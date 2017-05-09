 Украинский стартап киевлян Grammarly привлек $110 млн инвестиций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AIN.UA.
Привлеченные средства представители стартапа планируют направить на ускорение роста компании.
Примечательно, что это первая инвестиция в стартап - до этого Grammarly не привлекали сторонних средств. "Мы выбрали группу инвесторов, имеющих успешный опыт работы в сфере создания ведущих высокотехнологичных компаний, а также интернет-компаний, ориентированных на конечных потребителей. Опыт и ресурсы инвесторов будут способствовать ускорению роста компании в ближайшем будущем", - говорят в Grammarly.
Grammarly стал первым украинским стартапом, основанным в Киеве, который привлек более сотни миллионов долларов в рамках публичного раунда. Напомним, Grammarly - интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.
Продукт ориентирован на самую широкую группу пользователей. Он помогает им как в личной, так и профессиональной жизни: в переписке, общении в соцсетях, составлении резюме, заполнении анкет на сайтах знакомств. Продукт полезен специалистам по маркетингу и продажам, на производстве, для поддержки клиентов, в образовании.
Grammarly интегрируется с основными платформами, в том числе в виде расширения для браузеров и десктопных программ. Всего доступно три браузерных расширения (Firefox, Chrome, Safari), два десктопных приложения (Mac, Windows), приложение для Office и веб-редактор, который достаточно кастомный для трех браузеров. Расширение Grammarly в Chrome Web Store одно из самых популярных и насчитывает более 10 млн активных пользователей.
Стартап основали киевляне Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер в 2009 году. Первая версия продукта была создана в Киеве. На сегодня команда Grammarly составляет более 100 человек, а количество ежедневных активных пользователей - 6,9 миллиона. По данным представителей компании, только в апреле текущего года Grammarly предложил более чем 14 млрд усовершенствований к текстам. Штаб-квартира Grammarly находится в Сан-Франциско, не так давно компания открыла свой третий офис в Нью-Йорке.
До 2015 года сервис был доступен по подписке, а в 2015-м перешел на модель freemium, после чего, по слова основателей компании, количество пользователей Grammarly стало расти экспоненциально. "Когда мы были платным продуктом, у нас не было такого большого количества пользователей, а сейчас миллионы людей во всех этих продуктах находят баги. Это хорошо стимулирует, и стало понятно, что нам еще больше нужно вкладывать в интерфейсы и масштабирование платформы", - рассказывал один из сооснователей сервиса Grammarly Алексей Шевченко.
Напомним, Grammarly также заполучил в клиенты Cisco, Boeing и ведущие вузы США.
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головне швидко))) набрати запит в гуглі!
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Какой же это "украинский стартап".
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Рыночная стоимость Apple обновила исторический максимум
Рыночная капитализация компании Apple в США в понедельник, 8 мая, впервые превысила $800 млрд после того, как котировка ее акций на время превзошла $153,44 за штуку.
Об этом сообщает американская телекомпания MSNBC.
Сообщается также, что по меньшей мере один рыночный аналитик на Уолл-стрит - Брайан Уайт из компании "Дрексел Гамильтон" - допускает, что капитализация Apple уже в нынешнем году может перевалить за $1 трлн.
В репортаже отмечается, что Apple покоряет все новые финансовые высоты, несмотря на некоторое снижение физического объема продаж ее продукции - смартфонов и другой бытовой электроники - за последний отчетный квартал.
"Глава компании Тим Кук объясняет замедление, в частности, тем, что потребители ожидают премьеры очередной новинки, предвкушаемой в сентябре, - утверждает MSNBC. - И Уолл-стрит, судя по всему, с этим согласна".
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