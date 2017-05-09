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Все про:технологии (591) стартап (3)

 Украинский стартап киевлян Grammarly привлек $110 млн инвестиций

grammarly

Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций. Ведущим инвестором в рамках раунда стал фонд General Catalyst, в раунде также приняли участие IVP и Spark Capital.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA.

Привлеченные средства представители стартапа планируют направить на ускорение роста компании.

Примечательно, что это первая инвестиция в стартап - до этого Grammarly не привлекали сторонних средств. "Мы выбрали группу инвесторов, имеющих успешный опыт работы в сфере создания ведущих высокотехнологичных компаний, а также интернет-компаний, ориентированных на конечных потребителей. Опыт и ресурсы инвесторов будут способствовать ускорению роста компании в ближайшем будущем", - говорят в Grammarly.

Grammarly стал первым украинским стартапом, основанным в Киеве, который привлек более сотни миллионов долларов в рамках публичного раунда. Напомним, Grammarly - интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.

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Продукт ориентирован на самую широкую группу пользователей. Он помогает им как в личной, так и профессиональной жизни: в переписке, общении в соцсетях, составлении резюме, заполнении анкет на сайтах знакомств. Продукт полезен специалистам по маркетингу и продажам, на производстве, для поддержки клиентов, в образовании.

Grammarly интегрируется с основными платформами, в том числе в виде расширения для браузеров и десктопных программ. Всего доступно три браузерных расширения (Firefox, Chrome, Safari), два десктопных приложения (Mac, Windows), приложение для Office и веб-редактор, который достаточно кастомный для трех браузеров. Расширение Grammarly в Chrome Web Store одно из самых популярных и насчитывает более 10 млн активных пользователей.

Стартап основали киевляне Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер в 2009 году. Первая версия продукта была создана в Киеве. На сегодня команда Grammarly составляет более 100 человек, а количество ежедневных активных пользователей - 6,9 миллиона. По данным представителей компании, только в апреле текущего года Grammarly предложил более чем 14 млрд усовершенствований к текстам. Штаб-квартира Grammarly находится в Сан-Франциско, не так давно компания открыла свой третий офис в Нью-Йорке.

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До 2015 года сервис был доступен по подписке, а в 2015-м перешел на модель freemium, после чего, по слова основателей компании, количество пользователей Grammarly стало расти экспоненциально. "Когда мы были платным продуктом, у нас не было такого большого количества пользователей, а сейчас миллионы людей во всех этих продуктах находят баги. Это хорошо стимулирует, и стало понятно, что нам еще больше нужно вкладывать в интерфейсы и масштабирование платформы", - рассказывал один из сооснователей сервиса Grammarly Алексей Шевченко.

Напомним, Grammarly также заполучил в клиенты Cisco, Boeing и ведущие вузы США.
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Движок системы написан на Common Lisp. + английский надо знать крепко
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ща Google Translator купит. я бы не продавал, однако...
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Молодцы. это так в духе времени. барьеры надо снимать и общение должно быть приятным и полезным.
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((( во шо надо индейцу шоб стать бледнолицым,ну в смысле грамотно писать по русски))
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Ща набегут мусора и СБУшники, расскажут что стартап финансирует терроризм и потребуют башлять им за крышу. Пора ребятам валить по добру по здорову подальше из Украины.
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Штаб-квартира Grammarly находится в Сан-Франциско, не так давно компания открыла свой третий офис в Нью-Йорке. Источник: http://censor.net.ua/n439211 Хлопці не дурні.
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Ну тогда это такой же украинский стартап, как и кличко - украинские боксёры, которые с конца девяностых постоянно проживали и тренировались в Германии с тренером немцем. По большому счету наверное треть ведущих программеров силиконовой долины - русские, украинцы и белорусы, но ни у кого язык не повернется назвать проекты над которыми они работают - не американскими.
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так що й знань вже не потрібно?!
головне швидко))) набрати запит в гуглі!
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Штаб-квартира Grammarly находится в Сан-Франциско.

Какой же это "украинский стартап".
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Да хули та Россия....
Рыночная стоимость Apple обновила исторический максимум

Рыночная капитализация компании Apple в США в понедельник, 8 мая, впервые превысила $800 млрд после того, как котировка ее акций на время превзошла $153,44 за штуку.
Об этом сообщает американская телекомпания MSNBC.
Сообщается также, что по меньшей мере один рыночный аналитик на Уолл-стрит - Брайан Уайт из компании "Дрексел Гамильтон" - допускает, что капитализация Apple уже в нынешнем году может перевалить за $1 трлн.
В репортаже отмечается, что Apple покоряет все новые финансовые высоты, несмотря на некоторое снижение физического объема продаж ее продукции - смартфонов и другой бытовой электроники - за последний отчетный квартал.
"Глава компании Тим Кук объясняет замедление, в частности, тем, что потребители ожидают премьеры очередной новинки, предвкушаемой в сентябре, - утверждает MSNBC. - И Уолл-стрит, судя по всему, с этим согласна".
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Думаю, что этот мыльный пузырь лопнет в обозримом будущем, ибо переоценена компания даже не в десятки раз.
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Капець пацанам, - завтра набіжать всі служби "кришу" пропонувати.
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Ну переводчик там хромает шо капец. Например не шаришь слово "suggestion", Grammarly все прекрастно обьяснит - "Something suggested" и " The act of suggesting"... А ну ок... Теперь все стало ясно ))))
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраинский стартап киевлян Grammarly привлек $110 млн инвестиций
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