в украинских городах шествуют ватные пидарасы...ужас тихий
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Это просто ужас. Почему никто не финонсирует ветеранов АТО ? Тех,кто не по-наслышки знает врага в лицо. И может это лицо распознать и рихтануть.
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Самое страшное...Что люди начинают привыкать к каждодневным смертям. Это уже никого не пугает и не настораживает. Глупцы думают,что их пронесет.Хитровыдуманные сделали все,чтобы самим не попасть в окоп. Войны как будто бы и нет.- Работают атракционы и рестораны.Кто-то устраивает шикарные вечеринки и фейверки. И глядя на все это,получается,что только лохи отдают свою жизнь неизвестно за чье обогащение...
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Самое страшное что большинство даже и не догадываются (или не хотят) ,что у нас в Украине 3-й год идет война с раше- фашистскими оккупантами.
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Там ребята гибнут, а в Киеве сепаратисткие акции устраивают.
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Гибнут наши мальчики, а по Украине празднуют свой шабаш сепарские гниды, выползли и подняли голову ,поняли свою безнаказанность разъедают страну изнутри.
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А все потому, что у власти основатели партии Рыгионов и старые друзья Кернесов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один украинский воин погиб, один получил ранение, - пресс-центр штаба АТО
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