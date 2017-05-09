 С начала суток один украинский воин погиб, один получил ранение, - пресс-центр штаба АТО

В сообщении отмечается: "С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще один украинский защитник получил ранения.
В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ".
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Читать подробнее: http://www.dialog.ua/news/118496_1494332846
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Експерт новини України поделился(-ась) ссылкой.
ВЕТЕРАН АТО: Біля печерського райвідділку копи влаштували коридор ганьби для затриманих. Знущались, матюкали і знімали це все на відео
• 16:48 • Події
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Рідним Героя витримки та сил. Хай допоможе їм Господь. Та, благаю, Господи, вбережи життя всім нашим хлопцям.
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https://twitter.com/Vsrakutartaluy/status/861934316531720192
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